Haluatko suhteeseesi enemmän seksiä? Seksuaaliterapeutti neuvoo

Seksi on muutakin kuin yhdyntää. Oletko kokeillut hellyysharjoitusta?

Koronakriisi on vaikuttanut monen suomalaisen seksielämään. Stressi on voinut viedä halut tykkänään, toisaalta kotoilu kumppanin kanssa on saattanut virittää seksielämän aiempaa kiihkeämmäksi.

Mikä olisi avuksi, jos seksi uhkaa poikkeusoloissa – tai muutenkin – jäädä kokonaan?

– Omaa halua on tärkeää ylläpitää. Yksi oleellinen asia on, että seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista olisi opittava puhumaan avoimesti. Se saattaa on vaikeaa, erityisesti nyt, koska on myös muita stressitekijöitä elämässä, sanoo seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

Moni ei yksinkertaisesti osaa tai uskalla puhua kumppanille tuntemuksistaan ja toiveistaan. Herkimpiä tuntoja voi etenkin olla vaikea paljastaa, jos on epävarma siitä, miten kumppani niihin mahdollisesti suhtautuu.

– Avointa puhetta voi harjoitella, mutta se on oman syvän minuuden tunnistamista ja vaatii työtä. Itseään voi muuttaa ja harjoitella tunnistamaan tunteitaan. Silloin ei jatkossa jumiudu ja märehdi samaa asiaa.

Suihku voi olla yksi paikka, jossa harjoitella toisen koskettamista.

Kokeile hellyysharjoitusta

Kumppanin kanssa voi lähentyä myös esimerkiksi erilaisilla kosketusharjoituksilla. Niiden avulla kumpikin voi tunnistaa, mitä sekä oma että toisen keho tarvitsevat, ja miten mieli virittyy seksiin.

Hellyysharjoituksen voi tehdä vaikka suihkussa.

– Se voidaan aloittaa sillä, että pestään toinen, mutta ei kosketella erogeenisiin alueisiin, sukupuolielimiin ja rintoihin. Toinen voi pitää silmät kiinni.

Sen jälkeen kosketeltavana oleva ilmaisee, miltä tuntuu.

– Ja sitten vaihdetaan osia niin, että on toisen vuoro. Koskettelun tulisi tuntua vain hyvälle.

Kohti normaalia arkea

Jossain vaiheessa aiemmin tuttu arki palaa. Yhdessäolo kannattaa vaalia silloin edelleen.

– Yksi paikka, joka tuntuu olevan suomalaisille pariskunnille mieleinen, on sauna. Onkin tärkeää varata rauhallinen paikka yhdessäololle ja aikaa sille.

Seksuaalisuus on pohjimmiltaan hyvin myönteinen voimavara.

– Siinä on paradoksi, sillä vaikka seksi on erittäin positiivinen asia, se jää ehkä helposti arjen kuormittavuuden alle. Omaan rentoutumiseen kannattaa panostaa ja vaalia omaa seksuaalisuutta juuri omalla tavallaan. Suorittaminen vie seksihalut.

4 vinkkiä seksihalujen sytyttämiseen:

Varaa tietoisesti yhteistä, rauhallista aikaa itsellesi ja kumppanillesi. Muista, että seksi on muutakin kuin vain yhdyntää: yhdessä voi esimerkiksi masturboida ja harrastaa suuseksiä. Toista voi katsoa haluja herättävällä tavalla. Virkistä seksielämääsi esimerkiksi eroottisilla välineillä, kirjallisuudella, asuilla, eroottisella puheella tai sextingillä eli kirjoittamalla toiselle eroottisia viestejä. Herättele aistillisuutta esimerkiksi tuoksuilla, musiikilla tai hierontaöljyllä. Aistillisuus on kehollisuutta: esimerkiksi sitä, että nauttii suihkuveden valumisesta selkää pitkin tai kun kumppani silittää hiuksia.

– Seksiä voi ehdottaa kumppanille esimerkiksi viestillä, kun istutaan sohvalla vierekkäin. Niin, ja seksiä syö sosiaalinen media. Joten laitteet laatikkoon. Normiarjen erotiikka voi olla myös mahdollisuus.