Lastenkirjailija Tittamari Marttinen erosi miehestään, rakastui naiseen ja kirjoitti seksioppaan

Elämänmuutoksen jälkeen Tittamari Marttisen olo on vapautuneempi kuin aikaisemmin. –On valtava rikkaus, että on kokemusta parisuhteesta sekä miehen että naisen kanssa. Se on avartanut vähän omiakin ennakkoluuloja.

Lasten- ja nuortenkirjailija Tittamari Marttisen elämä muuttui neljä vuotta sitten. Hän erosi miehestään ja rakastui naiseen.

Rovaniemellä on kunnon talvi.

Lasten- ja nuortenkirjailija Tittamari Marttinen rakastaa talvea. Lunta, pakkasta ja hyviä hiihtokelejä.

Pohjoisessa on ihmeellinen valo. Sitä 51-vuotias neljän aikuisen lapsen äiti ei lakkaa ihmettelemästä.

Vielä kolme vuotta sitten hänellä ei ollut aavistustakaan, että elämä muuttuisi kokonaan.

Että hän jättäisi kotikaupunkinsa Helsingin ja eroaisi pitkäaikaisesta aviomiehestään.

Saati että hän rakastuisi naiseen ja muuttaisi Lappiin.

22-vuotiaana naimisiin

Muutos oli pitkä prosessi.

Tittamari oli mennyt naimisiin 22-vuotiaana. Se oli hänelle itselleenkin pieni yllätys. Nuori kirjallisuudenopiskelija haaveili akateemisesta urasta ja matkustamisesta. Väitöskirjan tekeminen kiinnosti.

Valmistuttuaan filosofian maisteriksi hän meni naimisiin Helsingin yliopistossa kohtaamansa kirjailija Markku Envallin kanssa.

Pariskunnasta kirjoitettiin 90-luvulla paljon lehdissä. Heillä oli ikäeroa 24 vuotta. Esikoispoika syntyi 1992, vuosi häiden jälkeen. Vähän alle kymmenen vuoden kuluttua Tittamari oli jo neljän lapsen äiti.

”Itsetuntoni on nollissa”

Lasten takia Tittamari työskenteli freelancerina. Hän on kirjoittanut yli 80 lasten- ja nuortenkirjaa.

Elämä Helsingin Munkkiniemessä oli hyvää, mutta jokin kuitenkin hiersi. Hänestä tuntui, että hän oli heittänyt jo vuosia omat tunteensa ja tarpeensa syrjään.

– Minulla oli pitkään tunne, että itsetuntoni on nollissa. En arvostanut itseäni, Tittamari Marttinen kertoo.

– Olin aina ajatellut, että minun pitää suorittaa. Kirjoittaa kirjat ja hoitaa lapset. Tuntui, ettei elämälläni ole muuta arvoa kuin nämä kaksi asiaa.

Perheenäitinä omille harrastuksille tai ystäville ei ollut enää aikaa.

Kirjailijan työn ohessa hän toimi monissa kirjallisuuden alan luottamustehtävissä, lastenkirjojen kääntäjänä sekä koululaisten kirjallisuuslehden Vinskin päätoimittajana.

– Yöunet jäivät lyhyiksi. Saatoin kirjoittaa aamukahteen.

” Mietin, että entä jos rikon sen kaiken, mitä olen tähän asti rakentanut – ja mitä tapahtuu, kun rikon sen.

Vuosina 2014–2016 Tittamari Marttinen oli lastenkulttuurin läänintaiteilija Varsinais-Suomessa.

Työn takia hän matkusti melkein päivittäin Helsingistä Turkuun. Bussissa istuminen väsytti.

Hän janosi muutosta.

– Minulla on aina ollut liian myötäilevä luonne. Joustan liikaa, Tittamari Marttinen kertoo.

– Vaatii paljon rohkeutta miettiä, mitä itse haluan. Tuntui, että elämä vain virtaa ohi enkä ole onnellinen.

Kielikurssilla oli aikaa miettiä asioita

Tilanne lähti purkautumaan pikkuhiljaa. Tittamari lähti Pariisiin kielikurssille. Siellä hän oli ensimmäistä kertaa vuosiin yksin. Oli aikaa miettiä.

– Kaikki oli hyvin, mutta jokin ei ollut, koska oli koko ajan levoton olo.

Puoliso olisi ollut valmis muuttamaan Helsinkiin, mutta Tittamari halusi Rovaniemelle. –Pohjoisessa asuminen kiehtoi, koska olen kotoisin Kainuusta.

