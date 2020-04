Kaisa, 24, on kihloissa ja avoimessa suhteessa: ”Vaikka teen hyvää kotiruokaa, on välillä kiva käydä ulkona syömässä”

Kaisa tajusi jo nuorena tuntevansa vetoa moniin eri ihmisiin.

– Joskus kuvailen asian niin, että vaikka teen hyvää kotiruokaa, on silti välillä kiva käydä ulkona syömässä, sanoo Kaisa, 24.

Kaisa puhuu avoimesta suhteesta, jossa on hän on 34-vuotiaan miehensä kanssa. He tapasivat perinteisesti baarissa ystävien kautta.

– Olin ihastunut hänen ystäväänsä, mutta seksisuhteen alettua rakastuin mieheeni kuitenkin tosi nopeasti. Hän on ulkonäöllisesti minun tyyppiäni, ja hänen olemuksensa rauhallisuus viehätti tosi paljon, koska olen itse tosi räiskyvä välillä. Mies taas ihastui juuri siihen räiskyvään sosiaalisuuteen, jota minussa on paljon.

Suhde oli ensimmäiset puolitoista vuotta avoin. Sitten pari päätti sulkea sen noin vuodeksi.

– Avoin muoto suhteelle ei ollut sopiva meille siihen hetkeen. Omat mielenterveysongelmien kanssa koetut taistelut tulivat niin suureksi esteeksi, että koimme paremmaksi, että suljetaan suhde. Myös se kuuluisa mustasukkaisuus nousi niihin aikoihin esille, ja kun ei vielä osattu silloin asioista tarpeeksi keskustella, niin suhde sulkeutui. Uudelleen avaamisesta puhuttiin pitkään, että onhan varmasti molemmat ok asian kanssa.

Joulukuusta saakka suhde on ollut taas avoin.

Kaisa suunnittelee häitä kumppaninsa kanssa.

Sopivin tapa nauttia seksistä

Hyviä puoli avoimessa suhteessa on Kaisan mielestä vapaus viettää aikaa muiden ihmisten kanssa, joihin saattaa tuntea vetoa – ilman, että siitä tulee syyllinen olo.

– Seksi ei ole kiellettyä, jos se tapahtuu. Meillä on puolison kanssa erilaiset halut, joten olemme tämän järjestelyn kautta löytäneet molemmille sopivan tavan nauttia seksuaalisuudesta. Se ei aseta paineita kummallekaan. Itse olen myös panseksuaali, ja miehellä on myös sellaisia kiinnostuksen kohteita, joita en pysty hänelle tarjoamaan.

Haasteellisuutta tuo mustasukkaisuus.

– Siitä pääsee puhumalla. Edelleen rakastan eniten miestäni ja olemme ensi kuussa menossa naimisiin asti. Sitä ei muuta se, vaikka toisen ihmisen kanssa olisinkin.

– Todennäköisesti suhdemuoto jatkuu samanlaisena kunnes alamme yrittää lasta. Sitten on varmaan aika pistää seikkailut hetkeksi tauolle.

Kaisa huomasi jo nuorena, noin kuudentoista ikäisenä, tuntevansa vetoa moniin ihmisiin, vaikka hän ”rakastikin yhtä”.

– Olin edellisen kanssa kolme vuotta yksiavioisessa suhteessa kunnes se kaatui osittain siihen, että en halunnut olla vain yhden ihmisen kanssa. Ihmiset ovat ihanan erilaisia ja se on mahtavaa kokea, miten voi tehdä toiselle hyvää, vaikka sitten sillä seksillä. Omaan ajatusmaailmaani ei mahdu se, että rakkauteni toista ihmistä kohtaan vähenisi, jos harrastan seksiä jonkun toisen kanssa. En muutenkaan pidä seksiä pelkkänä rakkauden osoituksena, sillä rakkaus ilmenee mielestäni eri tavoin.

Kaisan suhteessa rakkaus ilmenee sanoilla ja teoilla.

– Sanotaan päivittäin, että rakastetaan ja kehutaan toisiamme. Itse saatan makoilla sängyssä ja mies tulee laittamaan peittoa päälle, että en palele ja menee sitten muina miehinä vaikka pelaamaan. Arkiromantiikkaa on paljon, pientä silittelyä ja inside-juttuja, joista muut varmaan katsoisivat, että mitä ihmettä. Ihan tavallinen suhde, hirvittävän hyvä sellainen.

