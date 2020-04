Heini, 31, tapasi Floridaan jääneen kihlattunsa viimeksi tammikuussa – koska seuraavaksi, sitä ei tiedä kukaan

Kolme kaukosuhteessa olevaa suomalaisnaista kertoi tuntemuksistaan.

Koronavirus on vaikuttanut moneen kaukosuhteessa olevan parin elämään. Matkustusrajoitusten myötä toisessa maassa asuvan rakkaan luokse ei voikaan enää noin vain lentää.

Pirkanmaalla asuva Heini, 31, on yksi heistä, jonka parisuhteeseen korona on vaikuttanut.

Heini on seurustellut yhdysvaltalaisen Davidin kanssa kaksi vuotta. Kihlat vaihdettiin viime vuonna.

– Tapasimme toisemme pelimaailmassa. Pelaamme molemmat Xbox-konsolilla ja eksyimme samaan peliin, jolloin hän ja hänen kaverinsa leikkimielessä laittoivat minulle viestiä, että vastaanko kummallekaan.

– Noh, vastasin Davidille ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti.

David pysyi ”linjoilla” ja suhde muuttui kaverillisesta vakavammaksi.

Heini kaipaa Yhdysvalloissa asuvaa kihlattuaan.

Epätietoisuus pahinta

Kaukosuhde Floridassa asuvaan mieheen on toiminut hyvin, sillä luotto toiseen pelaa molemmin puolin.

– Olen nyt käynyt hänen luonaan kahdesti, noin kolme kuukautta kerrallaan eli sallitun ajan.

Toinen kerroista oli viime marraskuussa. Heini saapui takaisin Suomeen tammikuussa, jolloin koronavirustilanne ei ollut vielä nykyisen kaltainen.

Tällä hetkellä pari ei tiedä, milloin he näkevät seuraavan kerran.

Vaikka yhteyttä pidetään päivittäin netin ja puhelimien kautta, tuntuu epätietoisuus seuraavasta tapaamiskerrasta pahalta.

– Davidin oli tarkoitus tulla Suomeen tänä vuonna. Tilanteen vuoksi emme ole voineet juurikaan suunnitella matkoja vielä tälle vuotta. Toivomme kuitenkin, että tänä vuonna vielä näkisimme muutenkin kuin puhelimen näytön välityksellä.

Yhdysvaltojen koronatilanne huolestuttaa

Erossa oleminen on parille rankkaa, vaikka he ovat toki myös tottuneet siihen.

– Yritämme molemmat psyykata toisiamme ja kannustaa olemaan reippaita.

Huoli toisen terveydestä on ajoittain kova.

– Minä varsinkin olen huolestunut, koska Yhdysvalloissa koronatilanne on niin raju, Heini pohtii viitaten kuolemalukuihin.

Tulevaisuudessa, tilanteen hellitettyä, parin on tarkoitus mennä naimisiin. Pitkittyessään koronavirus saattaa myöhästyttää kuitenkin parin hääaikeita.

– Emme ole vielä päättäneet teemmekö sen täällä Suomessa vai Yhdysvalloissa. Seuraamme tilannetta ja suunnittelemme sen mukaan.

”En voi tietää, milloin voin nähdä poikaystävääni”

Myös 27-vuotias Pirkanmaalla asuva Anni (nimi muutettu) on samankaltaisessa tilanteessa.

Annin suhde on vielä melko tuore.

– Mies on kotoisin Kuubasta ja hän oli viime vuonna pari kuukautta Suomessa. Tapasimme Tinderin avulla kahvilassa ja aloimme seurustelemaan marraskuussa 2019.

Koronatilanne sotki tuoreen parin suunnitelmat, sillä Annin oli tarkoitus matkustaa Kuubaan pääsiäisenä kolmeksi viikoksi.

– En voi tietää, milloin voin nähdä poikaystävääni ja olenkin peloissani, että se kestää vielä todella pitkään. Tutkimuksia luettuani tuntuu, että saatamme kenties nähdä vasta ensi vuonna.

Anni on tottunut olemaan itsekseen oltuaan aikaisemmin pitkään sinkkuna, joten erossa oleminen on ollut hänelle kohtuullisen helppoa – toki ikävä on silti kova.

– Joskus tulee hetkellinen murtuminen. Poikaystäväni on optimistinen luonteeltaan, joten vaikuttaa siltä, että hän pärjää ihan hyvin. Tilanteessa on kuitenkin muutakin murehdittavaa, kuten jos esimerkiksi hänen riskiryhmässään oleva läheinen saisi viruksen.

Huono internetyhteys vaikeuttaa yhteydenpitoa

Pari viestittelee toisilleen jatkuvasti ja pyrkii soittelemaan videopuheluita.

– On ihanaa, että voimme internetin kautta soitella ilmaiseksi toisillemme silloin kun se Kuubassa toimii. Siellä yhteydet etenkin nyt korona-aikaan on aika huonot, koska niin moni muukin samaan aikaan käyttää kotonaan internetiä.

Anni ja kuubalainen mies ovat jo ehtineet suunnitella yhteisen elämän aloittamista Suomessa.

– Hänellä olisi siis mahdollisuus päästä tänne alustavasti alle vuodeksi, mutta sekin asia voi nyt lykkääntyä koronan takia. Muutoin hän olisi ehkäpä päässyt jo tänne syksyllä.

”Tapaaminen on päivä päivältä lähempänä”

Turkulaisen Sannin, 21, puhelinyhteys Lontooseen käy tällä hetkellä kuumana, sillä koronatilanteen vuoksi tapaaminen Thomas-kihlatun kanssa ei ole mahdollista.

– Tapasimme Lontoossa tammikuussa 2019 hyvin lyhyen Tinder-keskustelun jälkeen. Olin yksin lyhyellä lomalla Lontoossa ja etsin itselleni seuraa näyttämään nähtävyyksiä ja pitämään seuraa päivisin. Olemme olleet yhdessä periaatteessa tapaamisesta lähtien ja menimme kihloihin syyskuussa.

Pariskunta on viimeisen vuoden aikana nähnyt toisiaan kuukauden välein joko Lontoossa tai Turussa. Pisimmillään he ovat viettäneet yhdessä aikaa kolme kuukautta.

Nyt tapaamisväleihin on kuitenkin tullut muutos.

– Viime tapaaminen oli kaksi kuukautta sitten. Koronavirus perui tämän kuun reissun Lontooseen ja siirtää miehen muuttoa Suomeen.

Lontoolainen Thomas ja turkulainen Sanni kaipaavat toisiaan.

Pari pyrkii kuitenkin pysymään positiivisena – siitäkin huolimatta, että seuraavasta tapaamisesta ei ole tietoa.

– Pidämme mielessä sen, että se on päivä päivältä lähempänä. Toivottavasti jo kesällä!

Koska kumpikaan heistä ei koronatilanteen vuoksi pysty tekemään töitä, on viestittelyyn ja soitteluun sentään ollut tavallista enemmän aikaa.

– Koronan jälkeen miehen on tarkoitus muuttaa Suomeen ja aloitamme rakentamaan yhteistä elämää Suomessa.