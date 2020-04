”Peruutas tänne” – suomalaiset kertovat avoimesti, miten arkiseksi alkaa

Tilannetaju ja herkkyys ovat aloitteen teossa paikallaan. Muuten tyyli on vapaa.

– Usein illalla tai yöllä hiivin miehen peiton alle ja alan hyväillä häntä. Tai sitten mies suihkusta huutaa: ”Tuuppa pesee mun selkä!” kertoo nainen Vauva.fi:ssä.

– Mieheni alkaa usein suukottelemaan ja silittelemään ja saa minut syttymään, vaikka en ihan heti olisikaan halunnut. Itse menen toisinaan nukkumaan mieheni jälkeen ja herätän hänet hyväilemällä. Kesken saunan voimme käydä jäähyllä, jolloin menen sänkyyn odottelemaan, että tulisiko mies katsomaan mihin hävisin. Lisäksi pelaamme aika ajoin seksikaupan rakkauspeliä, joka johtaa seksiin, kertoo toinen.

Halukkuuden seksiin voi ilmaista monella tavalla.

– Jos pariskunnan välillä vallitsee avoin ja turvallinen suhde, aloitteen voi tehdä kiusoittelemalla, vihjailemalla, lähestymällä kumppania hellästi ja ilmaisemalla sanoilla, että haluaa tätä, seksuaaliterapeutti Johanna Aapakallio Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta sanoo.

Turvallisessa suhteessa aloitteen tekeminen on helpompaa.

– Joskus pariskunnat voivat vaikka sopia puolileikkisästi jostain sisäpiirin sanonnasta tai ilmaisusta, josta molemmat ymmärtävät mitä toinen tarkoittaa. Joskus jos sanoo kumppanille miten seksikäs tai haluttava tämä on, voi sekin olla hyvinkin kiihottavaa ja haluja herättävää, Aapakallio sanoo.

”Mies napsauttaa sormiaan”

Sisäpiirin sanonnat ja muut omat pikkutemput ovat monille tuttuja.

– Mies napsauttaa leikkisästi sormiaan ja huutaa ”orjatar”, silloin tiedän että se on menoa!

– Mies raottaa peittoaan ja hymähtää: ”Peruutas tänne.” Tai ihan ”viaton” hyvän yön pusu johtaa suudelmaan ja sitä kautta vaikka mihin. Pidemmän vapaan tai lapsettoman päivän seksiin taas on monta tapaa. Joskus suorat kysymykset, joskus kiihkeät hyväilyt tai ihan vaan ”kiimainen katse”.

– Toisinaan aloite on lähtenyt liikkeelle jo aamulla ennen töihin lähtöä, jompikumpi suuteleekin lähtiessä normaalia pitempään ja on vain todettava, että seksi täytyy kyllä siirtää iltaan, kun on töihin kiire. Päivän aikana saatamme lähettää muutaman vihjailevan tekstiviestin ja illan aikana kiihotamme toisiamme koskettelemalla ohimennen tai suutelemalla välillä. Sänkyyn mennessä ei enää ole tarvetta sen kummemmalle esileikille.

– Mies alkaa puhua eräästä meidän yhteisestä seksifantasiasta (joka on kerran myös tosielämässä toteutettu), kyselee esim. mitä mä tekisin, jos... Siihen yhdistettynä suutelua ja rintojen hivelemistä, niin johan ollaan kohta kumpikin valmiina. Joskus mies soittaa esim. työmatkaltaan, että voitaisiinko tänään ”leikkiä”, jolloin kiskaisen korsetit ja sukkanauhat päälleni odottamaan miehen kotiinpaluuta.

Aina ei aina tarvita edes sanoja.

– Meillä halaillaan ja suukotellaan paljon, ja yleensä aloite seksiin tapahtuu ihan itsestään siinä vaiheessa, kun molemmat tietävät, ettei nyt ole kiire minnekään. Ei tarvitse kuin koskettaa tai suudella tietyllä tavalla, niin toinen kyllä tietää, mitä on mielessä.

