Mari ostaa seksiä naiselta – oma mies kannustaa: ”Onhan tämä kallista lystiä”

Pian viisikymppinen, onnellisesti naimisissa oleva aviovaimo päätti kokeilla ostoseksiä. Seksi ammattilaisen kanssa toi alkuepäilyistä huolimatta lisää itsevarmuutta ja opetti seksitaitoja.

Mari ajeli ihokarvansa huolellisesti. Olo oli epätodellinen. Vielä vähän meikkiä ja kivat vaatteet päälle.

Marista tuntui siltä kuin hän katselisi itseään ulkopuolelta. Tiedossa oli treffit tuntemattoman naisen kanssa. He olivat sopineet puhelimessa harrastavansa seksiä ja ensimmäistä kertaa elämässään Mari maksaisi siitä.

Mari on biseksuaali, hieman alle viisikymppinen ja onnellisesti naimisissa. Viisi vuotta sitten hän huomasi kaipaavansa seksiä myös naisen kanssa. Koska Mari ja puoliso ovat avoimessa liitossa, aviomies kannusti häntä etsimään itselleen naisseuraa.

Tilanne oli uusi ja asiat etenivät haparoiden. Laajan ystäväpiirin kautta Mari tutustui helposti ihmisiin. Toisinaan illat päättyivät suutelusessioon baarin nurkassa. Se riitti jonkin aikaa. Hiljalleen asiat etenivät pidemmälle.

Eräänä iltana Mari päätyi erään tuttavansa kanssa sänkyyn ja ymmärsi haluavansa enemmän. Toiveissa oli ystävyyssuhde, joka olisi samalla seksuaalinen. Ennen pitkää suhdeviritelmät, joita oli useita, muuttuivat kuitenkin väistämättä kimuranteiksi.

Mari oli onnellisesti naimisissa, eikä etsinyt itselleen tyttöystävää. Usein toinen osapuoli toivoi muutakin kuin seksiä. Pikku hiljaa tilanne alkoi rasittaa ystävyyssuhteita, ja Mari koki, että tilanne raastoi myös häntä.

Hieman yli vuosi sitten Mari vietti iltaa erään ystävättärensä seurassa, kun ystävä kertoi naispuolisesta tuttavastaan, joka myy seksipalveluita. Marista tuntui kuin palaset olisivat vihdoinkin loksahtaneet kohdalleen. Koskaan aiemmin hän ei ollut edes haaveillut seksin ostamisesta.

– Ei se tuntunut minkäänlaiselta vaihtoehdolta naiselle.

Etsittyään seksin myyjän yhteystiedot Mari jätti ajatuksen muhimaan. Hän kävi pitkiä keskusteluja parhaan ystävänsä kanssa, joka suhtautui asiaan myönteisesti. Myös puoliso kehotti kokeilemaan. Hän oli seurannut vaimonsa rimpuilua asian kanssa ja ymmärsi, että tämän elämästä puuttui jotain tärkeää, jota hän miehenä ei voinut tarjota.

Mari etsi tietoa seksin ostamisesta, siitä onko se laillista. Hänen suurin pelkonsa oli se, että ostamiseen liittyisi hyväksikäyttöä. Oma tarve kävi kuitenkin koko ajan akuutimmaksi ja parin kuukauden päästä Mari otti yhteyttä seksiä myyvään naiseen.

Ensimmäinen kerta palveluntarjoajan kanssa sujui tunnustellen ja varovaisesti. Mari oli päättänyt jo ennalta käsin, että ensimmäinen kerta olisi kokeilukerta. Kuten tavallisilla treffeillä, tarkoitus oli tutustua ja nähdä, toimisiko kemia heidän välillään sekä tuntuisiko toisen läheisyys hyvältä.

– Ekalla kerralla en todellakaan kokenut mitään päätä räjäyttäviä orgasmeja.

Kun tapaaminen oli ohi, Marilla oli hyvä ja rauhallinen olo. Hän tiesi heti, että tilaisi uuden ajan. Nyt asiakassuhde on kestänyt jo vuoden ajan. Mari tapaa palveluntarjoajaa säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Tunti seksiä ammattilaisen kanssa maksaa 250 euroa.

