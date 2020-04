Suhde eteni mukavasti, sitten mies vain katosi ilman selityksiä: ”Niin törkeää”

Ghostaaminen eli yllättävä katoaminen on yksi nettideittailun ilmiöistä.

Törkeää, hämmentävää. Shokki! Muun muassa näin kuvailevat tuntemuksiaan ne, joiden seurustelukumppani on yllättäen kadonnut kuin savuna ilmaan.

Vauva.fi:n keskustelupalstalla eräs keskustelija kertoo seurustelleensa vasta eronneen miehen kanssa.

Kaikki vaikutti aluksi hyvältä.

– Kunnes mies suuttui jostain mitättömästä asiasta ja lähti ovet paukkuen. Sen koommin en hänestä kuullut. Vasta jonkun kuukauden päästä sain tietää, että hänellä oli uusi kumppani ja omakotitalo, ja hän oli muuttanut toiselle paikkakunnalle.

Järkytys oli melkoinen.

Toinen keskustelija kertoo tapailleensa uutta miestä tiiviisti noin kaksi ja puoli kuukautta, kunnes jotain outoa tapahtui.

– Hän esitteli minut parille ystävälleen ja lapsilleen, sujuivat ihan hyvin. Äkkiä hän lakkasi ottamasta yhteyttä. Viikon verran minä soitin/viestin/sovin tapaamisista. Lopulta tuli päivä kun hän ei vastannut mihinkään yhteydenottooni. Laitoin viestin, missä hätääntyneenä sanoin, että selvitetään mikä on, olen huolissani ja minulla on paha olla, nainen kirjoittaa.

Mies luki viestin, mutta ei vastannut. Seuraavana aamuna nainen sai puhuttua miehen kanssa puhelimessa, ja tämä lupasi soittaa myöhemmin. Soittoa ei ollut useiden päivän jälkeen kuulunut.

– Eipä edes kiinnosta enää mikään selitys. Mutta kyllä tuo tapa, joka on vissiin yleistymässä, on niin törkeää toista kohtaan.

Se tunne, kun hän ei vain enää vastaa.

Katoamistemppuja ilman selityksiä

Yllättävät katoamiset ovat olleet aiemminkin puheenaiheena. Niistä on myös käytetty sanaa ghostaaminen.

Ghostaaminen tarkoittaa sitä, että treffikumppani jätetään katoamalla ja ilman selityksiä. Yhtenä päivänä ghostaaja vain jättää vastaamatta viesteihin ja puheluihin. Tylyt pakit tuntuvat ymmärrettävästi pahalta, jos toinen ei anna selitystä sille, miksi suhde ei ottanutkaan tuulta alleen.

Yllättävän haihtumistempun tekijän näkökulmasta häipyminen voi tuntua helpommalta kuin selitys siitä, miksi ei halua jatkaa suhdetta.

– Ihmetellessäni syytä äkilliseen täyskäännökseen yhteydenpidossa, mies syyllisti minua ”ahdistamisesta”. Mies oli ollut aktiivinen minuun päin enemmän, viestitteli runsaasti hymiöiden kera useita kertoja päivässä. Tämä loppui kuin seinään, yksisanaisia vastauksia sain, jos itse kysyin jotain. Kysyin, että haluaako hän jatkaa suhdettamme, ja vastaus oli ”päivä kerrallaan”, eräs nainen kertoo.

Välttely jatkui viikkoja. Kun nainen lopulta kysyi, haluaako mies olla hänen kanssaan tekemisissä ja tavata, vastaus oli lyhyt: ”En”.

Yllättävä katoaminen voi kirvoittaa esiin äärimmäisiäkin tunteita.

Myös seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on laittanut ghostaamisen merkille.

– Olen kuullut monista tapauksista, joissa on jo olemassa orastava suhteen alku, mutta sitten toinen vain yllättäen katoaa. Vaikka ei olisi luvattu mitään, mielestäni deittailuun kuuluisi kuulua aina peruskäytöstavat ja huomaavaisuus, Tanskanen sanoi jutussamme.

”Siihen viestiin jätin vastaamatta”

Onko katoamistempun tekeminen koskaan ”hyväksyttävää”? Vauvassa on keskusteltu myös tästä.

Osan mielestä ghostaaminen on aina selkärangatonta ja raukkamaista, toiset löytävät katoamiselle myös perusteita.

– Joskus homma on helpompi katkaista ghostaamalla kuin puhumalla asioista suoraan (jos esim. toinen tai molemmat ovat varattuja). Eihän se mukavaa ole mutta jos monesta huonosta vaihtoehdosta on joku valittava, niin...

– Minä olen ghostannut parikin miestä siinä kohtaa kun ystävällistä ”oli kivaa, mutta mun mielestä meillä ei synkannut treffailumielessä” ei ole uskottu vaan on alettu tinkaamaan, että jos kuitenkin.

– No jos on sanonut jo kauniisti ja sen jälkeen vähemmän kauniisti, tai toinen ei vaan tajua, niin sitten on hyväksyttävää. Minulla esim. oli yksi Tinder-match, jonka kanssa emme edes nähneet, kun totesin jo viestittelystä ettei sytytä. Sanoin hänelle sitten kauniisti, ettei meissä ole potentiaalia ja toivotin hyvät jatkot. Silti hän muisti vuoden ajan toivottaa hyvää vappua, hyvää juhannusta ja syksyllä kun ei ollut mitään mitä toivottaa, niin kysyä mitä kuuluu. Vastasin, että kiitos hyvää ja seurustelen. Silti jouluna tuli taas uusi viesti. Siihen jätin vastaamatta.

Jotkut rajat

Eräs nainen kertoo käytännössä ghostanneensa miespuolisen nuoruudenystävänsä, jonka hän löysi vuosia myöhemmin Facebookista.

– Olimme molemmat aika samankaltaisessa, hyvin vaikeassa elämäntilanteessa, ja saimme tukea toisiltamme. Viestittelimme paljon, ja puhuimme yöt puhelimessa. Minä toivuin, pääsin elämässäni eteenpäin ja palasin töihin. En halunnut enää valvoa öisin, aloin laittaa rajoja soittoajoille. Mies ei uskonut. Lopulta estin miehen puhelinnumeron öiksi ja kerroin hänelle siitä.

Silti puheluita saattoi tulla yön aikana jopa parikymmentä.

– Lakkasin myös vastailemasta viesteihin, jotka lähetettiin klo 23 jälkeen. Lopulta mies lopetti yhteydenotot.

Onko sinut ghostattu? Millainen suhde oli, mitä tapahtui? Saitko koskaan selitystä? Kerro kokemuksistasi alla kommenteissa.