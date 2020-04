Tinder-mies ilmestyi yllättäen Facebookin kaveriehdotuksiin – treffikumppanin salaisuus paljastui hetkessä

Kemiat nettideitin kanssa eivät aina kohtaa – varsinkaan jos taustalla on valheita.

Lukijat avautuivat Tinderin catfish-kokemuksista ja kertoivat, millainen on huono treffiprofiili.

Kerroimme alkuviikosta deittimaailman puijauksista ja erityisesti Tinderin catfish-kokemuksista, joissa uusi ihastus onkin paljastunut henkilöksi, joka ei täsmää mielikuviin ja odotuksiin.

Lisäksi kirjoitimme tällä viikolla Sarista ja Laurasta, jotka kurkistivat Tinderin kansivälisille vesille.

Tinder-deittailu onkin puhuttanut pitkin viikkoa ja niin nais- kuin mieslukijat ovat jakaneet tarinoitaan.

Kokosimme yhteen lukijoidemme kokemuksia siitä, miten Tinder-profiileissa huijataan.

Hieman erilainen catfish-kokemus

– Itse tein aikoinaan päinvastaisen catfish-tempauksen eli esitin kuvissa mahdollisimman tylsää ja piilottelin lihaksia ja tatuointeja. Sitten kun tuli match ja nainen oikeasti kiinnostui minusta itsestäni, vaihdettiin tuoreemmat ja ”paljastavammat” kuvat, jotka toki olivat parempia kuin ne mitkä oli Tinderissä. Lopulta aloimme seurustelemaan ja olimme yhdessä vuoden. Ihan kaikki elämänarvot eivät sitten kuitenkaan mätsänneet.

Facebook paljasti treffikumppanin salaisuuden

– Törmäsin Tinderissä kaikin puolin mukavaan ja asialliseen mieheen. Ehdittiin tavatakin muutama kerta, kun yhtäkkiä Facebook alkoi ehdotella minulle tätä miestä kaveriksi. Kuvassa oli sama mies, mutta nimi oli eri. Sitten koitti taas päivä, jolloin kyseinen mies pyysi minua treffeille. Vastasin, että sopiihan se, mutta ensin selvitetään yksi asia. Tiedustelin, miksi Facebook ehdottaa minulle kaveriksi miestä hänen kuvallaan, mutta eri nimellä. Vastausta en häneltä koskaan saanut.

Mies oli valehdellut minulle kaikesta. Nimensä, asuinpaikkansa, työpaikkansa ja siviilisäätynsä. Kyseessä oli hyvässä asemassa oleva perheellinen mies ja nämä tiedot löytyivät googlettamalla, kun miehen oikea nimi selvisi. Ja näitä kumppaninsa pettäjiä on Tinder pullollaan.

”Valehtelu on turn off, ei se lyhyys niinkään”

– Kyllä minullekin tuli treffeille kuvia 30 kiloa tukevampi mies. En ole varma, olivatko ne kuvat edes hänestä. Oli ekat ja vikat treffit. Olen itse 167 senttiä pitkä ja tapaillut itseäni lyhyempiäkin miehiä. Jos joku valehtelee profiilissaan pituudesta, niin kyllä se paljastuu tavattaessa. Se valehtelu on turn off, ei se lyhyys niinkään. Jotkut miehet olisivat chattailleet viikkotolkulla. Minä taas halusin tavata mahdollisimman pian, jotta kummallekaan ei muodostuisi harhakuvitelmia.

Kun ehdotin näille runoilijoille tapaamista, he hiljenivät ihmeellisesti. Aika harvassa olivat fiksut, koulutetut, liikunnalliset, positiiviset ja rehelliset miehet, jotka tykkäävät myös liikkua luonnossa eivätkä vaan poseerata salilla. En odottanut miehiltä sen enempää kuin itseltäni.

Rakkaushuijauksen klassikko oli astetta törkeämpi

– Minulle tuli Tinderissä ”mätsi” amerikkalaisen sotilaan kanssa ja juteltiin niitä ja näitä jonkun aikaa, vaikka tiesin hänen olevan huijari. Halusin kuitenkin katsoa, miten pitkälle hän olisi ollut valmis menemään ja missä vaiheessa hän aikoi pyytää rahaa. Päätin kuitenkin etsiä sotilaan Googlen kuvahaulla. Tämä kuvissa oleva sotilas oli kuollut jo melkein vuosi sitten. Minun luonteeni ei antanut periksi leikkiä kuolleen henkilön profiilin varastaneen kanssa ja yhteydenpito loppui siihen.

”Silloin riitti!”

– Löysin ikäiseni nuoren naisen Tinderistä. Itselläni oli omat kuvat, mutta tällä naisella oli muutaman vuoden vanha kuva. Selvisi tavattaessa, koska hiukset olivat eriväriset ja muutenkin vanhempi kuin kuvissa. Ikä sentään täsmäsi siihen, mitä oli ilmoittanut. Ennen tapaamista oltiin juteltu jo päivittäin muutama viikko.

Lopulta suostui tapaamaan, mutta oli kännissä kaverinsa kanssa. Mentiin hänen kämpilleen ja hänen kaverinsa tuli sinne myös. Sitten tämä nainen alkoi nöyryyttämään minua ja väitti raiskariksi. Oli jälkeenpäin muka jotain pilaa. Tapasimme vielä pari kertaa, mutta sitten pistin poikki. Myöhemmin Tinderiä selatessani löysin tämän naisen Tinderistä uudelleen, vaikka väitti poistaneensa sen. Oli uudet kuvat ja päivitetty profiili. Silloin riitti!

