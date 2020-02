Miehet kertovat, mitä eivät ainakaan toivo naiselta, kun erektio hiipuu: ”Aiheutti vielä kovempia suorituspaineita ja jännitystä”

Jännittäminen, liika pornon katselu, suorituspaineet... erektion lerpahtamiseen voi olla monta syytä.

Miehetkö aina valmiita seksiin? No ei tosiaan: miehen seisokilla on aivan oma tahtonsa eikä yhdyntä aina onnistu, kerroimme hiljattain jutussamme.

Penis voi reagoida hyvinkin herkästi sekä terveydentilaan että mielialaan. Herkkää voi olla sekin, kun seksi ei erektiopulman vuoksi sujukaan.

– Itselleni, vähän päälle 40-vuotiaalle miehelle erektion nuupahtaminen oli kamala järkytys. Ikinä ei ole ollut mitään ongelmaa veitikan kanssa, ja sitten yhtäkkiä kun pitäisi alkaa hommiin, niin sepä pehmenikin siihen. Ei uskoisi, miten paljon sellainen tilanne voi rassata. Yhtään ei helpottanut se, että naiseni suorastaan suuttui ja loukkaantui tilanteesta. Aiheutti jatkossa vielä kovempia suorituspaineita ja jännitystä. Pakko oli mennä lääkäriin, ja sieltä saikin nappeja, joilla hommat alkoi taas luistamaan, avautuu Touko.

On tärkeää, että kumppani reagoi erektion lopahtamiseen ymmärtäväisesti ja toista syyllistämättä.

Jännittäminen pilasi seksin

Liika jännittäminen esimerkiksi uuden kumppanin kanssa voi olla yksi syy siihen, että seksi ei sujukaan.

– Eka parisuhteeni (ja eka kerta) meni jännittämisen takia täysin pilalle, seksistä ei tullut yhtään mitään. Olin terve ja viriili nuorimies, jolla ei todellakaan ollut mitään fyysistä vikaa sillä osastolla, mutta nolo epäonnistuminen aiheutti valtavat suorituspaineet, eräs mies kertoo.

Asiaa ei auttanut tyttöystävän suhtautuminen.

– Minua kokeneempi tyttöystävä ei ollut millään tavalla kannustavaa sorttia, vaan teki asiasta vielä isomman numeron kuin olisi ollut tarpeen. Hän jopa nauroi, miten surkea jätkä olen, vertaillen samalla aiempiin rakastajiinsa, jotka olivat kuulemma olleet mahtavia panomiehiä jättimäisine vehkeineen. Juttu levisi myös kaveripiiriin tyttöystäväni kautta, ja tästä jäi sellaiset traumat, etten ole oikein koskaan osannut nauttia seksistä naisen kanssa, vaikka myöhemmin homma alkoikin edes jotenkin sujumaan. Samat suorituspaineet edelleen, ja siitä on nautinto kaukana.

Itsetyydytys on miehen mukaan ”paljon nautinnollisempaa”.

– Sitä ei ole kukaan arvioimassa ja pisteyttämässä, ja se sujuu aina tasan kuten itse haluan.

” Ei ole häpeä olla välillä "lerppu", kun siitä tulee hyvän kumppanin, oikean mielialan ja tarvittaessa lääkkeiden kautta "korppu".

”Nikotiini pahin erektion tappaja”

30-vuotias mies kuvailee olleensa koko elämänsä ”kauhea suorittaja”.

– Kävi jo 18-vuotiaana niin, että kun ei kerran seisonut, niin ei sitten seisonut kahteen viikkoon – ja tämä tyttöystävän kanssa. Omalla kädellä kyllä seisoo kun ei ole stressiä.

Pornon katselullakin on ollut vaikutusta, etenkin jos mies on katsellut sitä liikaa.

– Nykyään jos tapaan naistani, niin ainakin yksi päivä väliin ilman itsetyydytystä ja pornoa. Olen myös huomannut, että jos ei ollenkaan katso pornoa ja veivaa heppiä, niin sekään ei oikein ole hyvä. Penistä tulee käyttää, muttei liikaa, on hyvä pitää välipäiviä.

Nikotiininkin mies on havainnut vaikuttavan.

– Käytin pitkään nikotiinipurkkaa aivan liikaa, ja silloin oli ongelmia välillä, eikä erektio pysynyt ihan loppuun asti. Kun lopetti nikotiinin, vehje seisoi jo parissa päivässä kovempana ja loppuun asti. Nikotiini on selkeästi pahin erektion tappaja.

Vieläkin seksin sujuminen on miehen mukaan välillä päästä kiinni. Jos on liikaa stressiä tai suorituspaineita, niin ei vaan kykene.

– Myös liika seksi naisen kanssa voi viedä erektion. Siihen auttaa päivän parin tauko.

”Lerpusta tulee kyllä korppu”

Eräs ”tohtorimies” kannustaa toisia rohkeasti irtautumaan haitallisista ajatuksista. Etenkin ajatukset ”pystynkö” ja ”toistuuko” voivat olla lopun alkua.

– Mutta niistä pääse eroon ja taas löytyy rautakanki. Paras tie on hyväksyä tilanne ja ajatella: ”No en ole ainoa, ja asia on korjattavissa, eikä se saa jäädä kummittelemaan takaraivoon. Ei kun uutta matoa koukkuun.” Näin siis, jos kysymys on suorituspaineista, mutta jos ongelma on normaalia iän tuomaa verenkierto- tai hormonierityshäiriötä, niin vahvistetaan sitä lääkityksellä.

Lääkäriltä ei kannata kainostella hakea apua, jos niikseen tulee.

– Ei ole häpeä olla välillä ”lerppu”, kun siitä tulee hyvän kumppanin, oikean mielialan ja tarvittaessa lääkkeiden kautta ”korppu”. Luottamus palautuu kyllä.

Moni mies puoltaa myös terveiden elintapojen noudattamista.

– Huolehdi itsestäsi, liiku, kuntoile, ei ylipainoa ja muutenkin elintavat kunnossa, niin kyllä seisoo. Jos on haluja.