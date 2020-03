Pamela Mandartin, 67, uusi onni – teini-iän ihastus löytyi uudelleen 50 vuoden jälkeen

Pamela Mandart ja Esko Virtanen olivat toistensa teini-ihastuksia. Kun he kohtasivat neljä vuotta sitten uudelleen, syttyi rakkaus, joka johti avoliittoon.

He ihastuivat toisiinsa teineinä. Kun Pamela Mandart ja Esko Virtanen kohtasivat uudelleen 50 vuoden jälkeen, syntyivät suuremmat tunteet.

Elämä ei ole ennustettavissa. Kun 2016 tapasimme kirjailijana ja elokuva-alan tuottajana tunnetun Pamela Mandartin kanssa, hän oli tehnyt Vaarallinen elämä -muistelmateoksen. Mandart totesi tuolloin, että hän on avoin uusille kokemuksille, mutta pesänrakentamisviettiä hänellä ei enää ole.

– Sanoinko tosiaan niin, Mandart nauraa.

Tammikuusta lähtien Pamela Mandartilla, 67, on ollut yhteinen osoite miesystävänsä Esko Virtasen, 68, kanssa. Rakkaus syttyi pian sen jälkeen, kun Mandartin muistelmateos julkistettiin.

– Pari kuukautta tutustuttiin, sen jälkeen alettiin sisustaa toistemme koteja, Esko Virtanen kertoo naureskellen.

Niin ei olisi ehkä tapahtunut, jos Mandart ei olisi julkaissut kirjaa elämästään. Kirjassaan hän kertoi muun muassa, miten vääräksi hän koki kohtelunsa tuotantoyhtiöidensä konkurssissa, josta hän sai tuomionkin oikeudessa.

– Kun luin asiasta, ajattelin, että tämä ei mennyt oikein. Vilpitön ajatukseni oli tarjota apua – juttuseuraa, Esko Virtanen kertoo.

Esko Virtanen ei haaveillut tapaamisesta tuntemattoman kuuluisuuden kanssa. Tällä tarinalla ovat juuret syvällä menneisyydessä. Siksi se on niin koskettava.

– Tutustuimme Kellokoskella 13-vuotiaina. Olimme ihastuneita toisiimme. Viimeisen kerran tapasimme 1966, kun pääsin ripille, Virtanen aloittaa kertomisen.

Pamela oli 1960-luvulla usein Kellokoskella äidinäitinsä talossa tai tuttavaperheen maalaistalossa. Siellä syntyi kaveriporukka, johon kuului myös Kellokoskella asuva Esko.

– Oltiin molemmat hirvittävän ujoja, Pamela muistaa.

Esko kuvitteli aluksi, että porukkaan kuulunut Pertti oli Pamelan ihastus. Helpotus oli iso, kun hänelle selvisi, että he ovat serkuksia.

Siinä iässä ihastus oli vain ihastusta, mutta Pamela ja Esko myös kirjoittivat toisilleen kolmen vuoden ajan. Esko raapusti lyhyitä kirjeitä, Pamelan kirjeet olivat monen sivun mittaisia.

– Eläkkeelle jäädessäni siivosin vanhoja papereita roskikseen. Löysin silloin Pamin kirjeet ja jostakin syystä säästin ainoastaan ne, Esko kertoo.

Pamela Mandartia kutsuttiin vain Kellokoskella Pamiksi. Nyt nimi on tullut uudelleen käyttöön puolison puheissa.

Esko-pojasta Pamelalla oli vain hämärä muistikuva. Kukapa lapsuuden ihastusten perään haikailisi.

– Muistin Eskon pidättyväisenä, sitä hän oli tavatessammekin. Jos et olisi alkanut kirjoittaa ajatuksiasi meileihin ja tekstiviesteihin, olisi kestänyt pitkään oppia tuntemaan toisemme uudelleen, Pamela miettii.

Uusi suhde, uusia asioita

Esko Virtanen teki työuransa Helsingin telakalla muun muassa työnjohtajana. Eläkkeellä eronnut mies alkoi täyttää aikaansa lukemalla, tansseissa käymällä ja Lapin hiihtomatkoilla. Hän on myös vetänyt hiihto- ja vaellusmatkoja Lapissa.

– Lapin luonto pitää kokea, eikä vain kännissä todeta, että onpa hyvä ruska, Esko heittää.

Pamelakin on ollut viime vuosina mukana Lapissa. Parisuhde on tuonut kummankin elämään uusia asioita, mikä ei ole koskaan huono asia.

Virtanen ei etsinyt elämänkumppania, kuten ei Pamelakaan. Molemmilla oli riittävästi tekemistä, eikä romanttinen rakkaus tuntunut enää realistiselta vaihtoehdolta.

