Miehet avautuvat kipeistä ulkonäköpaineista: ”Edellisessä parisuhteessa sain kuulla aika paljon”

Miehet kokevat aivan yhtä paljon paineita ulkomuodostaan kuin naiset – mutta saattavat herkemmin kuitata asian huumorilla, sanoo bloggaaja, personal trainer Veli Koo.

– Edellisessä parisuhteessa sain kuulla aika paljon. Hampaat, kulmakarvat, olematon perse, liian laiha ja oksettavat polvet. Onneksi on kyseessä edellinen parisuhde, avautuu eräs mies Miestenhuone-keskusteluryhmässä Facebookissa.

Halusimme tiedustella miehiltä, millaisia ulkonäköpaineita miehet ovat kokeneet ja mistä ne ovat tulleet – itsestä vai enemmänkin muilta ihmisiltä.

Vastauksia keskusteluketjuun tuli kaikkiaan 85, kertoo Miestenhuoneen perustajajäsen, Sieluni silmin -blogia pitävä Veli Koo.

Esimerkiksi nämä asiat huolestuttavat miehiä:

Hampaat (tummuminen yms.)

Kaljuuntuminen

Kropan pituus (etenkin jos jääty alle 170 cm)

Ylipaino

Teini-iässä akne

Yleisesti vanheneminen ja ”rupsahtaminen”

– Iso osa oli sitä mieltä, että etenkin jos on vaimo ja pari mukulaa, niin sama se miltä näyttää. Osalle oli kuitenkin väliä, mitä esimerkiksi kumppani on mieltä ulkonäöstä. Osa oli saanut kovaakin kuittia kotoa ja se oli tuntunut pahalta, summaa keskustelun aloittanut Veli Koo.

” Leffoissa sankarit olivat ja ovat edelleen suurimmalti osin adoniksia.

Mistä miesten ulkonäköpaineet syntyvät?

– Yksi eksä oli jossain kohti sitä mieltä, että vyötäröllä alkaa olla vähän liikaa pelastusrengasta, se hetken v*tutti, eräs mies kommentoi.

Veli Koo uskoo, että miehet kokevat aivan yhtä paljon paineita ulkomuodostaan kuin naiset.

– Emme vain uskalla myöntää sitä ja heitämme asian helposti huumoriksi tai ohitamme aiheen, hän sanoo.

Paineet saattavat korostua sinkkumarkkinoilla olevilla miehillä. He saavat Veli Koon mukaan Tinderissä matcheja huomattavasti vähemmän kuin naiset.

– Tämä on yleisesti todettu ilmiö, joka väistämättä johtaa itsetunto-ongelmiin. Tinderissä ”pelataan” kuitenkin aluksi puhtaasti kuvien perusteella. Toisaalta kysynnän ja tarjonnan laki on miesten osalta kallellaan siihen, että naisille tarjontaa on huomattavasti enemmän kuin kysyntää. Naisilla on vara valita.

Veli Koo lainaa omaa blogitekstiään ulkonäköpaineista:

– Väitän, että isolle osalle miehistä ne (ulkonäköpaineet) kumpuavat samoista ilmiöistä kuin naisillekin. Se lähti aikanaan He-manista ja Action-man -figuureista. Ne olivat aina sixpackin omaavia timmejä adoniksia. Leffoissa sankarit olivat ja ovat edelleen suurimmalti osin adoniksia. Iso-Arska ja Syltty näyttivät sukupolvelleni miesvartalon mallin. Pyyleviä olivat vain parodiahahmot, jotka hauskuuttivat kömpelyydellään.

Kuvaa ”unelmien miehestä” luodaan myös sosiaalisessa mediassa. Se voi ruokkia huonommuuden tunnetta.

Miehuus kuin panssari

Miesten maailmassa on Veli Koon mukaan turvattomuuden tunteita ja pelkoja.

– Fyysisesti vahvan oloinen ulkokuori toimii omia pelkotiloja ehkäisevänä panssarina varsinkin, jos on kasvanut kulttuurissa, jossa pojat ja miehet selvittelevät välinsä nyrkein. Kun voimainmittelöitä on kasvuiässä harva se viikko, alkavat selviytymismekanismit puskea pintaan aikuisenakin.

Toisaalta ulkonäköpaineet voivat purkautua ei niin toivotulla tavalla – nyrkkinujakointina, muiden mollaamisena tai kapakassa istumisessa.

– Me miehet sorrumme usein siihen, että me emme kysy vaan oletamme. Jos työpaikan Helena on tuumannut, että kyllä miehen tulee olla mies jykevine leukoineen ja paksuine käsivarsineen, saman duunin Jarmo voi pitää tätä absoluuttisena totuutena. Ja kun kotona eteisen peilistä näkyy jotain aivan muuta, alkaa ahdistaa. Sitten Jarmo lähteekin salille heilumaan ja rikkoo vasta-alkajana selkänsä, kun piti kokeilla kylmiltään ennätyksiä maastavedossa.

