Kun isän buukkaama pianonkantaja astui Helin kotiin, se oli menoa – nämä rakkaustarinat todistavat, että ikinä ei tiedä, missä sen oikean kohtaa

Neljä rakkaustarinaa osoittaa, miten elämä voi joskus yllättää iloisesti.

Joskus elämä yllättää. Saatat olla ostamassa tai hankkimassa jotain tiettyä, mutta saatkin jotain muuta – ikään kuin kaupan päälle. Näin kävi Helille, 44, ja Annelle, 45.

Vuonna 1996 Heli oli juuri muuttanut vanhempiensa luota omaan asuntoon, mutta hänen pianonsa odotti vielä kantajaa vanhempien kotona. Lopulta isä onnistui järjestämään kantajat tyttärensä pianolle. Kun Heli odotteli pianoa uuteen kotiinsa, hän ei siinä vaiheessa vielä arvannut, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan.

– Katseemme kohtasivat tämän yhden pianonkantajan kanssa, Heli kertoo.

Kokemus oli sen verran vaikuttava, että Heli päätti selvittää miehen puhelinnumeron.

– Soitin illalla isälleni. Turvauduin pieneen valkoiseen valheeseen ja sain tietää tämän mystisen miehen nimen. Seuraavana päivänä soitin hänelle töihin ja annoin kaksi vaihtoehtoa: joko hän tulee hakemaan puhelinnumeroni tai ottaa sen puhelimessa. Mies otti numeroni, Heli sanoo.

Seuraavana päivänä Helin puhelin soi. Ja soi useasti sen jälkeenkin. Tänä vuonna Heli ja pianonkantaja ovat olleet yhdessä jo 24 vuotta.

Fordin korjaaja tuli kaupan päälle

Annen, 45, rakkaustarina on samantyyppinen kuin Helin. Tosin Annen 27 vuotta sitten kohtaama tyyppi ei ollut aivan tuikituntematon.

– Isosiskoni seurusteli miehen kanssa, jolla oli kolme veljeä. Kaikki veljekset olivat autonkorjaajia, Anne kertoo.

Annen vanha Ford Fiesta vuosimallia -77 kaipasi kunnostusta. Annen sisko keksi, että Fiesta olisi hyvä tekosyy usuttaa Anne ja nuorin veljeksistä juttusille.

– Lopputulos oli se, että minä sain korjatun auton ja poikaystävän kaupan päälle. Rakastuin miehen tummiin hiuksiin, ihmemiesmäiseen kekseliäisyyteen ja ujouteen. Sittemmin olen oppinut arvostamaan sitä, että hän on luotettava ja rehellinen, Anne kertoo 27 vuotta kestäneestä suhteestaan.

Varo mitä toivot!

Hanna-Kaisalla, 45, on kokemusta siitä, että jos toiveensa kirjoittaa tai taltioi, se saattaa toteutua.

– Kävin rakkauden aarrekarttakurssiin vuonna 2015. Viikko kartan valmistumisesta tapasin puolisoni, Hanna-Kaisa kertoo.

Tuolloin Hanna-Kaisa ei tosin vielä tiennyt, että kyse on hänen tulevasta puolisostaan.

– Kohtasimme vaalitilaisuudessa kevätmarkkinoilla. Minä päivystin vihreiden teltalla, tuleva puolisoni persujen teltalla.

Toisen kerran kaksikko kohtasi, kun Hanna-Kaisa oli auttamassa ystäväänsä muutossa toisessa kaupungissa. Hanna-Kaisalla oli koira mukanaan, mutta ystävän uuteen asuntoon ei saanut viedä eläimiä. Onneksi vaalitilaisuudessa ollut tyyppi asui samassa kaupungissa.

– Majoituin sitten hänen luonaan koirani kanssa. Hän nukkui sohvalla, minä sängyssä. Keskellä yötä hän tippui unissaan sohvalta ja löi päänsä lasipöydän kulmaan. Minä säikähdin – ja siitä suhteemme sitten alkoi, Hanna-Kaisa kertoo.

Nyt pari on ollut yhdessä viisi vuotta, josta neljä vuotta avoliitossa.

Liftausreissulta alkoi yli 40 vuoden suhde

Maikin, 59, rakkaustarina sai alkunsa eräänä elokuisena yönä. Hän oli lähtemässä parhaan ystävänsä kanssa tansseista kotiin, mutta kyyti peruuntui. Ystävysten oli pakko liftata, sillä kotimatkaa oli 25 kilometriä.

– Pääsimme vähän matkaa jonkun papparaisen kyydissä, mutta emme saaneet kyytiä perille asti. Lopulta saapui auto, jossa oli kaksi poikaa. He lupasivat viedä meidät kotiin. Me olimme peloissamme – ja sanoinkin pitkäpartaiselle kuskille, että uskaltaako tuollaisen gorillan kyytiin tulla. Kaikki sujui kuitenkin hienosti, ja pojat toivat meidät kiltisti kotiin, Maikki muistelee.

Automatkan jälkeen toinen poika kiinnostui Maikista ja ehdotti, voisivatko he tulla seuraavana lauantaina hakemaan ystävän ja Maikin ajelulle.

– Pojat tuntuivat mukavilta, joten suostuimme. Siitä alkoi seurustelumme. Minun ja ”gorillan” häitä vietettiin vajaan vuoden kuluttua. Nyt yhteisiä vuosia on takana 43. Ystäväni ja toisen pojan suhde kesti häihimme asti.

Tämä on Me Naisten artikkeli. Alkuperäisen jutun voit lukea Me Naisten sivuilta.

