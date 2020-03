30 vuotta pariskuntien kanssa työskennellyt terapeutti tietää, miten suhteen saa toimimaan

Jotkut löytävät viisikymppisenä uuden parisuhteen, jotkut pysyvät entisessä, mutta etsivät siitä uutta merkitystä.

Kun ruuhkavuodet ovat takana, parisuhteelle on usein entistä enemmän aikaa. Tässä kohdassa elämää moni myös pohtii, mitä elämältään haluaa ja kenen kanssa sitä haluaa viettää. Osa löytää silloin uuden parisuhteen, osa etsii uutta merkitystä vanhasta.

Usein ajatellaan, että kypsällä iällä parisuhteen vuoksi ollaan myös valmiita tekemään enemmän töitä kuin nuorena.

– Ikä ei silti ole mikään tae suhteen onnistumiselle, jos ihmiset eivät ole toisistaan kiinnostuneita. On oltava sitoutunut ja haluttava avata sisintään toiselle, pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä muistuttaa.

Välilä on työskennellyt parien kanssa lähes 30 vuotta ja muun muassa ohjannut paljon parisuhdekursseja. Niillä hän on huomannut, että suhteessa on tärkeää paitsi tuntea itsensä, myös tunnistaa tavat, joilla kumppania kohtelee.

– Rakastetuksi tulemisen kokemus syntyy pienistä asioista – siitä, että kokee toisen olevan kiinnostunut. Jos lakataan kiinnostumasta, vahvistamasta yhteyttä ja tekemästä näitä rakkauden tekoja, käännytään itseemme ja poispäin toisesta.

Parisuhteen hyvinvointi lähtee yksilöstä. Kun itse tietää, mikä tekee onnelliseksi ja osaa sanoa sen, kumppanin on helppo toimia.

Ja toisin päin: jos ei koskaan sano, mitä suhteelta kaipaa, kumppani voi ajatella yrittävänsä parhaansa. Silloin hän turhautuu, kun ei saa vastakaikua.

Suhdetaitoja ja vuorovaikutusta voi hioa monella tapaa, ja yksi tapa on yksinkertaisesti kääntyä toisen puoleen.

– Siinä tehdään usein harjoitus, jossa toinen kertoo asiansa ja toinen toistaa sen, että kuulin sinun sanovan… Tästä tulee se rakastetuksi tulemisen kokemus, kun toinen kääntyi katsomaan ja oli kiinnostunut siitä, mitä sanoin.

Yksinkin voi lähteä muuttamaan toimintatapaa: toivottaa hyvää päivää, pyytää halaamaan, puhua seksistä. Siitä toinen saattaakin herätä huomaamaan, että nyt kumppani haluaa parantaa suhdettamme.

Välilä on huomannut, että moni osaa nykyään peilata parisuhteen epäkohtia itseensä ja ymmärtää, mitä virheitä on tehnyt aiemmissa suhteissa.

– Moni huomaa, jos esimerkiksi edellisessä suhteessa ei puhunut riittävästi tai oli aina töissä. Sitten osaa myös välttää näitä virheitä vastaisuudessa.