Tittamari ryhtyi pohtimaan, minkälaista elämää hän haluaisi elää. Entä jos hän muuttaisi lapsuudenmaisemiinsa Kainuuseen? Tai työn perässä Turkuun?

Kumpikaan vaihtoehto ei tuntunut oikealta.

– Ihmettelen, ettei kukaan kysynyt, mikä on hätänä. En ollut oma itseni. Olin ahdistunut pitkään.

– Ehkä toisen tilanteesta ei ole helppoa puhua. Pitäisi kysyä, että mikä hätänä, miksi et vaikuta onnelliselta.

Kun lapset olivat aikuisuuden kynnyksellä, Tittamari alkoi miettiä, mitä tekisi loppuelämällään.

Hänellä olisi vihdoin omaa aikaa.

Esikoinen on nyt 28 ja kuopus 18.

– Olin elänyt vähän kuin lasten varjossa, heitä varten. Olin pannut syrjään, kuka itse olen.

Kiinnostus naisiin oli vaikea myöntää

Rovaniemellä hammaslääkärinä työskentelevään Ulla Pakisjärveen hän tutustui ystävien kautta vuonna 2015.

– Aloimme kirjoitella Facebookin kautta.

Juttu luisti. Tittamari huomasi kertovansa Ullalle asioita, joista hän ei ollut muille puhunut.

Meni kuitenkin kuukausia, ennen kuin he tajusivat olevansa rakastuneita toisiinsa.

– Aluksi kiinnostus naisiin oli hirveän vaikea myöntää. Minulla oli voimakkaita lukkoja.

– Ajattelin, että olen neljän lapsen äiti, lastenkirjailija – ja aika tavallinen ja tylsäkin.

Takana oli 25 vuotta heteroliitossa. Tittamari ei ollut koskaan kyseenalaistanut seksuaalisuuttaan.

Esiin nousi muisto lukioajalta.

– Aloin muistaa, kuinka nuorena ihastuin sekä tyttöihin että poikiin.

Elämänmuutos innosti Tittamari Marttisen kouluttautumaan seksuaaliterapeutiksi. Nyt hän on julkaissut seksikirjan.

Omat lapset elivät jo maailmassa, jossa oli täysin luonnollista, että voi korjata sukupuolta tai ottaa toista sukupuolta olevan kumppanin. Sukupuoli ei ole nuorten maailmassa este rakastumiselle.

– Identiteettini ei muuttunut, mutta laajeni. Tuli halu toteuttaa sitä toistakin puolta.

Neljän lapsen äitinä Tittamari oli tuntenut, että hänen tulee kannatella muita. Omista huolistaan hän ei puhunut kenellekään. Se olisi ollut hänen mielestään toisten kuormittamista.

– On ollut tärkeä oppi, että asioista pitää puhua. Kun aloin puhua, ystävätkin alkoivat puhua huolistaan.

– Olin ollut itse niin lukossa, etten pystynyt puhumaan.

Nyt Tittamari on löytänyt silloiselle tunteelleen nimen. Se on häpeä.

– Häpeä rajoittaa elämää ja estää heittäytymästä.

– Häpeä liittyi siihen, onko minulla oikeus ajatella itseäni. Vastaus on, että tietenkin on. Ei pidä loputtomasti uhrautua toisten puolesta.

”Entä, jos rikon kaiken?”

Uuden suhteen alku oli myllerrystä. Aluksi Tittamari Marttinen pelkäsi, miten lapset suhtautuisivat. He olivat tottuneet siihen, että äiti ja isä ovat yhdessä.

Pelko liittyi Tittamarin omaan muutosvastarintaan. Oma elämäntilanne oli ollut pitkään turvallinen ja vakiintunut. Äitinä hän oli satsannut lapsiin. Nyt kaikki muuttuisi.

– Olin panostanut turvallisuuteen. Mietin, että entä jos rikon sen kaiken, mitä olen tähän asti rakentanut – ja mitä tapahtuu, kun rikon sen.

Pelko oli turhaa. Loppujen lopuksi lapset ottivat uutisen tyynesti vastaan.

– Kyllähän se jonkinlaisen muutoksen vaati lapsiltakin, mutta jossakin mielessä se saattoi olla helpompikin, että äidin uusi puoliso oli nainen.

– Tietyllä tavalla he kokivat, ettei se kilpaile heidän isänsä kanssa, se on toisenlainen koko suhde.

” Aloin muistaa, kuinka nuorena ihastuin sekä tyttöihin että poikiin.

Ero ei tullut Tittamarin aviomiehelle täytenä yllätyksenä. He olivat eläneet jo jonkin aikaa ystävinä. Mutta koville se otti silti.