Kumppanin kanssa voi olla lähekkäin ilmankin seksiä.

Tilannetajua

Aloitteen teossa kannattaa aina muistaa herkkyys ja tilannetaju.

– Jos kumppani tulee töistä väsyneenä kotiin ei ehkä kannata silloin sanoa suoraan, että tekisi mieli panna, Aapakallio sanoo.

Voi tuntua varsin ikävältä, jos toinen vain töksäyttää kaipaavansa seksiä.

– Mies kysyy, että haluutko seksiä? Hän ei kosketa, halaa, silitä eikä suukota, ei yhtään mitään, ja minä seison siinä yleensä miettimässä, että onpahan romanttista ja herkkää. Jos vastaan, että ei oikeastaan juuri nyt huvita, mies kohauttaa olkiaan ja kääntää selkänsä, menee joko nukkumaan tai tekemään jotakin omia juttujaan, eräs nainen kertoo.

Viiden lapsen äiti puolestaan on oivaltanut, milloin aloite kannattaa tehdä ja milloin ei.

– Yleensä se tapahtuu illalla sängyssä. Jompikumpi alkaa silittelemään vähän sieltä täältä ja suukottelemaan. Minä kyllä huomaan, jos mies on väsynyt rankasta työpäivästä. Silloin en edes viitsi sen pidemmälle mennä. Saatan vähän silittää ja toivottaa hyvät yöt.

” Kumppanin aloitteeseen ei ole pakko suostua, jos ei tee sillä hetkellä mieli seksiä.

Lupa kieltäytyä

Toimivassa suhteessa kumppaneiden välillä on puheyhteys ja he kuuntelevat ja kunnioittavat toisiaan. Silloin aloitteen seksiin voi tehdä milloin ja miten vain. Seksistä on myös lupa kieltäytyä.

– Kumppanin aloitteeseen ei ole pakko suostua, jos ei tee sillä hetkellä mieli seksiä. Kieltäytymisenkin voi tehdä kumppania kunnioittaen, mutta avoimesti. Turvallisessa parisuhteessa torjutuksi tulemisen ei pitäisi herättää turvattomuutta ja epävarmuutta, Aapakallio sanoo.

Jos haluaa kieltäytyä seksistä, kannattaa se sanoa avoimesti ja kertoa siihen myös syy.

– Silloin kumppani ei tee omia tulkintoja ja johtopäätöksiä, jotka voivat mennä mönkään ja aiheuttaa epävarmuutta ja turvattomuutta parin välille.

Toistuvasti torjutuksi tuleminen voi vaikuttaa itsetuntoon, ja aloitteen tekeminen voi muuttua vaikeammaksi. Torjutuksi tullut saattaa myös loukkaantua.

Mikäli oma kumppani torjuu seksin jatkuvasti, asiasta kannattaa puhua. Kysyä syytä siihen, miksi kumppani ei halua harrastaa seksiä. Onko taustalla mahdollisesti stressiä, haluttomuutta tai jotain muuta? Toisen ajatuksia ei voi lukea.

– Kumppanin kanssa voi olla lähekkäin ilmankin, että on seksiaktissa. Joskus ihmiset tulkitsevat läheisyyden tarvettaan halukkuutena seksiin. Joskus taas kumppani saattaa tulkita toisen pyrkimystä läheisyyteen ehdotuksena seksin harrastamiseen.

Olisi tärkeää, että kumppania ei ala moittia sen takia, että hän ei sillä hetkellä halua seksiä.

– Moittiminen voi aiheuttaa syyllisyydentunnetta tai tarvetta suostua seksiin, vaikka ei haluaisi. Tämä taas voi aiheuttaa särön suhteeseen ja siitä voi kasvaa isompi ongelma myöhemmin.

Jos asiaan ei saada ratkaisua yhdessä puhumalla, seksuaaliterapeutin vastaanotolta voi hakea apua.

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.