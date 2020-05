Jenna, 22, ei ole koskaan ihastunut, mutta seurustelee silti onnellisesti – asiantuntija kertoo, mikä tekee tasaisesta suhteesta toimivan

Pari- ja perhepsykoterapeutin mukaan vakaan suhteen pohja ei välttämättä vaadi intohimoa ja ihastumista.

Perhosia vatsanpohjassa. Tunne, kuinka jalat menevät alta.

Ihastuksen tunteet voivat olla hyvinkin vahvoja.

Mutta jyväskyläläiselle Jennalle, 22, sellaiset tunteet ovat vieraita.

– En ikinä ihastu ihmisiin, koen sen olevan vähän harhaanjohtava tunne. Ihastuessa ihastut ihmisen pintaan ja mielikuvaan jostain ihmisestä, melkeinpä koet, että tämä henkilö olisi täydellinen. Kukaan meistä ei kuitenkaan ole.

Jenna ei koe, että kyse olisi hänen nuoresta iästään, vaan enemminkin periaatteesta ja halusta tutustua toisiin ihmisiin ilman odotuksia tai mielikuvia.

Jenna ei kiistä, etteikö ihastumisen tunne ja sen aiheuttama kiihko voisi olla kuitenkin jonkun toisen mielestä ihanaa.

– Mutta sekään ei kestä kuin sen hetken. Koen itse jopa parempana sen, että en omista niitä vaaleanpunaisia laseja ja näen ihmisten huonotkin puolet heti.

Samalla aaltopituudella oleva mies löytyi Tinderistä

Jenna ei ole koskaan ollut seksuaalisesti kiinnostunut ihmisistä, joihin hän ei olisi tutustunut ensin kunnolla.

Hän kertoo aloittaneensa ihmisiin tutustumisen aina kaveripohjalta – ja niin se alkoi myös hänen nykyisen kumppaninsa kanssa.

– En ikinä ole etsimällä etsinyt kumppania itselleni, ja vaikka Tinderistä löysinkin nykyiseni kumppanini, en minä osannut ajatella, että olisikohan tässä poikaystävämateriaalia. Tapailin häntä ihan kaverimielessä ja sen takia, että viihdyin hänen seurassaan.

Tapailuvaiheessa Jenna ei osannutkaan kuvitella suhteen etenevän tulevaisuudessa vakavalle pohjalle.

– Jos rehellisiä ollaan, en ajatellut, että tulemme ikinä olemaan pitkään yhdessä. Kun tapailua oli kulunut pari kuukautta, hän ilmoitti muuttavansa Jyväskylään. Mietin asiaa ehkä pari minuuttia, kunnes vastasin, että tulen mukaan.

Jenna ja hänen kumppaninsa ovat parisuhteeseen liittyvistä asioista samoilla linjoilla.

Muutto tuntui hyvältä idealta ja ei aikaakaan kuin kaksikko toden totta muutti jo yhteen.

– Sanoisin ehkä itse, että vakavaksi suhteemme muuttui, kun muutimme yhteen. Kaikki tapahtui vain niin luontevasti. Se, kuinka helppoa ja miellyttävää minulla oli hänen seurassaan, riitti minulle.

Nyt pari on ollut yhdessä noin kolme vuotta ja rakastaa toisiaan, siitäkin huolimatta, että Jenna ei koskaan kokenut ”täydellistä” ihastumista ja alkuvaiheen huumaa.

Molemmat ovat parisuhteessa realisteja ja tiedostavat, että kumppanissa on aina myös huonoja puolia.

– Koskaan ei olla korkealta tiputtu, kun on paljastunut jotain ikävää. En koskaan kuvitellutkaan muuttavani Prinssi Täydellisen kanssa yhteen.

Jenna, 22, ja Pietu, 27, ovat onnistuneet rakentamaan toimivan parisuhteen, vaikka alun ihastuminen puuttuikin.

Suhde on pariskunnalle ennen kaikkea kasvamista yhdessä, anteeksiantamista, puhumista puolin ja toisin sekä rakastamista parille itselleen sopivissa rajoissa.

– Toisen tunteita kuunnellaan, kunnioitetaan ja arvostetaan, vaikkei ne aina omasta mielestä järkevältä tuntuisikaan – se on meillä rakkautta.

– Ehkä on olemassa joitain suhteita, joissa on sitä vetovoimaa ja kipinöi, mutta meillä se on ehkä vaan kirsikka jonkun paljon sitä suuremman kakun päällä.

”Ihastumisen tunteita kannattaa kuunnella, mutta niihin ei kannata välttämättä luottaa”

Pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilän mukaan vakaan suhteen pohja ei välttämättä vaadi intohimoa ja ihastumista.

– Ihastumisen tunteita kannattaa kuunnella, mutta niihin ei kannata välttämättä luottaa, sillä ne voivat muuttua nopeasti.

Välilän mukaan parisuhteessa merkityksellisiä asioita ovat usein sitoutuminen, yhteiset sopimukset ja luottamus.

– On tärkeää, että arki rullaa ja elämä on vakaata. Tutkimukset pitkistä ja onnellisista parisuhteista kertovat, että tahto ja sitoutuminen ovat tärkeitä asioita. Tällöin on tärkeää innostua ja olla huomaavainen kumppanille. Jalat maasta -illuusio taas on usein elokuvien luoma kuva, jossa tunteet roihahtavat ja ehkä myös laantuvat nopeasti.

Välilä huomauttaa, että ihastumisen ja rakastumisen tunteet nostavat välillä päätään myös turvallisessa ja tasaisessa suhteessa.

– Esimerkiksi, kun ihailee toista remonttivaatteissa tai pakahtuu onnesta, kun saa kumppanilta lahjan.

Välilä muistuttaa myös, että vaikka suhteesta puuttuisivatkin jalat alta -hetket, siinä voi olla paljon iloa ja tyytyväisyyttä.

– On tärkeää hakeutua yhdessä kokemuksiin ja hetkiin, joista saamme yhdessä kiksejä ja näin rakkaus vahvistuu. Näitä voivat olla kokemukset vaikean ajan selättämisestä, lainojen maksusta, lämpimästä seksistä tai vaikkapa kauneuselämys keväisessä luonnossa.

Välilä toteaa, että jokaisen on hyvä tunnistaa omat tarpeensa suhteessa. Kumppanin on helpompaa täyttää tarpeita, jos hänelle kerrotaan niistä. Samoin on tärkeää kertoa omista tunteistaan. Tätä taitoa tarvitaan kaikissa parisuhteissa.

– Joku voi kaivata kaverillista suhdetta, toinen enemmän seikkailuja, intohimoa ja seksiä. Niistä on osattava kuitenkin puhua ääneen, sillä kukaan ei ole puolisonsa ajatustenlukija.