– Tietysti mieheni oli surullinen pitkään, mutta hän hyväksyi nopeasti. Hän lähetti Ullalle meilin, jossa toivoi, että saa olla osa meidän uutta perhettä.

Se on Tittamarista hienoa.

– On lasten kannalta ihanaa, että voi näyttää mallia omalla elämällään. Ihmiset voivat sopia asioista ja päätyä muutosten jälkeen ystäviksi.

Myös Tittamarin vanhemmat hyväksyivät tilanteen mukisematta. Ensin hän pelkäsi reaktiota. Hänen vanhempiensa sukupolven ihmisille homoseksuaalisuus on vähän erilainen asia.

Kävikin niin, että isä ja äiti ovat olleet tärkeimpiä tukijoita.

– Ullasta on tullut uusi perheenjäsen myös vanhemmilleni. He ovat samalla aaltopituudella kaikki.

– Se mitä pelkäsin rikkovani, onkin tuonut uudenlaista rikkautta kaikkien elämään.

Vuosia kaivattu muutos tapahtui

Alussa Tittamari ja Ulla tapasivat vain viikonloppuisin. Etäsuhde oli kuitenkin raastavaa.

Ulla olisi ollut valmis muuttamaan Helsinkiin, mutta Tittamari halusi Rovaniemelle. Nuorempana hän ei olisi uskaltanut jättää Helsinkiä, mutta nyt tuntui, että mikä ettei. Pääsisihän vanhaan kotikaupunkiin tarvittaessa takaisin.

– Pohjoisessa asuminen kiehtoi minua, koska olen kotoisin Kainuusta.

– Ajattelin, että taiteilijana voisin uudistua aiheiden kanssa.

Tittamari ja Ulla asuvat Rovaniemen keskustan liepeillä kerrostalossa. Elämän rytmi on verkkaisempi kuin Helsingissä. Enää ei tarvitse juosta ratikkaan, jonka seuraava vuoro tulee kolmen minuutin kuluttua.

– Tässä se nyt on. Muutos. Juuri sitä olin jo vuosia kaivannut.

Lapissa Tittamari on oppinut uutta rentoutta. Ihmisarvo ei ole kiinni vain siitä, mitä saat aikaiseksi.

– On avartavaa päästää siitä irti ja ajatella, että elämässä voi olla tilaa nautinnolle ja kiireettömälle ajalle ihmisten kanssa. Pitää antaa aikaa läheisille ja pitää antaa myös aikaa itselle.

Puhuminen on tärkein seksitaito

Tittamari on saanut kannustusta, mutta myös epäilevää palautetta. Kohta olet taas takaisin Helsingissä, jotkut sanoivat.

– Jopa muuttomiehet totesivat, että vuoden kuluttua muutat taas Helsinkiin, Tittamari nauraa.

Ensitöikseen Tittamari sai sovittua Taiteen edistämiskeskukselta siirron Lappiin. Läänintaiteilijan työt jatkuivat Rovaniemellä. Nyt hän on Kulttuurirahaston Lapin rahaston osa-aikainen työntekijä.

Solahtaminen uuteen ympäristöön kävi hienosti. Sitä auttoi myös uusi aluevaltaus.

– Aloin opiskelemaan seksuaaliterapeutiksi ensin omaksi ilokseni.

– Nuoret puhuvat paljon seksistä, mutta se ei ole kaikille itsestäänselvää. Lähdin murtamaan puhumattomuuden kulttuuria.

Pitihän siitä kirjoittaa myös kirja. Tittamari Marttisen uutuusteoksessa Seksionni käsitellään myönteisesti seksuaalisuuden ja seksin merkitystä ja sen hyvää tekeviä vaikutuksia.

– Perusajatukseni kirjassa on, että seksin pitää tuntua hyvältä. Seksuaalinen väkivalta ei ole seksiä ollenkaan. Seksin pitää olla oma valinta.

” Nuoret puhuvat paljon seksistä, mutta se ei ole kaikille itsestäänselvää. Lähdin murtamaan puhumattomuuden kulttuuria.

Puhuminen on Tittamarin mielestä tärkein seksitaito.

Ennen kaikkea hän haluaa korostaa nautintoa ja iloa. Seksistä puhutaan usein negatiivisesti esimerkiksi seksitautien kautta. Valistus on tärkeää, mutta seksi on nautinnollinen kokemus ja ilon lähde.

Parisuhteessa tärkeintä on persoona

Elämänmuutoksen jälkeen olo on vapautuneempi kuin aikaisemmin.

