Naiset jakavat parhaat orgasmivinkkinsä: ”Tulen joka kerta”

Opettelua, keskustelua, rentoutumista... Naiset kertovat, mikä auttaa laukeamaan.

Miten saada orgasmeja? Järisyttäviä tai ihan vaan ihanan tavallisia. Asiantuntijat ovat jakaneet vinkkejään:

Millaisia ajatuksia on naisilla itsellään? Lukijat kertovat.

”Hengitys apuun”

”Laukean yhdynnässä melko helposti ja monesti peräkkäinkin. Jos joskus O ei heti kohta ole tullakseen, minua on auttanut sellainen feikkaaminen, että hengitän kuin olisin laukeamassa, ja pianhan tuo sitten tapahtuu oikeastikin.”

”Kun olen päällä”

”Itse saan orgasmin vain yhdynnässä kun olen päällä ja määrään tahdin. Joskus harvoin orgasmia ei kerta kaikkiaan tule, kun taas seuraavalla kerralla niitä voi saada vaikka neljä yhden session aikana.”

”Läheisyyttä”

”Aina ei tarvita järisyttäviä huippuja, läheisyys tärkein. Kun rakastelusta jää hyvä olo, niin se toimii esileikkinä seuraavalle kerralle.

Seksi kannattaa ajatella paljon laajemmin kuin pelkkänä sisään-ulos-treeninä, jonka pitää päätyä orgasmiin.”

”Yhteistä sooloseksiä”

”Minä olen sopinut kumppanin kanssa, että jos homma ei ota onnistuakseen, akti voidaan keskeyttää. Paikathan siinä lopulta kipeytyy jos oikein pitkään hinkkaa.

Yleensä sitten masturboimme vierekkäin. Se toimii itse asiassa oikein hyvin. Kumpikin lopulta yleensä saa.”

”Olo kuin kukkasella”

”Mulle seksi ja aivot on lähes sama asia. Jos tunnen oloni miehen seurassa pieneksi kauniiksi kukkaseksi, jota mies palvoo koko olemuksellaan, olo on jo ennen seksiä (rakastelua) valmis orgasmiin. Ei ole mitään ongelmaa tuossa mielentilassa. Ei yleensä orgasmin kanssa, mutta ei myöskään sen kanssa, jos se jää saamatta.”

”Se lähtee korvien välistä”

”Omalla kohdalla paras seksi ei ole orgasmihakuista. Siihen pääsen helposti fyysisin konstein, mutta paras orgasmi lähtee minulla korvien välistä hitaalla, voimakkaalla latauksella, eikä seuraa yhtä vakiokaavaa. Joskus ottaa pannuun ja lohtuseksi on mahtavaa. Joskus se on rauhallista maratonia suunnitelmineen, joskus taas yllättävää pikaista riehupeuhua.

Yksi nykyään meillä kovin yleinen stimulantti (kiitos vaan korona) ovat päivän tai pari kestävän rooli- ja pukuleikin tapahtumat ja huipentumat, molempia miellyttävät asut ja toimet. Puhukaa hyvät ihmiset, selittäkää, ymmärtäkää ja kokeilkaa eri asioita, joista saattaisitte pitää.”

”Sopivat partnerit”

”On todella tärkeää, että partnerit sopivat yhteen: he haluavat seksiä suunnilleen yhtä usein, pitävät samoista asioista, hyväksyvät toisen sellaisena kuin tämä on.

Myös ruumiinosien on hyvä sopia yhteen. Olin kerran tilanteessa, että nettipartnerin kanssa seksi oli tuskallista. Mies sanoi, että hänellä on niin iso. Se tosiaan oli. Kurja juttu, kun muuten oltais sovittu, tyyppi osasi keskustella.

Orgasmista haluan sanoa sen, että eri naisilla on erilainen keho fyysisesti. Tuttu nainen kertoi saavansa aina orgasmin, kun mies vähänkin koskettaa. Se on siis ihan fyysinen juttu. Joidenkin naisten on vaikeaa saada orgasmi, jopa itsekseen.”

”Löysin sopivan leikkikaverin”

”Kun tapasin mieheni, hyvä seksi oli nimenomaan se, mikä veti puoleensa uudestaan ja uudestaan. Sisälläni syntyi olento, joka oli löytänyt leikkikaverin. Miehelleni kävi samoin. Aika pian aloin tuntea pieniä purkauksia, ja tajusin, että nehän tosiaan ovat niitä. Emätinorgasmeja aivan itsestään. Nyt oli löytynyt täydellinen vastakappale ja samanlainen energia. Edelleenkin tulen joka kerta.”

”Kun mies tietää, mitä tekee”

”Hyvin saa orgasmin, kun mies tietää mitä tekee. Kun on pitkään yhdessä, niin hommasta tulee vuosi vuodelta parempaa ja rennompaa. Rakkaus päälle, niin homma toimii.”

” Isompi penis toki tuntuu hyvältä, mutta orgasmin kanssa sillä on aika vähän tekemistä.

”Pienempi varustus”

”Itselleni ei sovi isompi varustus. Johtuneeko siitä, että synnytysten jälkeen ommellut arvet kiristävät. Peniksen varomaton käyttö on myös tömähtänyt pohjaan saakka, mikä riipii viiltävästi.

Olen huomannut että minulle pienempi varustus on parempi. Olen jumpannut lantionpohjan lihaksia vuosikausia, joten pystyn niitä käyttämään ja hyödyntämään molempien iloksi. Olen kuullut että olen tiukka, liekö sitten ollut pelkkää kohteliaisuutta.”

”Opettelua yksin ja yhdessä”

”Ensin itsekseni opetellen mikä tuntuu hyvältä, sitten kumppanin kanssa ja myös hänelle opettaen. Ensimmäisen orgasmini yhdynnässä sain noin 25-vuotiaana, vahingossa.

Ilman omia käsiä/leluja laukeaminen yhdynnässä on monelle naiselle vaikeaa, niinpä käytän niitä itsekin. Itsensä tunteminen on se perusjuttu. Mitä enemmän tunnetta ja intohimoa, sen helpompaa ja parempaa seksi on. Isompi penis toki tuntuu hyvältä, mutta orgasmin kanssa sillä on aika vähän tekemistä.

Oma puolisoni on normaalisti varusteltu. Hän haluaa tuottaa minulle nautintoa, tämä on tärkeämpää. Saan yleensä aina seksissä, useammin monta kertaa kuin en ollenkaan. Pidän itse huolta, että saan jos haluan. Seksiä on noin kolmesti viikossa. Rakkautta ja intohimoa löytyy ja hänen kanssaan laukean myös usein ilman mitään apuja kun alkulämmittelyt on tehty. Oikean kumppanin kanssa asiat on helpompia. Ei muuta kun opettelemaan mistä nautit.”