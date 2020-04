Laura ei koskaan uskonut rakkauteen ensisilmäyksellä – sitten koko elämä muuttui hetkessä

”Kerran täällä eletään, joten mennään sen mukaisesti, vaikka pikaisesti etenevissä suhteissa on todella tärkeää osata kuunnella itseään ja tunteitaan.”

Voiko lempi leiskua jo ensikohtaamisella? Entä voiko hurjalla vauhdilla etenevä suhde todella kestää?

Kolme naista, jotka päätyivät salamarakastumaan ja etenemään sen mukaisesti, kertovat nyt tarinansa.

Anette: ”Joskus tosi harvoin käy näin”

Operaatio Äiti -blogia pitävä Anette kertoo tavanneensa puolisonsa työpaikalla.

– Meillä jotenkin klikkasi kavereina heti ilman, että tarvitsi pahemmin tutustua. Olen itse vähän hidas lämpenemään, mutta joskus tosi harvoin käy näin, että osuvat oikeanlaiset kemiat yhteen, hän kertoo.

Meni vielä muutama vuosi, ennen kuin ystävyys syveni.

Anette erosi edellisestä suhteestaan, ja saman viikon aikana, kun hän hengaili miehen kanssa paljon, molemmat tajusivat, että heidät oli tarkoitettu yhteen.

– Tunne oli molemminpuolinen.

Marraskuussa täyteen tulee kuusi vuotta yhteistä taivalta. Pari on kihloissa, ja heillä on kaksi yhteistä lasta, kolmas on edellisestä suhteesta.

”Poikarukka, toivottavasti tajuaa olevansa laastari”

Lähipiiri oli Aneten mukaan suhteen alkutaipaleella niin järkyttynyt edellisestä erosta, etteivät he osanneet suhtautua uuteen suhteeseen mitenkään.

– Meni aika pitkään, että he uskoivat siihen. Etenkin somessa sain aktiivisesti viestiä, että poikaraukka, toivottavasti tajuaa olevansa laastari ja juosta karkuun, Anette muistelee.

– Itse uskoin rakkauteen ensisilmäyksellä, tosin usko koko rakkauteen alkoi hiipumaan jossain vaiheessa. Olin pitkässä suhteessa, eikä siihen liittynyt mitään tunnetta, jota olisin voinut sanoa rakkaudeksi, hän lausuu.

Anette joka tapauksessa pitää nyt totena sitä, että ihminen voi rakastua nopeasti.

– Olen edelleen hullaantunut ja ihastunut, tämä kaikki poikkeaa täysin aiemmista tunteistani. Sitä vain tiesi siinä autossa ja tunsi, kuin oltaisiin oltu siinä aina. Niin oli tarkoitettu. Se oli syvää rakkautta, hän kiteyttää.

Rakkaus ei katoa

Parisuhteissa on aina haasteita, Anette painottaa. Myös nopea eteneminen tuo omansa.

– Meillä se oli kolmen kuukauden kohdalla todettu raskaus ja muutto yhteen kymmenen päivää ennen yhteisen lapsen syntymää.

Joskus Anetesta tuntuukin, että elämä veisi kuin tukka putkella.

Kaikista haasteista huolimatta ja vaikeinakin hetkinä se sama varma tunne on silti säilynyt.

– Viime vuonna suhteeseen tuli isoja haasteita, jotka laittoivat miettimään, kannattaako yhdessä jatkaa. Jännintä oli, ettei rakkaus kadonnut hetkeksikään, vaan jopa niissä kiukkuisimmissa tilanteissa se leiskui mukana. Sitä kiukuteltiin ja halattiin ristiin.

Laura: ”Ilta venyi pitkäksi”

Eräs päivä, nimittäin 13. marraskuuta vuonna 2013, on syöpynyt Lauran mieleen pysyvästi. Silloin hän näet kohtasi ensimmäisen kerran tulevan miehensä Martinin.

– Tavattiin saunaillassa miehen siskolla, joka oli silloin mun työkaveri. En tiennyt tällöin Martinin olemassaolosta. Työkaveri oli toki puhunut, että veljiä on, mutta puhe oli aina vain niistä vanhemmista veljistä.

