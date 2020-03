7 seksivinkkiä miehiltä naisille – nämä moni mies haluaisi naisten ymmärtävän

Miehistäkin tuntuu mukavalta, kun nainen pussaa, koskettaa ja sanoo rakkaaksi.

Mitä nainen aidosti kaipaa seksissä? Entä mies? Halut ovat yksilölliset, mutta yksi asia on varma: seksiin liittyy vielä paljon pinttyneitä uskomuksia.

Listasimme asioita, joita naisten olisi hyvä ymmärtää miehistä ja seksistä.

1. Mies ei aina pysty eikä halua – suhtaudu ymmärtäväisesti

Halut vaihtelevat eri elämäntilanteiden mukaan, se on aivan normaalia. Haluttomuuteen voivat vaikuttaa muun muassa stressi, terveysongelmat sekä se, että omista haluista ja toiveista on vaikea puhua.

Erektio ei ole aina itsestäänselvyys. Seisokin laskeminen voi vetää miehen mielenkin varsin matalaksi.

– Koen tilanteen todella turhauttavaksi ja ahdistavaksi, siinä on sitten loppupäivä pilalla kertaheitolla. Tilannetta ei myöskään auta, että naisystäväni kokee tilanteen lähinnä henkilökohtaisena loukkauksena, eräs mies avautui jutussamme.

Hyvä kumppani osaa suhtautua asiaan ymmärtäväisesti eikä syyllistä. Ikävä suhtautuminen voi lisätä suorituspaineita seuraavalla seksikerralla, mistä voi syntyä itseään toteuttava ikävä kierre.

Sitä paitsi seksiä halutessaan voi jatkaa esimerkiksi käsiä, suuta tai seksivälineitä hyödyntämällä.

2. Mies(kin) kaipaa hellyyttä

Usein ajatellaan, että naiset kaipaavat suhteeseen enemmän hellyyttä ja miehet suoraa toimintaa.

Vaikka miehen seksuaalivietti onkin usein naista korkeampi testosteronin vuoksi, miehet kuin naiset kaipaavat parisuhteeseen myös enemmän hellyyttä, seksuaaliterapeutti Sari Mäki muistutti jutussamme.

– Kyllähän teistä miehistäkin tuntuu mukavalta, kun nainen pussaa, koskettaa ja sanoo rakkaaksi, eikö vain? eräs naislukija tiivistää.

3. Hyväksy

Jokaisella on tarve tulla halutuksi. Ulkomuoto voi olla yksi kipupiste.

Miehet kokevat aivan yhtä paljon paineita ulkomuodostaan kuin naiset, uskoo Sieluni silmin -bloggaaja, personal trainer Veli Koo.

– Emme vain uskalla myöntää sitä ja heitämme asian helposti huumoriksi tai ohitamme aiheen, hän sanoo.

Mieti siis, mitä myönteistä voisit sanoa tai viestiä kumppanillesi – liittyy se sitten hänen ulkonäköönsä tai siihen, millainen hän on seksikumppanina. Kehu ei haittaa ketään.

4. Intiimiys voi pelottaa

Tuntuuko, että mies ketjuttaa seksiä, mutta tuntuu muuten pysyvän loitolla? Yksi syy voi olla se, että mies pelkää intiimiä suhdetta ja sitoutumista.

Ihminen, joka toistuvasti ennemmin lopettaa parisuhteen kuin suostuu viemään sitä vakiintuneemmalle pohjalle, saattaa kärsiä sitoutumiskammosta. Se on pohjimmiltaan pelkoa ja epävarmuutta tulevasta.

Sitoutumisen välttelyyn voi johtaa esimerkiksi aiempi oma, huono parisuhdekokemus.

Seksin jälkeinen tilanne on herkkä ja hauras, koska pari pääsee lähelle toisiaan. Se voi joskus saada toisen vetäytymään.

– Seksin jälkeinen käytös ei ole sukupuolesta riippuvaa, mutta omiin oloihin vetäytyminen on ominaisempaa miehelle fysiologisista syistä. Seksin jälkeen miehen elin on todella herkkä, joten hän ei välttämättä halua siihen koskettavan. Hän voi siis tiedostamattaan suojella itseään, sanoi seksuaali- ja parisuhdeneuvoja Sari Matikainen.

5. Kosketus on tarpeen

Yksi myytti on käsitys miehestä, jota kiinnostaa vain emätinyhdyntä.

– Moni mies kaipaa enemmän kosketusta, hellyyttä ja muunlaista seksiä. Ja sitä jokaisella on oikeus pyytää, muistutti erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström jutussamme.

Joskus kosketuksen puute voi ajaa pettämiseen.

– Vaimo ei ole halunnut koskettaa minua enää vuosikausiin. Lupasi aikoinaan, että antaa minulle ainakin kerran suuseksiä ennen kuin hankimme lapsia. No nyt meillä on kolme lasta eikä vaimo ole kosketellut penistäni edes käsillänsä vielä. Toiveikkaana odotellaan, jospa jonain päivänä. Haluaisin vaan tuntea itseni halutuksi. En ole pahan näköinenkään ja käyttäydyn vaimoa kohtaan kunnioittavasti, kolmekymppinen mies on sanonut.

Penis ei ole ainoa koskettamisen kohde. Tunnetko jo nämä erogeeniset alueet?

Kolmen kimppa on yksi tyypillinen seksifantasia.

6. Kyllä, miehillä on fantasioita

Sekä naisilla että miehillä on seksiin liittyviä fantasioita, haaveita ja haluja.

Miehet ovat IS:n suuren seksikyselyn mukaan halukkaita kokeilemaan etenkin ryhmäseksiä. Useampi kuin neljä kymmenestä miehestä haaveilee kimppakivasta. Parinvaihtokin kiinnostaa yli kolmasosaa miehistä. Myös seksi julkisella paikalla on monen miehen mieleen.

– On tavallista haaveilla erilaisista rooleista, itselle uusista paikoista ja tavoista sekä vieraista ihmisistä. Nykyään seksissä ollaan aiempaa enemmän valmiita kokeilemaan uutta. On kuitenkin myös haaveita, joita ei halua toteuttaa, vaan pitää ne pelkästään mielessä, kliininen seksologi Tiina Vilponen muistutti jutussamme.

Kaikki fantasiat eivät siis ole sellaisia, joita sellaisenaan haluaisi välttämättä toteuttaa.

Oman kumppanin kanssa kannattaa joka tapauksessa aika ajoin puhua siitä, millainen seksi tyydyttää, mikä kiinnostaa ja millaista seksiä ei halua.

7. Osallistu ja rentoudu, nainen!

Itsevarmuutta ja aktiivisuutta, kiitos. Muun muassa niitä toivotaan kumppanilta, jotta seksihalut eivät aivan latistuisi.

Esimerkiksi epävarmuus ja häpeä omasta kehosta voivat saada tunnelman jäykäksi. Silloin kiihottumisessakin voi kestää tavanomaista pidempään. Juuri kumppanin kiihottuminen saa kuitenkin monen miehen innostumaan seksistä.

Passivisuus taas on monelle kauhistus.

– Jos toinen on passiivinen, itsellenikin tulisi sellainen olo että en minäkään sitten. Tulisi jopa syyllinen olo. En haluaisi ainakaan lisätä toisen epämukavuutta, bloggaaja Veli Koo totesi.

Osa kokee myös uusavuttomuuden olevan melko luotaantyöntävää.

No niin naiset, nyt on teidän vuoronne! Millaisia vinkkejä te haluaisitte antaa vastakkaiselle sukupuolelle – tai toisille naisille? Kerro omasi alla kommenteissa.