Nakertaako koronatilanne tai etätyö jo parisuhdetta? Terapeutti nimeää parhaat selviytymiskeinot

Myös parisuhde voi joutua koetukselle koronaviruksen takia. Parisuhdeterapeutti antaa omat vinkkinsä uuteen, pelottavaankin tilanteeseen.

Koronavirus on pysäyttänyt koko maailman ja muuttanut arkea Suomessakin. Yhä useampi on joutunut karanteeniin, tapahtumia on peruttu ja ihmisiä on kehotettu välttämään tarpeettomia vapaa-ajan rientoja sekä kokoontumisia.

Pandemia vaikuttaa väistämättä myös parisuhteisiin – joko sidettä lujittavalla tai kolhivalla tavalla. Parisuhdeterapeutti Hanna Kinnunen kertoo Ilta-Sanomille, mitä epätavallisessa tilanteessa olisi hänen mukaansa hyvä pitää mielessä.

Yhteiset pelisäännöt

Ensimmäisenä Kinnunen painottaa yhteisen pelisääntöjen merkitystä.

– Vähän samaan tapaan kuin etätöistä on annettu ohjeita sen suhteen, että kannattaa toimia kuin muinakin päivinä, neuvoisin sopimaan yhteisistä toimintatavoista kumppanin kanssa uudessa päivärytmissä, Kinnunen sanoo.

Hän muistuttaa, että toiset tarvitsevat enemmän tilaa ja rauhaa kuin toiset. Tässä ei ole mitään tavatonta, ja esimerkiksi kävelylenkeistä tai omista hetkistä kotona saa ja kannattaa pitää kiinni.

Jos siis puoliso ilmaisee, että ahdistaa tai kaipaa omaa aikaa, on hyvä kuunnella tätä eikä ottaa kommenttia heti uhkana, vaikka oma sietokyky ei olisi vielä lähelläkään ylittymistä.

– Voi olla kahvitaukoja, lounasta yhdessä, mutta koko ajan ei tarvitse olla toisen kainaloa haistelemassa, pariterapeutti summaa.

Isoin virhe

Entä mikä on isoin virhe, jonka suhteessaan voi tehdä juuri nyt? Tähän Kinnusella on selkeä vastaus.

Hän muistuttaa, että onnelliset parit eivät poikkea onnettomista siinä, etteivät he koskaan riitelisi. Koronasta johtuva stressi lisää toki alttiutta riidoille, kuten mikä tahansa muu stressin lähde. Samalla tilanne paljastaa, kuinka rakentavasti ja hyvin pari osaa riidellä.

Jos osaa, asiat selviävät, jos ei, suhde alkaa rapautua.

– Ajattelenkin, että suurin virhe on se, että rakentaa muurin tai kuplan itsensä ympärille ja jättää puhumatta toiselle tunteistaan, toiveistaan ja odotuksistaan. Että siellä kotona ollaan, mutta käytännössä on vain kaksi erillistä ihmistä, jotka puuhailevat omiaan. Silloin yhteys häviää, Kinnunen sanoo.

– Haluankin painottaa ennen kaikkea, että tsekkaisi aina, mitä toiselle kuuluu. Ja kun aloittaa keskusteluja, miettisi yhteiseltä pohjalta: mikä on meille yhteistä tässä. Jos eroja on, ennemminkin suhtautuisi uteliaasti eikä niin, että joka ainut eroavaisuutemme on tässä ongelma, joka täytyy fiksata.

Älä pakene nettiin

Tällä hetkellä moni meistä myös selaa nettiä ja uutiskanavia jatkuvalla syötöllä. Kännykän kautta on myös helppo saada yhteys tuttaviin, joita ei juuri nyt pysty näkemään.

Nettiin ei kuitenkaan kannata paeta.

– Pikemminkin olisi tärkeää olla läsnä sekä puolisolle että mahdollisille muille perheenjäsenille, Kinnunen kuvailee.

– Koronakin pitäisi totta kai laittaa joskus kokonaan syrjään, että pistäisi ne uutiset ja kännykät vain kiinni. Maailma on edelleen paljon muutakin kuin vain tämä virus.

– Arjesta voi ottaa ilon irti monin tavoin, kuten viettämällä rauhallista leffailtaa tai menemällä säiden salliessa piknikille parvekkeelle tai kotipihalle. Ylipäätään kannattaa miettiä kaikkea sitä kivaa, mitä kotona voi tehdä ja mihin ei yleensä ole aikaa.

Korona voi jakaa parit kahtia

Fakta on joka tapauksessa se, että korona huolettaa ja puhuttaa nyt jokaista. Se on ihan ymmärrettävää.

Kinnunen kannustaa muistamaan huumorin merkityksen.

– Yksi selviytymiskeino voi olla vaikka koronavirus-aiheisille meemeille nauraminen rakkaan kanssa, hän sanoo.

Pariterapeutti tiedostaa kuitenkin sen, että korona voi aiheuttaa aivan uudenlaisia riitatilanteita, jos kumppaneilla on erilainen käsitys tilanteen vakavuudesta ja vaikutuksista.

– Riitaa saattaa tulla helposti, jos toinen suhtautuu koronaan hyvin huolestuneesti eikä halua käydä missään ja toinen kokee, ettei ole järkeä hamstrata kotivaroja tai peruuttaa lomia.

Mitä tässä kohtaa voi tehdä? Kinnusella on yksi neuvo: puhukaa.

– Kuuntele puolisoa ja tämän huolia, vaikket olisi samaa mieltä. Kompromisseja on yritettävä etsiä.

Myös puhetapa on ratkaiseva. Sen sijaan, että ilmaisisi ajatuksensa töykeästi ja tökerösti, nyt on erityisen tärkeää puhua pehmeästi, rakastavasti – ja hitaasti. Omia pelkoja, ahdistusta tai pettymyksiä ei kannata padota, vaan ne on tuotava esille.

– Tämä tilanne varmasti aiheuttaa monenlaisia tunteita, kun pelon lisäksi harmittaa, jos vaikka häät on jouduttu perumaan.

Rakkauden lisäksi tärkeää on tykätä

Kun ristiriidoilta ei tässä hetkessä voida välttyä, ne samalla mittaavat Kinnusen mukaan parisuhdetta.

– Pelottavat tilanteet joko hitsaavat meitä yhteen tai ajavat erilleen. Kun toisen kanssa viettää nyt enemmän aikaa, näkee hänet samalla uudella tavalla. Joko toisen läsnäolo tuntuu niin hyvältä, että häntä arvostaa ihan eri tavalla.

– Tai sitten tuntuu, että vieressä on ihminen, joka ei kuuntele eikä kuule minua, eikä meillä ole kivaa. Olen painottanut ennenkin sitä, että rakkauden lisäksi kumppanista pitäisi myös tykätä. Jos on ajauduttu erilleen, tämä hetki voi paljastaa, että olen nyt väärän ihmisen kanssa.

Jos vaikeuksia ilmenee, Kinnunen muistuttaa, että pariterapiaa on saatavilla koronankin aikana esimerkiksi puhelimitse.