Naisella voi olla huomattavaa valtaa heteromiehen itsetuntoon.

– Väitän, että vähintään yhtä paljon kuin toisinpäin. Naisia ei voi syyttää tietenkään, sillä itsetunnonhan ei pitäisi olla kenenkään vastuulla.

Eräs mies kertoo tietävänsä aivan hyvin, että laihduttaminen olisi hyvästä.

– Kuitenkin iskee välitön ärsytys ja mielenkiinto lopahtaa koko hommaan kun vaimo ilmoittaa että hän aloittaa nyt tuhannen kerran terveellisen elämän, joten me emme syö enää mitään hyvää. Minä laihdutan tavallani. Liittyköön hän tavallaan.

”Tuli sivallus”

– Kun olin burnoutissa kolme vuotta sitten ja minulta oli kielletty pitkäksi aikaa kovempi liikunta, toki se vaikutti kehooni, Veli Koo kertoo.

Kun kerran on ollut ”hyvässä tikissä”, pienetkin painonheittelyt tupataan huomioimaan herkästi.

– Kun olet muutenkin tuskissasi siitä, ettet pääse harrastamaan entiseen malliin ja joku puolituttu tokaisee sinua silmillään mittaillen: ”Mitäs sulle on tapahtunut?”, ei ylennä mieltä.

Tällainen kohtaaminen kävi Veli Koollekin.

– Silloin pureskelin ja nieleskelin asiat ja purin ne sitten kotona, että kyllähän tuli sivallus.

Läheisen ymmärtäväinen tuki oli tärkeässä roolissa.

– Jännä juttu, kun taas on päässyt treenaamaan ja palautunut ”entisiin mittoihin”, eipä kukaan mittaile enää arvostelevasti silmillään. Ja minä pääsin vielä vähällä, kun kuuntelee ja lukee esimerkiksi ylipainoisten kertomia tarinoita päivittäisestä elämästään.

Aikuiset ihmiset, miksi?

– Kaikkihan sen tietävät, että oman ylemmyyden tunteen oksentaminen muiden harteille haukkumisena kertoo ontosta minäkuvasta, huonosta itsetunnosta ja kroonisesta riittämättömyyden tunteesta. Silti oman sisäisen onttouden muiden niskaan kaatamista ei oikeuta mikään.

Lisää kehopositiivisuutta!

Naiset ovat viime aikoina keskustelleet runsaasti niin sanotusta kehopositiivisuudesta. Siitä, että jokaisella on lupa olla juuri sellainen kuin on.

Veli Koo perää kehorauhaa myös miehille.

– Kehorauha antaisi jokaiselle mahdollisuuden rakentaa minäkuvaa rauhassa. Näin vältyttäisiin turhilta identiteettien vinoutumilta eli ihminen ei lisäisi itselleen lokeroita ”Olen se hintelä”, ”Olen se kömpelö”, ”Olen se lihava”, ”Olen se nössö”, ”Olen se kierosilmä”.

Muutosta olisi syytä tuoda liikunta-alallekin.

– Kuultaisiin ihmisiä oikeasti eikä asetettaisi heille ”koska sinun kuuluu” -tavoitteita tai luoda syyllistävää ilmapiiriä eletystä elämästä, oli itse siitä mitä mieltä tahansa, personal trainerina työskentelevä Veli Koo sanoo.

Voi olla vaikeaa myöntää, että muiden kuittailu sattuu.

– Suomalaiselle miehelle kehopositiivisuus tuntuu tällä hetkellä lähinnä vitsiltä, joka mielletään ylipainoisten feministien aatteeksi. Vaikka todellisuudessa kukaan voisi tuskin väittää, että kun häntä ja hänenkin kehoaan kohdeltaisiin pään aukomisen sijaan kunnioituksella, se tuntuisi hyvältä.

Jos omaan kehoon on hankala suhtautua rennosti, Veli Koo kannustaa pysähtymään asian äärelle. Mistä harmitus on lopulta syntynyt – omasta hyvinvoinnistasi vai kenties muiden odotuksista? Omaan kroppaan kannattaa suhtautua kuin hyvään ystävään ja arvostaa sitä.

– Joskus tuli stressattua asiaa kokonaisvaltaisesti, mutta kun tuli tajuttua, että loppujen lopuksi sillä ei ole mitään merkitystä, niin ei ole tullut sitten annettua v********n muiden mielipiteistä, eräs mies sanoo.