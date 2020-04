Ronja tapasi netissä kiinnostavan miehen – puolen vuoden jälkeen hän pystyi viimein matkustamaan ihastuksensa luo, mutta perillä odottikin yllätys

Suomalaisnaiset paljastivat, kuinka he ovat tulleet huijatuiksi Tinderissä.

Monet tietävät MTV-kanavan suositun Catfish-tv-ohjelman, jossa juontajakaksikko auttaa nettisuhteisiin uppoutuneita nuoria selvittämään, juttelevatko he oikeasti sen ihmisen kanssa kuin luulevat juttelevansa.

Catfish-tarinoita ei tarvitse kuitenkaan etsiä Yhdysvalloista asti. Netin deittipalveluiden huijauksia tapahtuu myös Suomessa – niin naisten kuin miestenkin keskuudessa.

6 suomalaisnaista kertoi omat catfish-kokemuksensa netti-ihastuksistaan, jotka eivät olleetkaan sitä, mitä väittivät.

Oven takaa paljastuivat vieraat kasvot

Ronja tapasi netissä itseään muutaman vuoden vanhemman miehen, joka herätti hänen kiinnostuksensa. Tutustumista vaikeutti kuitenkin se, että mies asui toisella puolella Suomea.

Puolen vuoden juttelen jälkeen Ronjalle tuli mahdollisuus matkustaa kylään miehen luokse.

Ronja oli tilaisuudesta innoissaan koko junamatkan ajan. Innostus loppui kuitenkin lyhyeen, sillä naisen saavuttua miehen kotikaupungin juna-asemalle, vastassa ei näkynyt ketään.

– Sain tekstiviestin, jossa mies käski minua hyppäämään taksiin ja suuntaamaan hänen antamaansa osoitteeseen. Olin idiootti ja tein niin kuin siinä luki.

Taksi ajoi Ronjan kaupungin lähiöalueelle eikä miestä näkynyt vieläkään missään.

– Tilanne alkoi haiskahtamaan epäilyttävälle, joten suuntasin takaisin taksille.

Yhtäkkiä Ronja kuitenkin kuuli miehen huutavan ylhäältä, kerrostalon kuudennesta kerroksesta.

– Hän pyysi minua tulemaan sinne ja viskasi ikkunasta avaimensa asfaltille. Mietin, että mitä helvetin helvettiä, mutta pakko se oli käydä katsomassa, kun niin pitkälle oli jo tultu.

Ronja meni hissiin ja painoi kuudennen kerroksen nappulaa. Matka hissistä ovelle tuntui ikuisuudelta.

Lopulta Ronja sai vihdoin tavata netti-ihastuksensa.

– Ovi aukesi ja vastassa oli minua kahta päätä lyhyempi ja huonoihoinen mies. Hänelle oli tyttökoira, jonka hän oli kuitenkin nimennyt pojan nimellä, sillä hänen mielestään naiset olivat heikkoja.

– Lainasin hänen sohvaansa ja lähdin takaisin kotiin jo seuraavana päivänä.

Pukumiehen salaisuus paljastui googlettamalla

Elisa sai ilokseen Tinderissä pariksi komean miehen, jonka profiili oli vaikuttava kaikin tavoin

– Aloimme keskustella ja tulimme tosi hyvin juttuun. Keskustelimme muun muassa töistä. Hän kertoi olevansa esimiesasemassa, ja hän kuulemma käytti töissä pukua edustustehtävissä ja piti erilaisia puheita.

Elisa ei voinut olla innostumatta mielikuvasta.

– Tässä vaiheessa pystyin jo kuvittelemaan hänet mielessäni: komea mies puku päällä = kuuma!

Elisa päättikin ehdottaa miehelle puhelinnumeroiden vaihtamista. Ne vaihdettiin, mutta yhteydenpito katkesi miehen puolelta yllättäen.

– Niinpä aloin kaivelemaan Googlesta, löytyisikö hänestä mitään tietoa. Löysin lopulta hänen Instagraminsa ja se ei ollut yhtään sitä, mitä odotin. Tili oli täynnä kuvia hänen kissastaan ja hänen kuvansa eivät olleet niin edustavia. Se, mitä olin hänestä kuvitellut, ei ihan mätsännyt tähän profiiliin.

Elisa jatkoi googlettelua ja ”salapoliisityö” tuotti jälleen tulosta.

– Löysin erään seurakunnan sivut, joista paljastui, että hän oli kirkkoherra. Siinä vaiheessa kyllä repesin nauruun, että miten sattuikin. Se, että hän kertoi työskentelevänsä puku päällä oli sinänsä totta, sillä onhan se papin kaapukin jonkinlainen puku, mutta ei ihan se mitä itse ensimmäisenä ajattelin.

Lopulta mies vastasi Elisan viesteihin.