Kuvien tumma komistus olikin jotain muuta

– Kyllä tosiaan Suomessakin on noita huijareita. Tapasin deittisovelluksessa 30-vuotiaan, tumman ja hyvin komean miehen. Hän oli 180 senttiä pitkä urheilija ja hyvässä kunnossa. Sovittiin treffit seuraavalle päivälle. Todellisuudessa hän sitten oli 45-vuotias lyhyt ukko. Häneltä puuttui hampaita, hän poltti tupakkaa ketjussa, hiukset olivat pitkät ja hän haisi vanhalle viinalle. Kuva, jota hän oli käyttänyt, oli hänen veljenpojastaan, joka oli tuolloin 30 vuotta. Ei jatkoon.

Tämä naisten Tinder-profiileissa on vikana

– Naisten Tinder-profiileissa on paljon sumuisia selfieitä, ärsyttäviä pupunkorvakuvia ja niitä väkisin väännettyjä ankanhuulia... Profiilikuvaus monesti tyhjä tai vain muutama emoji, joista pitäisi sitten ottaa jotain selvää henkilön ajatusmaailmasta... Ei se mitään rakettitiedettä ole, kun lisää pari edustavaa kuvaa itsestään ja vähän jotain harrastuksista. Pätee molempiin sukupuoliin.

”Venäläisten naisten kuvista esimerkkiä”

– Venäläisellä naisilla on monesti ammattivalokuvaajan kuvat ja vielä bikinikuvat. Siinä on esimerkkiä. Suomalaisten profiilit ovat kautta linjan aika heikkoja, niin miesten kuin naisten.

Kaikki Tinder-keskustelut eivät etene treffeille asti.

”Suomessa noin kauniit naiset eivät sano edes päivää”

– Kävin Tinderissä virtuaalimatkalla useassa Etelä-Amerikan maassa ja suurin ero jonka huomasin oli se, että siellä naiset ovat oikeasti kauniita. Kauniit kasvot, hyvät kropat ja kuvia kummastakin. Aloittavat jopa keskustelun. Jotenkin tuntuu muutaman matchin jälkeen, että siellä naisten taso on korkeampi. Suomessa noin kauniit naiset eivät edes päivää sano.

Voihan toki olla, että sielläpäin suomalainen on sitä eksoottista sinisine silmineen. Meidät suomalaiset miehet on kasvatettu hyvin (feminismi) ulkomaalaisten naisten mieleen, muttei niinkään oman kansan naisten mieleen. Ulkomaalaiset äijät haluaa olla kuninkaita ja suomalaiset naiset prinsessoja.

Pituusvaatimukset harmittavat

– Itse laitan Tinderissä rastia kaikille naisille, joilla on pituusvaatimuksia. Itse olen 180 cm eli useimmiten täytän vaatimukset, mutta jos naiselle on miehessä tärkeää vain ulkoiset ominaisuudet, en halua tällaista partneria. Kivoja ja rentoja naisia löytyy kyllä muutenkin ihan riittämiin.

”Nettideittailu vei itsetuntoni lopuksi elämää”

– Tässä pääsyy, miksi itse aikanaan lopetin nettideittailun. En valehdellut kuviani, mutta alkoi itseänikin jo ahdistaa naisten kokema pettymys, kun näkevät kuvani. Olin paperilla kuulemma mitä ihanin, mutta kuvan kanssa en sitten kiinnostanutkaan. Nettideittailu vei itsetuntoni lopuksi elämääni. Ja sen elämän saan sitten elää yksin. Ei minussa muuta vikaa ole. On työt, harrastukset, velaton elämä, ystäviä, kaikkea, mutta olen ruma ja näin ollen epäsopiva parisuhteeseen naisten mielestä.

Miksi nuorekas 45-vuotias mies ei kelpaa?

– Nuoremmilla naisilla on outo suhtautuminen ikään. Treffihakemuksissa on usein 30-vuotiaalla kriteerinä korkeintaan 35-vuotias. Olen pitänyt itsestäni huolta ja näytän vähintään 10 vuotta ikäisiäni nuoremmalta. Pituutta on 186 cm ja harrastukset urheilullisia, kuten esim. autourheilu. Matkustan myös paljon ja puhun kolmea vierasta kieltä. Olen huvikseni ollut nuorempana pyydettäessä vaatemallina.

Monessa tapauksessa minut, 45-vuotias, on heti suljettu pois liian vanhana, vaikka monet 35–40-vuotiaat vaikuttavat minua vanhemmalta ja useimmat vähemmän komeita. Näille ikärajaajille kelpaa siis vain 30–35-vuotias (ja komea?) mieluiten, vaikka näyttäisi lähes hänen isältään.

”Itseäni pidempi nainen ihmetyttäisi”

– Itseänikin ihmetyttäisi itseäni pidempi nainen. Samanpituinen olisi paras, mutta kelpaisi jopa paljon lyhyempikin. Ei vaan ole matchannut tämän viiden vuoden Tinderin käytön aikana. Se on tämä naama ja köyhyys, mikä sen tekee. Alan olemaan jo hieman liian vanhakin ainakin oman perheen perustamista ajatellen.