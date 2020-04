”Seksi on kivaa, kun sitä ei ota liian vakavasti”, sanoo Elina, 25, – sitten ehkäisy petti

Erityisesti alle 20-vuotiaille tehtyjen keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi

Laissa määritellyt perusteet raskauden keskeyttämiseen ovat: sosiaaliset syyt (esim. perhesuhteet, työ- tai taloustilanne), alle 17 tai vähintään 40 vuoden ikä, nainen on synnyttänyt 4 lasta, sikiössä on vakava vamma tai epämuodostuma tai sellaista epäillään, raskaus vaarantaa naisen terveyden tai jommankumman vanhemman sairaus rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta, raskaus on seuraus raiskauksesta.