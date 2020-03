Miehen Instagramista paljastui järkytys: ”Naiset ovat heruttelevia, vähäpukeisia ja nuoria” – kysyimme sometutkijalta, mistä se kertoo

Harva tulee ajatelleeksi, että kuvien seuraaminen on aivan yhtä aktiivista toimintaa kuin niiden julkaiseminen.

Mitä tehdä, jos käy treffeillä mukavan miehen kanssa, mutta hänen Instagram-käytöksensä onkin yksi iso järkytys? Tätä on pohdittu muun muassa Vauva.fi:ssä.

– Mies seuraa kymmeniä eri Instagram-vaikuttajien kanavia. Yhteistä kanaville on se, että naiset ovat heruttelevia, vähäpukeisia, silikonilla pumpattuja ja todella meikattuja. Ja nuoria! Kommenttikentät pursuavat kuolaavien miesten kommentteja. Mies antoi itsestään todella jalat maassa -vaikutelman, mutta tämä Instagram-profiili vesitti sen täysin, eräs nainen avautuu.

– Minulla on mieskavereita, jotka ovat tosi fiksuja, kohtelevat naisia kauniisti ja saattavat olla onnellisissa parisuhteissa ja seuraavat noita pyllistelytilejä. En oikein tavoita miesten sielunmaailmaa. Ehkä kuvat merkitsevät heille jotain muuta kuin me naiset kuvittelemme merkitsevän, pohdiskelee toinen.

Miten seuraamisen logiikka sosiaalisessa mediassa oikein menee?

Mediatutkija Kaisu Hynnä-Granbergin mukaan syitä kuvien seuraamiseen on tähän mennessä tutkittu yllättävän vähän. Tutkimusta löytyy enemmänkin siitä, miksi esimerkiksi nuoret naiset haluavat jakaa itsestään tietyn tyyppisiä, ulkonäköpainotteisia kuvia.

– Ajattelen tutkimuksen painopisteen kertovan jotain yleisempää somea ympäröivästä kulttuurisesta ilmapiiristä: somen käytöstä ja siellä jaetuista kuvista ollaan huolissaan, mutta tämä huolipuhe on myös selvästi sukupuolittunutta ja painottuu kuvien jakamiseen, ei niiden seuraamisen. Etenkin nuorten naisten katsotaan olevan vaarassa, kun puhutaan somen koukuttavuudesta ja ”liiallisesta” jakamisesta.

Tämä lienee vaikuttanut siihen, että sosiaalisen median tutkijat ovat olleet huomattavasti kiinnostuneempia kuvien jakajista kuin niiden seuraajista.

Kuvien seuraaminen ja niihin reagoiminen on yhtä aktiivista toimintaa kuin niiden julkaisu.

Paljas pinta osa viihteellisyyttä

Joitain tutkimuksia kuvien seuraamisestakin silti löytyy. Eräässä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kartoitettiin opiskelijoiden motiiveja käyttää eri somekanavia.

– Instagramissa painottuvat käytön viihteellisyys, kätevyys ja ajan kuluttaminen. Näistä motiiveista voi päätellä, millaisia ominaisuuksia seuratuilta tileiltä odotetaan. Ulkonäkövetoisten tilien seuraaminen kertoo jotain siitä, miten viihteellisyys länsimaissa ylipäätään mielletään ja millaisia kuvia viihteellisessä mediassa on totuttu näkemään.

Paljas pinta, seksi ja seksikkyys mielletään tiiviiksi osaksi viihdesisältöjä.

– Viihteen oletetaan ja odotetaan pelaavan seksuaalisuutta korostavilla kuvastoilla.

” Nuorten naisten harteille sälytetään eräänlainen portinvartijan rooli: heidän tehtävänään on huolehtia siitä, millaista materiaalia he jakavat, kun taas kuvien seuraaminen määrittyy ikään kuin viattomana sivustaseuraajan toimintana.

Nuoret naiset ”portinvartijoina”

Somekulttuurin taustalta löytyy sukupuolittuneita asenteita. Naisten jakamia kuvia on ikään kuin hyväksyttävää moralisoida, mutta kuinka moni tulee ajatelleeksi omaa seuraajan rooliaan?

– Näyttäisi, että tässäkin nuorten naisten harteille sälytetään eräänlainen portinvartijan rooli: heidän tehtävänään on huolehtia siitä, millaista materiaalia he jakavat, kun taas kuvien seuraaminen määrittyy ikään kuin viattomana sivustaseuraajan toimintana.

Kuvien seuraaminen on kuitenkin aivan yhtä aktiivista toimintaa kuin niiden julkaiseminen.

– Kuvan jakajan kannalta voi tuntua hämmentävältä, että hänen toimintaansa arvostellaan, kun sitä kuitenkin tunnutaan palkittavan uusilla tykkäyksillä ja seurauksilla.

Eräs keskustelija toteaa:

– Miespuolinen kaveri tykkää ja kommentoi näitä Insta-heruttajia, mutta samalla haukkuu niitä tyhmiksi.

Toisaalta seuraamisiin vaikuttavat Hynnän mukaan myös sosiaalisen median algoritmit.

– Siis se, mitä esimerkiksi Instagram aktiivisesti ehdottaa seurattavaksemme aiempien tykkäystemme perusteella, mutta myös sen perusteella, missä Instagramilla on itsellään kiinni rahaa. Instagramhan on kuitenkin pohjimmiltaan kaupallinen toimija, joka myy mainostilaa yrityksille. Monilla seuratuimmilla julkkiksilla on yhteistyökuvioita yritysten kanssa. Instagram pyrkii nostamaan näitä tilejä entisestään esille, koska ne tuottavat sille rahaa.

