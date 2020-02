”Tämä nainen oli kiihottavinta, mitä olin koskaan kokenut” – 16 kertaa viikonlopussa ja muut lukijoiden huikeimmat ”seksimaratonit”

Parasta seksissä on monen mielestä se, kun seksiin ei liity stressiä tai suorituspaineita.

Miten ihmeessä joku kykenee lukuisiin, jopa yli kymmeneen seksikertaan päivässä? Tätä pohditiin jutussamme.

Aihe on kirvoittanut monet muistelemaan nuoruuttaan. Silloin seksiin näyttää varsinkin riittäneen energiaa.

– Perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään 16 kertaa. Tämä nainen oli kiihottavinta, mitä olin koskaan kokenut. Muistin vielä vuosienkin jälkeen jokaisen aktin. Nyt olemme olleet yhdessä 22 vuotta. Kaksi lastamme ovat olemassaolollaan pyyhkineet vanhat nippelitiedot. Luvun 16 muistan lopun ikääni, Anton kertoo.

Ei todellakaan sen määrä, vaan sen laatu, eräs lukija huomauttaa.

– Viimeisen päälle ammattitaidolla saadaan molemmille tajunnan räjäyttävä, hekumallinen orgasmi, jonka jälkeen molemmat ovat naatteja ja onnessaan, nukkuvat vähintään kahdeksan tuntia, minkä jälkeen pusuttelut, halimiset, pesut, syömiset ja juomiset. Kyllä se kahteen kertaan vuorokaudessa pakostakin jää, ja sekin vaan alkuhuumassa. Sellainen turha moneen kertaan jyystäminen ja kirnuaminen on useimmin paremmin sellaisten nuorten, vielä todellisesta rakastelusta oikein mitään ymmärtämättömien puuhastelua. Himot on, mutta taito vielä hakusessa.

Aika kultaa muistot?

– Ennätys itselläni on 8 kertaa päivässä. Nykyään vain noin 3–5 kertaa päivässä, sanoo 55-vuotias mies.

Eräs toinen mies sanoo kyenneensä 12 kertaa yhtenä viikonloppuna.

Yksi lukija muistelee aikoja kaukorakkauden kanssa.

– Etäsuhteen kanssa aikoinaan rakasteltiin koko ilta ja yö perään ja vielä vähän aamullakin, välillä saunottiin ja juotiin. Ei siinä pariin viikkoon tarvinnut miettiä seksisessioita: oli paikat hiukka turvoksissa ja hellänä. Mutta ikimuistoisia ihania yökylä- ja saunareissuja, niitä ei vaan voi unohtaa. Nuorena jaksaa.

Aika taitaa kullata muistot, yksi lukija arvelee.

– Tarinat seksikerroista ovat kuin muistelot urheilusuorituksista. Painon ja mahan kasvaessa muisti huononee ja juostujen metrien määrä ja heittojen pituus kasvaa.

” Rakastelu on kyllä mukavaa kun ei ole suorituspaineita.

”Joka päivä”

Eräs mies päätti tehdä vaimonsa kanssa ihmiskokeen.

– Kokeiltiin vaimon kanssa, miten homma toimii, jos harrastetaan seksiä joka päivä vain kerran, pidemmän kaavan mukaan. 730 peräkkäisenä päivänä, kunnes homman katkaisi synnytys.

Lasten ilmaannuttua seksielämä on hiipunut.

– Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta aina on oltu valmiina, jos ehdotus tullut asialle. Tai edes pilke silmäkulmassa.

– Mielestäni hauskempi näin kuin 10 kertaa päivässä ja sitten pitkä paussi. Ihana nukahtaa yhdessä, homman päätteeksi.

Nuoruuden hellät kokemukset saattavat painua mieleen koko iäksi.

Seksibileissä tapahtui

– Oma ennätys on 12 eri naisen kanssa saman päivän aikana. Useamman näistä kanssa tuli oltua yhdynnässä useammin kuin kerran. Tämä tapahtui ulkomailla seksibileissä, joita harrastan, eräs mies väittää.

