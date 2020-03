Aloita seksi jo aamulla – ja 5 muuta kiihottavaa vinkkiä

Neljän seinän sisällä etätöissä kumppanin kanssa? Tiivistynyttä eloa voi hyödyntää myös seksissä.

1. Käännä lämpö päälle heti herättyä

– Kun heräätte aamulla, pussaa, halaa ja katso silmiin. Sano vaikka että oli kiva nukkua sun kanssa, sanoi parisuhdeasiantuntija Minna Oulasmaa jutussamme.

Esileikki voi alkaa heti aamusta – ja se voi olla ihan mitä tahansa virittävää tai vihjailevaa toimintaa.

2. Kosketa

Kosketa kumppaniasi aina kun voit. Kevyt, ohimennen tehty hipaisu vaikka niskasta voi saada aikaan kylmät väreet ja kertoa hänelle, että huomaat hänet juuri tässä hetkessä.

Voit tarkoituksellisesti myös ajatella seksiä päivän mittaan tai viestitellä kumppanillesi eroottisesti.

Kerro, miten sinä haluat tulla kosketuksi ja kysy, millaisesta koskettelusta kumppanisi pitää.

3. Kokeile seksin aikatauluttamista

Viideltä saunaan ja kuudelta sänkyyn? Ajatus seksin aikatauluttamisesta saattaa tökkiä, mutta voi toimia.

On pareja, jotka ovat päässeet takaisin vauhtiin sen jälkeen, kun ovat merkinneet seksinkertoja kalenteriinsa kuuriluontoisesti.

Seksistä sopiminen ei toki tarkoita sitä, että lyödään etukäteen lukkoon, kuka tekee mitä ja millä tavalla. Pääasia on, että intiimille kohtaamiselle on raivattu tilaa, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen on sanonut.

4. Käy seksikehityskeskustelut

Emme pysty lukemaan toistemme ajatuksia, joten puhuminen on yksi parhaimmista seksitempuista.

Kerro suoraan kumppanille, mikä toimii ja miten hän saa sinut kiihottumaan. Myönteistä palautetta antamalla saa yleensä lisää sitä, mistä tykkää. Pyydä myös kumppaniasi antamaan sinulle palautetta. Mikäli mahdollista, pyrkikää vastaamaan toistenne toiveisiin.

5. Sekoita pakkaa

Yhtä tajunnan ikuisiksi ajoiksi räjäyttävää seksitemppua tuskin löytää. Oleellisempaa on vaihtelu – erilaisten ja uusien juttujen kokeilu ja niistä keskustelu.

Virikkeenä voi vaikka toimia jokin seksiväline.

6. Ota kulta kainaloon

Tarjoa kumppanillesi päivän päätteeksi ikimuistoinen hieronta, tai sytytä kynttilät tai takka, ja ota oma kulta kainaloon. Aina ei tarvita sanoja, vaan enemmänkin tekoja.

Läheisyyteen ja hellyyteen kannattaa panostaa, sillä se lisää tyytyväisyyttä parisuhteessa sekä oksitosiinin erittymistä. Oksitosiini on tärkeä hormoni seksuaalisessa kiihottumisessa. Toisin sanoen läheisyydellä ja hyväilyillä voi lisätä myös seksuaalista halua.

Miten poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet seksielämääsi tai ylipäätään parisuhteeseesi? Kerro ja keskustele kommenttikentässä!