– Onhan tämä kallista lystiä, mutta ihmiset käyttävät rahaa kaikenmaailman hierontoihin ja kauneudenhoitoon. Minä haluan käyttää hyvinvointirahani näin.

Väestöliiton vuonna 2015 tekemän FINSEX-tutkimuksen mukaan miesten ja naisten suhtautuminen seksiin ja seksuaalisuuteen ei nykyään juurikaan poikkea toisistaan.

Suhtautuminen maksulliseen seksiin on selkeä poikkeus. Miehet hyväksyvät seksin myymisen selkeästi useammin kuin naiset. Tutkimuksen mukaan miehistä 12,1 prosenttia on joskus maksanut seksistä. Naisista seksiä oli ostanut vain 0,3 prosenttia.

Maksullisen seksin ehdoton etu on selkeys. Tapaamisilta saa sitä mitä haluaa, eli seksiä, eikä mustasukkaisuudesta johtuvia riitoja tarvitse pelätä. Lisäksi raha vapauttaa keskittymään omaan nautintoon.

Mari korostaa, ettei se kuitenkaan tarkoita sitä, että palveluntarjoajaa saisi kohdella välinpitämättömästi tai miten vain. Hyvät käyttäytymissäännöt pätevät myös maksullisissa kohtaamisissa.

Ammattilaisella on mutkaton suhtautuminen seksiin ja seksuaalisuuteen. Marin mukaan on nautinnollista ja turvallista, että toinen osaa ja uskaltaa. On ihan eri asia, että ammattilainen kaivaa piiskan esiin kuin jos sen tekisi kaksi siviiliä Tinder-treffeillä.

Vaikka Mari päätyi ostamaan seksiä ensisijaisesti siksi, että halusi toteuttaa biseksuaalisuuttaan, hyvin pian hän ymmärsi, että halusi myös kehittää seksitaitojaan. Suhde ammattilaiseen on myös pakottanut tutkiskelemaan omia haluja ja sanoittamaan niitä.

Mari on myös joutunut käsittelemään omia ennakkoluulojaan: olenko niin huono, etten saa ilmaiseksi? Yleinen ajatushan menee niin, että nainen saa seksiä silloin kun haluaa.

Hän on myös joutunut pohtimaan sitä, kenelle asiasta voi kertoa. Puolison lisäksi asiasta tietää kymmenkunta läheisintä ystävää, kaikki naisia. He ovat ottaneet tiedon vastaan hyvin ja ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä ratkaisu Marille.

Suomessa seksin ostaminen on kiellettyä ihmiskaupan uhreilta ja alaikäisiltä. Myös parittaminen on kiellettyä. Monika-naiset ja Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisivat viime vuoden marraskuussa tiedotteen, jossa ne vaativat seksin ostamisen täydellistä kieltämistä.

Sen sijaan monien kansainvälisten järjestöjen, kuten Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin sekä Suomessa Sexpon kanta on, että täydellinen kielto heikentäisi seksityöntekijöiden asemaa huomattavasti.

Mari on samaa mieltä. Hänen mukaansa täyskielto aiheuttaisi sen, että ala jäisi täysin rikollisten käsiin. Kaikki hyväkäytöksiset asiakkaat poistuisivat. Myös mahdolliset hyväksikäytöt jäisivät hänen mukaansa helpommin ilmoittamatta poliisille, jos ilmoittajan pitäisi pelätä rikossyytettä.

– Seksin ostaminen on muuttanut ajatusmaailmaani todella paljon. On tärkeää nähdä sävyjä myös tässä asiassa. Mikään asia ei ole täysin mustaa tai valkoista.

Säännölliset tapaamiset seksin ammattilaisen kanssa ovat antaneet itseluottamusta ja rohkaisseet Maria ottamaan vastuun omasta seksuaalisuudestaan. Enää hän ei tyydy odottelemaan, että joku kaveri ehdottaa kännipäissään seksiä, vaan etsiytyy seksisuhteisiin itse. Myös itsetyydytyksestä on tullut nautinnollisempaa, kun fantasiat ovat muuttuneet monipuolisemmiksi. Marin mielestä uusi itsevarmuus heijastuu myös muille elämän osa-alueille.

– En ole enää niin altis pohtimaan, mitä muut minusta ajattelevat.

Henkilön nimi on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.