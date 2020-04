Salainen ase nautinnollisempaan seksiin löytyy myös miesten lantiossa piilevistä ”ilolihaksista” – näin treenaat ne kovempaan kuntoon

Lantionpohjan lihaksia voi treenata supistamalla ja rentouttamalla niitä tietoisesti.

Virtsan lirahtaminen esimerkiksi naurahtaessa voi olla naiselle yksi merkki siitä, että lantionpohjalihasten treenille olisi tarvetta. Lantionpohjalihasten heikko kunto voi aiheuttaa muun muassa virtsa- ja selkävaivoja sekä säteillä seksiin: lihasten treenaaminen saattaa olla avain kohti nautinnollisempia ja voimakkaampia orgasmeja.

Lantionpohjan ongelmat vaivaavat Terveyskirjaston mukaan ehkä jopa kolmasosaa aikuisikäisistä naisista, mutta lantionpohjalihaksilla on yhteys myös miesten seksuaaliseen nautintoon.

Lihasten käyttö parantaa omaa ja kumppanin seksielämän laatua

Vahvoissa lihaksissa on parempi verenkierto sekä tuntoherkkyys, ja erektio on tukevampi. Lantionpohjalihasten hyvällä hallinnalla on niin ikään mahdollista vaikuttaa ejakulaatioon.

– Taitava lantionpohjalihasten käyttö parantaa paitsi oman myös kumppanin seksielämän laatua: mies voi paikallaan ollessaan nostaa penistään lantionpohjalihaksilla esimerkiksi yhdynnän aikana ja mahdollistaa näin aivan uudenlaisia tapoja nauttia seksistä, sanoo Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

Vahvat lantionpohjalihakset lisäävät sekä miesten että naisten seksuaalista nautintoa.

Mies, näin pidät huolta lantionpohjalihaksistasi

Miehet voivat vahvistaa lantionpohjalihaksiaan varsin samalla tavalla kuin naiset: jumppaamalla ja ylläpitämällä terveellisiä elämäntapoja.

Tässä 4 vinkkiä:

Tunnista oikeat lihakset. Tämä onnistuu sekä seisten että istuen. Tunnistele peräaukon ja kivesten välistä aluetta sormin. Supista peräaukkoa. Kun kivekset nousevat ylöspäin ja/tai liikkuvat taakse, olet löytänyt lantionpohjalihaksesi. Vaihtoehtoisesti voit virtsatessa seistä haara-asennossa ja koittaa katkaista virtsasuihkun. Kun opit tunnistamaan oikeat lihakset, ryhdy treenaamaan niitä supistamalla ja rentouttamalla lihaksia tietoisesti. Voit tehdä tätä esimerkiksi istuessasi autossa tai lenkkeillessä. Tai kokeile vaikka supistaa lihaksiasi ennen kuin kumarrut tai nostat jotain maasta. Pidä supistus yllä nostamisen ajan. Kokeile lantionpohjalihaksille hyvää tekeviä urheilulajeja. Lantion liikkuvuuden kannalta erinomaisia kuntoilumuotoja ovat muun muassa jooga, sauvakävely, hiihto ja tanssi. Huolehdi terveellisistä elämäntavoista. Vältä turhaa istumista, liiku, syö hyvin, lepää ja nuku riittävästi. Vältä ylimääräistä stressiä ja tee arjessasi itsellesi mielekkäitä asioita.

Terveyskylä.fi neuvoo treenaamaan lihasten kestovoimaa esimerkiksi näin:

Supista lihaksia kohtalaisen voimakkaasti vähintään 10 sekuntia. Supistuksen kestoa voi lisätä harjoittelun edistyessä. 

Rentoudu supistuksen jälkeen vähintään 20 sekuntia. 

Toista suoritus 5–10 kertaa.

Maksimivoimaa treenatessa supistus voi olla 5 sekuntia ja rentoutuminen 10 sekuntia. Maksimivoimaa tarvitaan voimakkaissa ponnistuksissa, kuten nostamisessa, kestovoimaa päivittäisessä liikkumisessa ja rasituksessa.

Treenaamisessa säännöllisyys on tärkeää. Silloin tulee myös tuloksia. Harjoituksia kannattaa tehdä viitenä päivänä viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan, jotta lantionpohjan lihasvoima lisääntyy.

Saatavilla on myös erilaisia apuvälineitä, kuten lihaksia sähköisesti supistavia laitteita.