– On valtava rikkaus, että on kokemusta parisuhteesta sekä miehen että naisen kanssa. Se on avartanut vähän omiakin ennakkoluuloja.

Tittamarin mielestä parisuhteessa tärkeintä on kuitenkin persoona.

– Koen, että naisen maailmaa on helpompi ymmärtää. Minun on helpompi puhua naisen kanssa naisen elämään liittyvistä asioista.

Tärkeintä on, että läheisten kanssa on säilynyt hyvät suhteet. Tittamari käy kerran kuukaudessa Helsingissä. Lapset käyvät kylässä Rovaniemellä.

Kaksi vanhinta lasta asuu jo omillaan. Nuorimmat asuvat Helsingissä isänsä kanssa.

– Olen oppinut katsomaan omaa elämääni paljon entistä avarammin. Se on syventänyt maailmaa paljon.

”Harva ratkaisu on peruuttamaton”

Tittamari Marttinen on nyt onnellinen. Onnellinen ihminen on hänen mielestään sellainen, joka viihtyy omissa nahoissaan, on hyväntuulinen ja iloinen.

– Ex-mieheni sanoi, että lapset ovat silloin onnellisia, kun niiden äiti on onnellinen. Se on hienosti sanottu.

Elämässä pitää luottaa siihen, että asiat järjestyvät. Näin Tittamari uskoo.

– Vain siten voi löytää uutta.

Silloin on aika hakea muutosta, jos tuntee koko ajan olevansa turhautunut. Tuntee, että elämä menee ohi eikä voi toteuttaa itseään.

– Itselläni tuli niin voimakas tarve muuttua, etten voinut olla antautumatta muutokselle.

– Se vaatii rohkeutta. Harva ratkaisu on peruuttamaton.

Kolme tabua seksistä

Seksuaaliterapeutti Tittamari Marttinen vastaa seksitabuihin, asioihin joista ei puhuta.

1. Itsetyydytys eli sooloseksi

– On jonkin verran yllättävää, että vaikka sooloseksi on terveyttä edistävää toimintaa, siitä tulee vähän häpeä ja kielletyn hedelmän tunne. Sooloseksi pitää omaa kehoa kunnossa ja sillä on paljon hyviä vaikutuksia: verenpaine laskee, iho kukoistaa ja se auttaa kuukautiskipuihin ja vaihdevuosiin. Samalla sooloseksi pitää oman kropan kunnossa, ja samalla oppii omasta nautinnosta.

2. Seksi ei kiinnosta

– Vastaanotolla aletaan purkamaan, miten tähän tilanteeseen on tultu, mitä aiemmin on tapahtunut parisuhteissa ja ihmissuhteissa. Miksi ihmisellä on tietynlainen suhde omaan kehoon tai omaan haluun? Moni sanoo että haluaisi haluta. Jos parisuhteessa toinen haluaa, mutta toinen torjuu, se on itsetuntoa haavoittavaa. Seksiterapiassa lähdetään purkamaan syitä. Pareille on harjoituksia, joissa voidaan testata läheisyyttä. On tärkeää, että arvostaa parisuhteessa toista ja sanoo että on ihanaa, että sä olet siinä ja jaat yhteistä arkea.

– Kun haluttomuuteen lähdetään kerimään syytä, syy voi löytyä vaikka siitä, että on jo arjessa vähän leipääntynyt suhde. On hävinnyt arvostus suhdetta kohtaan. Kun tulee tietoiseksi siitä, pystyy ehkä panostamaan siihen, ja kipinä voi löytyä uudelleen.

Jos seksi ei kiinnosta, terapeutti kehottaa miettimään, mitkä ovat olleet huippukokemuksia, missä tilanteissa on nauttinut eniten.

– Nuorilla miehillä voi olla erektio-ongelmia siksi, että he ovat katselleet niin rajua pornoa. Siitä voi tulla niin voimakkaat efektit, ettei mikään enää tunnu miltään.

3. Missä menee seksihulluuden raja?

– Se on yksilöllinen asia. Ei voi sanoa, että jos harrastan 15 tuntia päivässä sooloseksiä, on seksihullu. Mutta seksiaddiktiosta sanotaan, että siinä on kyse ihan muusta kuin seksistä. Se ilmenee niin, että tarrautuu vain mielihyväkokemuksen.

– Addiktoituneella käyttäytymisellä pakenee jotakin muuta asiaa elämässään. Kyllä itsekin tajuaa, milloin menee liiallisuuksiin. Yksi esimerkki on, jos muu elämä alkaa kärsiä ja miettii vain seksiä.