Bileissä eri seksikumppaneita on hänen mukaan yhden päivän aikana tyypillisesti noin 5–10.

– Eihän tuollaisissa maratoneissa tietenkään laukea lähellekään joka kerta, mutta se nyt ei ole tarkoituskaan, vaan homman hauskuus piilee ihan muissa asioissa.

Määrällä ja kerroilla ei miehen mukaan ole kuitenkin niin merkitystä.

– Pyrin nykyään pidempiin sessioihin yhden kanssa, jolloin yhdessä illassa ei niin montaa erillistä kertaa ehdi tulemaan.

”Kerran viikossa riittää”

Seksistä ei kannata ottaa stressiä; jokaisella on sitä paitsi lupa määritellä itse, kuinka monta seksikertaa missäkin ajassa tuntuu sopivimmalta.

Esimerkiksi ikääntyminen, terveys ja muuttuvat elämänvaiheet näkyvät luonnollisesti seksissä.

– Eihän kymmenen kertaa päivässä nuorena kun kemiat kohtaa ja hormonit hyrrää mikään ihmeellinen asia ole, etenkään jos sen ottaa mukavana leikkinä ja kokeiluna, että monta kertaa päivässä jaksetaan tai maistuu. Ja aika eri asia joskus tuo 10 kertaa päivässä kuin jatkuvasti. Toki luonto tuon sitten hoitaa kun tulee ikää tai pidempi parisuhde.

– Kerran nuorempana oli 6 tai 7 kohtalaisen pitkää tapausta, enempää ei voinut koska sattui penikseen niin julmetusti. Se taas johtui kolmen viikon tauosta tyttöystäväni kanssa, ilman kipua olisi mennyt ehkä 10. Ei niin että olisi ollut tavoite, molemmilla vaan teki mieli, ei vain pystynyt kivulta.

Eräs mies kertoo 20 vuotta nuoremman entisen tyttöystävänsä ”vaatineen” seksiä ”aamulla ennen töihin lähtöä, työpäivän jälkeen ja illalla ennen nukkumaan menoa”. Viikonloppuna vapaalla seksiä oli noin viisi kertaa päivässä.

– Kerran viikossa riittää nykyään ja Valioliigan matsi teeveestä on parempaa viihdettä kuin seksi.

Rakastelu on muutakin kuin suorittamista

On aivan luonnollista, että mies ei aina kykene seksiin.

– 20-vuotiaana kuin pupuset koko aika. Nykyään näin 50+ saman miehen kanssa viisi kertaa. Välillä nauretaan ja vitsaillaan, ja joskus ei olla ollenkaan, välillä on miehellä ongelmia, aivan normia. Eikä oteta stressiä kun muutakin kivaa ja välillä vähemmän kivaa puuhaa on, eräs nainen sanoo.

Jos miehellä on erektiovaikeuksia, on tärkeää, että kumppani reagoi tilanteeseen ymmärtäväisesti ja toista syyllistämättä. Ikävä suhtautuminen voi lisätä suorituspaineita seuraavalla seksikerralla, mistä voi syntyä itseään toteuttava ikävä kierre, muistutimme jutussamme.

– Kyllä rakastelu on muutakin kuin suorittamista. On mukavaa kun aamuhalauksen saa, ja hipaisun ohi kulkiessaan, pikku pusun nenän pään ja tunteen, että on rakastettu. Joka päivä rakastelu on kyllä mukavaa kun ei ole noita suorituspaineita, sanoo Jari.

Järki käteen, perää yksi lukija.

– Vaimoni kanssa on aina aamulla seksiä ennen töitä, aika lailla joka aamu. Töitten jälkeen tehdään yhteisiä juttuja ja illasta on seksiä. Ennen nukkumaan menoa harrastetaan yleensä seksiä, kun uni molemmille tulee kivemmin.