Kun Laura pelmahti paikalle, vastassa oli Martin.

– Vaihdettiin nopeat katseet ja tervehdykset ja poistuttiin omille tahoillemme, minä työkaverin kanssa tupakalle ja Martin kuskaamaan työkaverin tytärtä toisaalle.

– Myöhemmin hän tuli takaisin ja liittyi mukaan viettämään iltaa. Silloin se molemminpuolinen kiinnostus heräsi. Ilta venyi pitkäksi, ja aamusella Martin vei mut kotiin.

Siitä päivästä lähtien he pitivät yhteyttä, soittelivat ja viestittelivät. Martin kävi usein Lauran luona, vietti siellä myös öitä.

– Perhosia oli vatsassa jo ensitapaamisella, Laura toteaa.

Jarruttelu alkoi

Suhde eteni pikakelauksella. Itse asiassa voisi melkein sanoa, että seurustelu alkoi heti seuraavana päivänä, kun pari oli tavannut.

– Rakkautta puolestaan tunnustettiin muistaakseni vajaa kuukausi ensitapaamisesta, nainen muistelee.

Noin kuukauden tai kahden jälkeen Laura rupesi kuitenkin jarruttelemaan.

– Pelkäsin omia tunteita, pelkäsin, että menetän Martinin. En uskonut, että näin hyvä kohtaa minut ja suhde olisi pysyvä.

– Lopulta Martin käski minun tehdä valinnan sen suhteen, jääkö hän Vihtiin vai muuttaako takaisin Saloon. Pyysin jäädä tänne kanssani, Laura kertaa.

Helmikuussa vuonna 2014 pari muutti yhteen, ja syyskuussa 2014 Laura odotti jo esikoista. Tyttö syntyi kesäkuussa 2015, ja heinäkuussa kihlauduttiin. Seuraavana talvena vietettiin hääjuhlaa.

– Nyt lapsia on yhteensä kolme, kaikki tyttöjä!

”Pidin salamarakastumista suoraan sanottuna naurettavana”

Miten lähipiiri sitten reagoi nopeaan toimintaan suhteessa? Lauran mukaan ei juuri mitenkään.

– Eivät he sitä niin kommentoineet, kun tiesivät, että suhde on mun ja Martinin välinen. Ei heillä olisikaan ollut mitään sanomista!

Laura myöntää, että suurin epäilijä rakkaudelle olikin hän itse.

– Ennen tätä pidin salamarakastumista suoraan sanottuna naurettavana. Miten joku muka voi rakastua ensisilmäyksellä? Sehän olisi vain ulkonäköön painottuvaa, Laura sanoo.

– Mutta näin sen huomaa vasta sitten, kun omalle kohdalle sattuu. Asenteet ja suhtautuminen muuttuvat. Toki ensimmäisenä iskin silmäni siihen, miltä Martin näytti, mutta jo samaisen illan aikana mulle avautui se, millainen hän on sisältäpäin.

Mikään suhde ei ole vain ruusuilla tanssimista

Vaikka Lauran kokemus äkkinäisestä rakastumisesta kantoi hedelmää, ei hän neuvo ketään suhtautumaan tällaisiin käänteisiin varauksetta.

– Ihminen voi toki rakastua nopeasti, mutta varovaisuus kannattaa. Olisin minäkin voinut hullaantua sikaan säkissä, mutta toisin onneksi kävi.

Lopulta suhteen ainoa ongelma olikin alussa vain se, pystyisikö omiin tunteisiinsa todella luottamaan.

– Ja pelko siitä, että hyvä kaatuu tai se otetaan pois. Kyllä luotto suhteeseen silti syntyi, vaikka kompastuskiviltäkään ei vältytty. Mikään suhde, nopeasti leimahtavakaan, ei ole vain ruusuilla tanssimista, ja hyvä niin, sillä vastoinkäymiset vahvistavat. Näin on käynyt ainakin meille, Laura kuvailee.

– Jos siis vähänkään siltä tuntuu, ja vatsassa kihelmöi ajatus ihmisestä, jonka olet vasta tavannut, niin kannattaa kokeilla. Kerran täällä eletään, joten mennään sen mukaisesti, vaikka pikaisesti etenevissä suhteissa on todella tärkeää osata kuunnella itseään ja tunteitaan.