– Vaihdoimme pari lausetta. Käytin sanaa kirkkoherra, ja hän tajusi, että selvitin hänen salaisuutensa. Poistin hänet pareistani ja lopulta koko Tinderin.

Siskokset joutuivat puijatuiksi

Leena tapasi Tinderissä mukavan miehen, joka kertoi olevansa kotoisin Ranskasta.

Viestittelyn jälkeen pari sopi tapaamisen.

– Hieman ennen tapaamista hän halusi soittaa videopuhelun. Hänellä oli kuulemma tärkeää asiaa. Vastasin videopuheluun ja näytölle pärähti intialainen mies.

Mies kertoi videopuhelussa, etteivät naiset halunneet keskustella hänen kanssaan hänen kansalaisuudestaan johtuen. Tästä syystä hän oli päätynyt esittämään eurooppalaista.

– Ajattelin antaa hänelle mahdollisuuden, koska hän vaikutti muuten sopivalta mieheltä minulle. Sitten kävi kuitenkin ilmi, että hän oli valehdellut perheestään lähtien kaikesta. Lopetin jutun siihen.

Juttu ei kuitenkaan ollut vielä siinä.

– Muutama päivä myöhemmin siskoni kertoi keskustelleensa erään miehen kanssa ja oli sopinut tapaamisen hänen kanssaan. Ihmetys oli ollut suuri, kun hänen autonsa ikkunaan oli treffien alussa koputtanut intialainen mies, ja kävi ilmi, että se oli tämä sama mies, joka huijasi minuakin.

Google voi paljastaa monen nettitutun salaisuudet.

Sama huijaus toistuu

Miisa kertoo hänelle käyneen useaan kertaan sama catfish-kokemus, joka ei ole se kaikista suurin huijaus, mutta kuitenkin pettymystä aiheuttava.

– Olen pitkä ja kerroin sen aina kaikissa deittisovelluksissa. Olen myös aika lihaksikas, ja kerron myös sen aina etukäteen.

Miisa kertoo pitävänsä itseään pidemmistä miehistä, joten hän on valikoinut deittisovelluksista treffiseurakseen aina pitkiä miehiä – tai ainakin miehiä, jotka kertovat olevansa Miisaa pidempiä.

– Olen silti käynyt ainakin viidet treffit, joilla on paljastunut, että mies onkin huijannut pituutensa. On ollut yllätys, kun vastassa on ollut minua ehkä olkapäähän asti pitkä mies. Minulla ei ole mitään lyhyempiä miehiä vastaan, mutta valehtelua vastaan on.

”Luuliko mies tosiaan, etten huomaisi mitään eroa kuviin?”

Lotta kiinnostui Tinderissä vaaleasta ja komeasta 32-vuotiaasta miehestä ja pyyhkäisikin heti oikealle. Lotasta ja miehestä tuli match.

Pari alkoi juttelemaan, ja kohta mies ehdottikin videokeskustelua, johon Lotta suostui.

– Kun videokamera avautui, näytöllä näkyikin pälvikalju, tukevahko ja varmasti iältään noin 50-vuotias mies.

Hämmentynyt Lotta kysyi mieheltä, olivatko Tinder-profiilin kuvat varmasti hänen omiaan.

– Mies väitti, että kuvat vain olivat ”hieman vanhoja”. Kyllä minä silti erotan ihan muistakin kasvonpiirteistä, onko kyse samasta henkilöstä kuin kuvissa. En siis usko, että kyseessä oli edes tämän kyseisen miehen nuoruuskuvat.

Lotta kertoi miehelle, ettei toisten kuvien käyttäminen ja iän valehteleminen ole hyväksyttävää. Tämän jälkeen hän poisti miehen Tinder-pareistaan.

– Luuliko mies tosiaan, etten huomaisi mitään eroa kuviin? Itse hän kuitenkin ehdotti videopuhelua.

Mies paljasti totuuden juuri ennen tapaamista

Päivi tutustui Tinderissä komeaan mieheen, jonka kanssa hänellä synkkasi heti.

Mies lähetti paljon kuvia itsestään, eikä Päiville tullut mieleenkään, että uudessa tuttavuudessa voisi olla jotain mätää.

Treffejä ei silti saatu aikaan.

– Mies pitkitti tapaamista, oli työreissua ja kaikenlaisia syitä. Hän kuitenkin soitteli ja viestitti minulle ahkerasti. Lopulta saimme sovittua tapaamisen.

Ennen sitä mies paljasti totuuden.

– Kuvat eivät olleet hänen omiaan, vaan hänen serkkunsa. Hän kertoi, ettei voinut laittaa omia kuviaan, sillä hänellä oli vaimo ja lapsia. Siihen keskustelut sitten jäivätkin – harmitti! Ilmeisesti mies ajatteli, että jos olen tarpeeksi ihastunut, ei kotona odottava perhe häiritsisi.

Haastateltavien nimet on muutettu.