– Halusin olla vain kaveri – mutta tulikin enemmän, Esko toteaa hymyillen.

Esko Virtanen otti rohkeasti yhteyttä Pamelaan ja se vaati myös hiukan vaivaa. Ensimmäinen tapaaminen kului kahvia juoden. Seuraavalla tapaamisella he kävelivät Helsingin rannoilla.

Toinen tuntui heti tutulta, mutta toki myös vieraalta. 50 vuodessa oli ehtinyt tapahtua paljon. Mutta kuinka ollakaan: ihastuminen syttyi taas.

Jo ennen uutta tutustumista Esko Virtanen oli lukenut Pamela Mandartin novelleja ja muita kirjoja. Pamela olikin varsin vaikuttunut, miten hyvin mies analysoi hänen tekstejään.

– Pamelan kirjojen lukeminen varmasti syvensi fiiliksiäni häntä kohtaan, Esko miettii.

– Minut yllätti täysin se, että näin vahvat tunteet voivat vielä herätä, Pamela kertoo, sillä hän oli avioeronsa jälkeen tottunut yksin elämiseen.

Mutta tarina ei pääty tähän.

” Siinä on jotakin maagista. Mikään ei ole myöskään tullut meillä liian arkiseksi. Kahta samanlaista päivää ei ole ollut. – Pamela Mandart

Kirjoittaminen yhteistä

Kun romanssi oli alkuvaiheessa, Esko Virtanen innostui kirjoittamaan. Monet innostuvat kirjoittamisesta, mutta Pamela huomasi, että tämä mies myös osaa kirjoittaa.

– Kun ymmärsin, miten novelli rakennetaan, aloin kirjoittaa myös fiktiivisiä juttuja, Esko Virtanen kertoo.

Nykyään Virtanen saattaa herätä kolmelta yöllä kirjoittamaan. Tekstiä mieheltä on syntynyt satoja sivuja.

– Kirjoittamisesta tuli yhteiselämäämme uusi taso, Pamela mainitsee.

Esko Virtasen esikoisromaani Telakalta tunturiin (Sunkirja) julkaistiin keskiviikkona, joskin julkaisutilaisuus Oodissa peruttiin. Kirja kertoo telakalta potkut saaneesta miehestä, joka löytää uuden elämän Lapista. Kirjassa on myös rikoksia ja rakkautta.

– Rakkaussuhteita kirjoitin liikaakin eri ihmisille, niitä kustantaja halusi vähentää, Virtanen kertoo.

Kirjansa Virtanen julkaisi nimellä Esko A. Virtanen, koska Virtasen Eskoja on paljon. Hän on jo saanut pari itsetuntoa hivelevää palautetta.

– Eskon kirja on lämminhenkinen tarina. Pidän tavattoman hyvänä kirjan ihmissuhdemellakkaa, Pamela kertoo.

Senkin Esko on kuullut, että hänen kirjassaan on Arto Paasilinna -henkeä, mutta niin isoon nimeen hän ei lähtisi itseään vertaamaan.

Pamela Mandartilla on myös valmiina romaanin käsikirjoitus, joka odottaa kustannuspuolen päätöstä. Hän on tehnyt myös tietokirjan tilaustyönä.

– Romaania olen tehnyt monta vuotta, olen hidas kirjoittaja, Mandart mainitsee.

Mandart ja Virtanen tekevät myös ilmaista auttamistyötä Lähiapu Granissa, joka toimii heidän kotikulmillaan.

– Ihailen Pamia siinä, miten voimakkaasti hän on aina heikompiosaisten puolella, Esko Virtanen kertoo.

Jotain maagista

Molemmilla on yksi poika. Virtasella on neljä lastenlasta, Mandartilla on kaksi. Kummankin perheet ovat olleet ilahtuneita heidän yhteisestä elämästään.

– Nyt lasten ei tarvitse miettiä, miten vanhempi pärjää yksin, Virtanen mainitsee.

Mandart ja Virtanen odottavat jo pyöräilykautta. Viime vuonna he tekivät 180 kilometrin pyörälenkin, mikä on hyvä veto eläkeikäisiltä.

Mutta ei pyöräily riitä syyksi yhdessä elämiseen. Vaikeata on kuitenkin sanoittaa, miksi rakkaus alkaa juuri tietyn ihmisen kanssa.

– Olen miettinyt, että se on toisen reaktiot, jotka vetoavat. Siinä on jotakin maagista. Mikään ei ole myöskään tullut meillä liian arkiseksi. Kahta samanlaista päivää ei ole ollut, Pamela Mandart kertoo.

Enää hän ei sano: ”pesänrakentamisviettiä minulla ei ole”.

– Ei ole enää hinkua olla jatkuvasti menossa, tykkään nyt olla eniten kotona, hän sanoo.