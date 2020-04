Näin otat seksissä rohkeasti ohjat omiin käsiisi – ja saat luultavasti parempaa

Seksistä ei välttämättä ole aina helppoa puhua, mutta sen harjoittelu kannattaa.

Puhukaa, puhukaa, puhukaa.

Tämä taitaa olla parisuhde- ja seksuaaliterapeuttien ykkösneuvo, jos omaa suhdetta tai seksielämää haluaa parantaa.

Intiimien tuntemusten, toiveiden ja tarpeiden paljastaminen ei kuitenkaan ole ihan yksinkertaista. Jo keskustelun avaaminen voi tuntua vaikealta.

RFSU:n tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa pitää puhumista tärkeänä hyvän seksielämän kannalta. Ensisijainen kommunikointikeino on sanat, sitten kehonkieli ja seuraavana kysyminen. Kahdeksan prosenttia ”puhuu tuhmia”.

Puolet suomalaisista haluaisi puhua seksistä enemmän. Kolmasosalla 21–35-vuotiaista suomalaisista on kuitenkin hankaluuksia kommunikoida kumppanin kanssa seksiin liittyvistä asioista.

RFSU:n seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti antaa viisi vinkkiä siihen, miten ja milloin jokaisen pariskunnan kannattaisi puhua seksistä.

1. Mieti ensin itse, keskustele sitten

Mieti ensin, millaisia ajatuksia, tuntemuksia, toiveita, tarpeita ja arvoja itse liität seksiin. Entä millaista seksiä haluaisit kumppanisi kanssa?

Keskustelkaa silloin kun hetki sopii kummallekin. Luokaa samalla yhteiset pelisäännöt seksiin. Millaisista seksiä haluaisitte yhdessä? Ehkäisystäkin on hyvä sopia.

2. Ota rohkeasti ohjat

Ohjaa seksin aikana rohkeasti sanoilla, teoilla ja omalla keholla. Kerro, mikä itselle tuottaa suurta nautintoa.

3. Anna nautinnon näkyä ja kuulua

Kun joku tuntuu hyvältä, näytä se. Intiimi kommunikaatio ja vahva yhteys seksin aikana lisää nautintoa.

4. Kerro, jos tilanne muuttuu

Oma halu voi lopahtaa kesken seksin tai toinen saattaa tuntua etäiseltä. Jos et ole varma, haluaako kumppanisi jatkaa, pysäytä tilanne ja kysy asiasta. Kerro rohkeasti, jos sinä et enää haluakaan.

5. Muistele ihania seksikokemuksia ja näytä hellyyttä myös arkena

Voit pitää yllä intiimiä yhteyttä kumppaniisi muistelemalla ihania seksikokemuksia ja virittelemällä tunnelmaa vihjailevasti. Älä unohda läsnäoloa ja arkista hellyyttä. Katseet, suukot ja läheisyys ovat tärkeitä viestejä. Näitä kannattaa viljellä myös etäsuhteissa.

Puhumisen tärkeyttä painotti hiljattain myös seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

– Omaa halua on tärkeää ylläpitää. Yksi oleellinen asia on, että seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista olisi opittava puhumaan avoimesti. Se saattaa on vaikeaa, erityisesti nyt, koska on myös muita stressitekijöitä elämässä, Linkoaho-Nordling kertoi Ilta-Sanomille.

Jutussa hän neuvoi myös hellyysharjoituksen ja antoi vinkkejä seksihalujen sytyttämiseen.