Laura tiedostaa senkin, ettei tässä oltaisi nyt, jos toinen osapuoli ei olisi ollut tarpeeksi lujatahtoinen.

– Kun omat tunteet rupesivat pelottamaan, otin etäisyyttä. Oltiin vielä suhteessa, mutta etsin itseäni tietyllä tavalla. Martin oli meistä se, joka piti kiinni siitä, että suhde tästä tulee. Hän käski päättää, lähteekö hän vai jääkö.

– Vaikka siis olin itsekin palavasti rakastunut, ilman Martinin päättäväisyyttä me ei välttämättä elettäisi juuri tätä elämää perheenä.

Laura haluaa myös painottaa, että huumaantuminen ensimmäisellä tapaamisella ei vaadi tip-top-laittautumista tai hehkeää baarilookia.

– Ei aina tarvitse olla täydellinen ja laittautunut. Niin se Martinkin iski silmänsä muhun, vaikka mulla oli päällä pyykkikorista otetut, käytetyt vaatteet. Hiukset likaiset ja harjaamatta, naama meikittä. Joskus on hyvä olla sellainen kuin on, mitään liikaa yrittämättä, Laura pohtii.

Suvi: ”Olimme kuulemma liian nuoria sitoutumaan”

Suvi puolestaan tapasi miehensä vuonna 2010, kun molemmat olivat vielä yläkoulussa.

– Kävin katsomassa nykyisen puolisoni vanhojentanssitkin, ennen kuin sain mieheni huomion, hän paljastaa.

– Alettiin sitten juttelemaan, ensin netin välityksellä, ja tavattiin vapaa-ajalla koulun jälkeen. Huhtikuussa 2010 ruvettiin virallisesti seurustelemaan, eli hiljattain tuli kymmenen vuotta täyteen, Suvi kuvailee.

Vuoden sisällä pariskunta solmi jo kihlat, ja puoliso muutti Suville, joka asui vielä kotona vanhemmillaan. Pian poika meni armeijaan.

Nyt heillä on kaksi lasta, joista toinen on neljä ja toinen kahdeksan kuukauden ikäinen.

– Olemme naimisissa, ja kesällä on meidän neljäs hääpäivä.

”Sellainen kommentti jäi mieleen, että teidän suhde ei tule kestämään”

Alkuun Suvi muistaa saaneensa osakseen paljon epäilyjä siitä, kestäisikö suhde.

– Sellainen kommentti jäi mieleen, että teidän suhde ei tule kestämään kuin maksimissaan kaksi viikkoa. No, tämä kaksi viikkoa on kestänyt vähän pidempään, Suvi sanailee.

Useampi ihminen totesi myös, että kihloissakaan tuskin on järkeä.

– Olimme kuulemma liian nuoria sitoutumaan alle 18-vuotiaina.

Suvi ei kuitenkaan ottanut tätä kuuleviin korviinsakaan, eikä liioin kumppanikaan.

– Rakastuin heti ja rakastan edelleen yhtä paljon. Välillä olemme edelleen kuin vastarakastuneita, hän toteaa.

– En vaihtaisi päivääkään pois. Hän on se mies, jonka vierellä haluan loppuelämäni elää. Mielestäni on siis täysin mahdollista rakastua nopeasti.

Suvin lähipiirissä onkin useita pareja, joiden pitkä suhde on käynnistynyt äkkiä mutta kestää aikaa.

– Suhteessa täytyy osata tehdä kompromisseja ja kunnioittaa toista.

Mitään isompia haasteita matkan varrelle ei ole Suvin mukaan mahtunut.

– Mieheni meni armeijaan kuitenkin aika pian sen jälkeen, kun aloimme olla, ja meillä oli silloin vielä alkuhuuma aika vahvana. Tuntui alkuun pahalta, koska oikeastaan emme olleet olleet juuri erossa ennen sitä, hän toteaa.

– Siitäkin selvisimme, vaikka mieheni oli armeijassa vuoden. Pari vuotta sitten ostimme omakotitalon, ja oikeastaan näiden vuosien aikana emme ole armeijaa lukuun ottamatta olleet erossa kuin satunnaisia päiviä.