” Omaan ajatusmaailmaani ei mahdu se, että rakkauteni toista ihmistä kohtaan vähenisi, jos harrastan seksiä jonkun toisen kanssa.

Yhteiset pelisäännöt

Arki on ”tavallista parisuhdetta”, mies käy töissä ja Kaisa lukee pääsykokeisiin.

– Tehdään yhdessä ruokaa ja hoidetaan kotia. Ensisijaisesti olemme toisiamme varten, muut saavat odottaa jos on semmoinen olo että halutaan olla vain kahdestaan. Välillä tuntuu, kuin aika ei riittäisi mukamas omalle kumppanille, mutta se nyt on ihan millaisessa tahansa suhteessa varmaan aika normaalia.

Suhteen pelisääntöinä ovat:

Älä tuo ketään kotiin

Kerro ennen kuin menet

Käytä aina suojausta

– ”Kerro ennen kuin menet” on kuitenkin sellainen, joka meillä oli myös suljetun suhteen aikana. Siitä tiesi toisen olevan turvassa.

Kaisa uskoo, että yksi ihminen ei voi antaa toisella kaikkea, mitä tämä tarvitsee.

Vaihtelevaa suhtautumista

Parisuhteen ulkopuolinen seksi on yhä tabu, vaikka syrjähyppyjä tapahtuu jatkuvasti ja suhteissa harrastetaan entistä vähemmän seksiä. Sexpo on muistuttanut, että perinteinen parisuhdemalli ei ole mikään luonnonlaki vaan kulttuurinen rakennelma.

Ympärillä olevat ihmiset ovat reagoineet Kaisan avoimeen suhteeseen vaihtelevasti.

– Jotkut ovat kateellisia ja jotkut sitä mieltä, että eivät ikinä pystyisi samaan kuin me. Jotkut taas eivät halua olla kanssani intiimisti tekemisissä, vaikka he olisivat itse vapaita, koska minulla on jo suhde. Mielestäni jokainen tekee omat valintansa suhteiden kanssa, eikä siihen oikein muilla ole sanomista. Kuitenkin kyse on aikuisten ihmisten keskenään tekemästä sopimuksesta.

Vanhemmat ihmiset suhtautuvat Kaisan mukaan vähän nihkeästi asiaan.

– Pitäisi niin sanotusti olla tyytyväinen siihen mitä saa eikä enempää voi toivoa. Jos meillä on hyvää seksiä, niin sen pitää olla tarpeeksi, kenenkään muun kanssa kun sitä ei missään nimessä saa harrastaa enää kun sitoutuu. Mutta sitten jos ei ole tarpeeksi niin pitäisi heti erota. Mieheni on minulle hyvin riittänyt, ja koska suhde on muuten erittäin hyvä, en näe syytä, että se pitää lopettaa vain koska halutaan yhdessä asiassa erilaisia juttuja. Ei hänkään ole minua jättänyt, vaikka esimerkiksi harrastukset ovat erilaisia.

Miestä kiinnostavat it-hommat ja pelaaminen, Kaisa on taiteellisempi, hän piirtää ja maalaa.

Ihmisillä tuntuu vieläkin olevan käsitys, että avoin suhde tarkoittaa pelkää kukasta kukkaan pörräämistä.

– Tekeekö kukaan oikeasti itseään arvostava ihminen niin edes sinkkuna? Ajatellaan, että avoimessa suhteessa oleva on käytännössä moraaliton pesänrikkoja, joka ei välitä kuin seksistä, mikä on todella haitallinen ajattelumalli. Miksi pitää tyytyä, jos järjestely on molemmille osapuolille ok vain sen takia koska yhteiskunta sanoo niin?

– Siksi meillä on ystäviä, perhe ja myös se parisuhde. Luottamus on kuitenkin kaikkein tärkeintä parisuhteessa, ja oikeastaan missä tahansa suhteessa, joten miksi ei eläisi niin kuin itsestä parhaimmalta tuntuu?

Seksi ei ole Kaisan mielestä vain kahden ihmisen välinen asia, jos he niin päättävät.

– Se voi olla tapa pitää hauskaa tai näyttää hellyyttä, mutta se ei saisi olla niin iso asia kuin se on. Oma asenne seksin suhteen on muutenkin tosi avoin: tehkää mitä teette kunhan ei satuta toista.

Haastateltavan nimi on muutettu.