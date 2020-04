Uudenmaan rajojen eri puolille jäänyt pari ei anna koronan latistaa seksiä

Ikävä on, niin seksiä kuin muutakin läheisyyttä, eräs lukija sanoo.

– Aika hiljaista on. Tyttöystävän kanssa välimatkaa 8000 kilometriä. Kolme viikkoa edellisestä kerrasta, tulevasta ei tiedä kukaan. Onneksi ehdin olemaan hänen kanssaan lomalla ennen viruksen isompaa leviämistä. Suomessa porukka valittaa pienistä asioista. Minulta meni työt ja ei mitään tietoa, milloin voi nähdä rakastaan. Olkaa onnellisia ja nauttikaa kun siihen on mahdollisuus.

Näin sanoo Jajo.

Poikkeustilanne on vaikuttanut ihmissuhteisiin ja seksiin. Kerroimme viikonloppuna Taloustutkimuksen tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan 13 prosenttia parisuhteessa elävistä sanoo seksin vähentyneen korona-aikana. 74 prosenttia kertoo seksin määrän pysyneen ennallaan. Vain 7 prosenttia sanoo seksin lisääntyneen.

Niin kuin ennen ei ole sinkuillakaan. Monelta koronarajoitukset olivat vieneet joko seuraelämän tai mahdollisuuden siihen.

Toisaalta toiset kertovat seksin määrän lisääntyneen.

– Voisin olla eristyksissä pidempäänkin, eräs lukija heittää.

Suomalaiset kertovat:

Enemmän seksiä

”Aviovaimoni kanssa on nyt seksiä ollut poikkeuksellisen paljon. Vaimoni on etätöissä ja minä lomilla. Seksiä on lähes päivittäin.

Lapsia on 4, joiden kanssa ollaan ulkoiltu paljon metsissä ja järven rannalla. Laatuaikaa perheen kanssa ja kännykät kirjahyllyyn.”

” Siinä missä ennen ollaan harrastettu seksiä keskimäärin kerran päivässä, on se nyt noussut kahteen kolmeen kertaan.

Hullaantumista

”Voi kyllä on seksiä joka päivä, ukkoni ja me hullaannuttu ihan. Aivan ihanaa. Ja lapset ei tule kun ei saa liikkua, siis ei tarvitse miettiä, tuleeko joku vai ei! Nauttikaa nuoretkin, nyt saatte toisiinne uppoutua, ja lapset eivät estä... tekosyy.

Puhukaa ja rakastelkaa, ja miehet tehkää ensin nainen onnelliseksi, sitten paremmin teillekin onnea hekumaan! Puhukaa tarpeistanne, ei pelkkää panoa, ei ei.”

”Ei toimi ei. Nainen niin jännittynyt koko ajan”, harmittelee eräs mieslukija.

Lisää joka päivä

”No siis siinä missä ennen ollaan harrastettu kumppanin kanssa seksiä keskimäärin kerran päivässä, on se nyt noussut kahteen kolmeen kertaan. Liekö kyse siitä, kun on enemmän aikaa ja vähemmän muita ’häiriötekijöitä’.

Lapsikin taloudesta löytyy, mutta eipä tuo ole häiriöksi ollut. Itse olen 35 ja puoliso 31. Kaipa se enimmäkseen on halukkuudesta ja mielikuvituksesta kiinni.”

Seksivideoita

”Olemme juuri nyt Uudenmaan suljettujen rajojen eri puolilla, joten emme voi nyt nähdä. Koronan aikana, joka ilta kun saamme lapset nukkumaan (minä omani ja hän omansa), soitamme videopuhelun tai kuvaamme toisillemme seksikuvia ja videoita.”

Etäisyys pakko pitää

”Ei ole seksiä kun ei edes tavata toisiamme. Toinen on ikänsä vuoksi riskiryhmää, ja asutaan omissa asunnoissamme. Ikävä on, niin seksiä kuin muutakin läheisyyttä.”

Hiljaista on

”Hiljaista on sillä osastolla kun toinen on rajan takana Uudellamaalla. Hyviä puolia, että työmatkat jäi pois tai lyheni 80 km 6 metriin. Säästyy satku viikossa jo bensoissa ja ruoassakin. Miksi ruokaa pitää jatkuvasti tehdä? Kyllä pari päivää peräkkäin voi syödä samaakin.”

Erektio-ongelmia

”Korona stressaa ja en saa erektiota. Uusimaa pitäisi avata myös.”

Kotona olo puuduttavaa

”Koko ajan yhdessä kotona oleminen alkaa puuduttamaan eli ei seksi juurikaan kiinnosta. Se alkaa olemaan tylsää ’pakkopullaa’ hikipäässä nyhräämistä!”

Turvaväliä seksikaupassakin

”Kyllä me ollaan käyty seksikaupassa karanteenin aikana. Oli yksi muu asiakas samaan aikaan eli hyvin oli tilaa pitää turvaväliä. Tämä oli ennen kuin Uudenmaan raja suljettiin. Nyt ei yhdessä päästä kaupoille, mutta voihan sitä kipaista yksinkin hakemaan jotain yllätystä siihen kun taas tavataan.”