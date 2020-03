Miten ulkonäkö vaikuttaa suomalaisten seksiin? Lukija nostaa esiin asian, jolla on valtava merkitys

”Mitä sitten, jos vatsalla on makkaroita ja raskausarpia? Ihminen on tärkein”, sanoo yksi lukija.

– Stressin myötä paino on täysin karannut käsistä, ja välttelen deittailua, koska en kestä miesten pettyneitä katseita, kolmekymppinen nainen avautui jutussamme.

Ulkonäköpaineet eivät ole harvinaisia, ja ne heijastuvat myös seksuaalisuuteen.

Erään naisen mielestä nykyään ei riitä edes se, että paino on normaali.

– Olen normaalipainoinen ja harrastan paljon liikuntaa, mutta selluliittia löytyy ja pienet rinnat. Nykyään myös alapään täytyy näyttää tietynlaiselta, siitäkin on valtavia paineita naisilla, ja leikkaukset kasvattaa suosiotaan, jotta näyttäisi juuri tietynlaiselta. En pysty mitenkään kokemaan itseäni enää viehättäväksi näiden paineiden keskellä, ja olenkin päättänyt, että minuun ei miehet koske.

Epärealistista naiskuvaa ihannoivat miehet kaivavat naisen mielestä kuoppaa itselleen.

– Vähitellen yhä harvempi oikea nainen haluaa enää antaa itsestään mitään näille miehille.

Helpompi on olla yksin, hän arvelee.

– Vaatteet päällä saan kyllä oikein paljon ihailua, mutta en aio ottaa vaatteitani kenenkään edessä pois.

”Halu on tärkein”

Moni on kuitenkin sitä mieltä, että ulkonäkö saa aivan liikaa huomiota. Seksissä ratkaisevat muut asiat.

– Halu on mielestäni tärkein seksikkääksi tekevä asia. Ihmisen ulkonäkö vaikuttaa toki alkuun, mutta kauneus ei auta mitään, jos on kenkkumainen luonne. Parasta on, kun toinen viestii halusta. Tulee lähelle. Koskettaa. Katsoo lämpimästi. Puhuu ystävällisesti, ja kannustavasti. Silloin saavat molemmat unohtaa ulkonäön, ja keskittyä nauttimaan toisistaan, sanoo Iiro.

Hänen mielestään vanhenemisen tuomat muutokset kehossa eivät vaikuta pitkässä suhteessa mitään, jos halu on tallella.

– Se taas säilyy lämpimässä vuorovaikutussuhteessa. Positiivinen kehä. Jos välit viilenevät, niin syy on ehdottomasti halun puutteessa, eikä raskausarvissa tai läskissä.

Jos ajatukset ovat jatkuvasti omassa kehossa tai omassa toiminnassa, voi olla vaikea kiihottua ja nauttia.

”Yhä kuumaa kamaa”

– Vaimo oli muiden mielestä kuuminta kuumaa kun tavattiin 20 vuotta sitten. Nyt neljän lapsen jälkeen hän on kuuminta kuumaa miehelle, joka näkee hieman muuta kuin raskausarvet ja muutaman liikakilon, nimimerkki Rakastan sanoo.

– Miesten olisi myös hyvä ymmärtää, että perhettä rakentaessa vaimon vartalo muokkautuu muista syistä kuin siitä, että kittaa kaljaa ja makaa sohvalla päivästä toiseen. Se nainen ei välttämättä näytä siltä miltä näytti 20 vuotta sitten, etkä sinäkään, mutta niillä elämän jättämillä jäljillä ei pitäisi olla tekemistä haluttavuuden kanssa.

Voi hyvänen aika, missä on itsetunto? kysyy toinen lukija.

– Mitä sitten, jos vatsalla on makkaroita ja raskausarpia? Ihminen on tärkein. Meillä mieheni kanssa on upeaa seksiä ja hyvä olla yhdessä. Yli 30 vuotta ollaan katseltu toisiamme, eikä valittamista. Ihmisessä on muutakin kuin pelkkä ulkonäkö.

Samaa ajattelee nuorempi, parikymppinen nainen.

– Minulle riittäisi, että mies on kaunis sisältä, kiltti ja hyväsydäminen.

”Olkaa aktiivisia”

– Todellisuudessa seksistä vie ilon pois kumppanin valittaminen jostain, vaikka omasta ulkonäöstään seksin aikana sekä kumppanin lahnailu – eli se, että toinen ei ole aktiivisesti mukana vaan vain makaa hiljaa, uskoo eräs lukija.

”Uhriutuminen” esimerkiksi omasta lihavuudesta voi hänen mukaansa vain pilata tunnelman.

– Olkaa aktiivisesti mukana seksissä ja älkää murehtiko ulkonäköänne, kun seksiin asti on päädytty. Siinä helppo ratkaisu kaikille.