”Hyvä kun pystyi vetämään farkut jalkaan” – suomalaiset kertovat, kuinka monta kertaa päivässä he ovat harrastaneet seksiä

Kukaan ulkopuolinen ei voi määritellä sitä, mikä määrä seksiä on liikaa tai liian vähän – tai mikä on hyvää ja toimivaa seksiä.

Kymmenen kerran kerholaisia löytyy useampia.

Miten kukaan kykenee harrastamaan seksiä 10 kertaa vuorokaudessa? Eräälle parille moinen määrä ei näytä olevan suoritus eikä mikään, kerroimme jutussamme.

Siihen, miten halut voivat herätä kymmeneenkin seksikertaan päivässä, ei ole yksiselitteistä vastausta.

Yksi selitys brittiparin tahdille voi seksuaaliterapeutin mukaan olla se, että he ovat löytäneet itselleen erinomaisen toimivan tavan harrastaa seksiä. Se on saanut aikaan positiivisia fiiliksiä, joita pari haluaa kokea uudelleen ja uudelleen. Seksi on arvatenkin myös monipuolista.

Joidenkin korviin kymmenen kerran lukema kuulostaa aika lailla mahdottomalta.

– En pysty kuin 8 kertaa päivässä, ei vaan pysty. Tai no 5. Hmm. Ehkä kolme. Joo joo, hyvällä tuurilla kerran päivässä, eräs mies tuumaa.

Miehille kymmenen kerran seksimaraton on toisen lukijan mielestä melko vaikeaa.

– Laukeaminen yli viisi kertaa päivässä on kyllä joskus haastavaa. En itse ainakaan ole 10 kertaan koskaan yrittänyt. Kyllä siinä meisseli on aika hiertynyt, vaikka liukkareitakin käyttäisi. Seuraavana päivänä ei seksi ihan käsittämättömästi napostele, koska se meisseli on oikeasti hiertymillä.

Kymppikerholaisia

”Muusikko Lahdesta” muistelee kiskaisseensa seksimaratonin kerran elämässään erään naisen kanssa Iso-Syötteellä.

– Ensimmäinen kerta oli n. klo 19 ja seuraava kerta n. 03:30, ja kello 12:00 mennessä oli harrastettu seksiä yhteensä kymmenen kertaa. Laukesimme molemmat joka kerta, ja aina neito sai vesselini pystyyn uudestaan. Terveiset Katjalle ”muusikkopojalta”, jos satut tämän lukemaan.

Toinen mies palaa mielessään nuoruuden perjantai-iltaan silloisen tyttöystävän luona. Mukana oli viiden kondomin paketti.

– Ensimmäinen asia lauantaina aamulla oli lähteä ostamaan samanlainen paketti lisää. Ja se riitti iltaan asti. Mutta eihän sitä tahtia pitkään jaksanut.

Sama täällä, komppaa yksi lukija.

– 2–3 kertaa nuorena sain 7 kierrosta väännettyä treffien jälkeen mimmin luona, jolloin ajattelin että tästä ei kyllä enää rima nouse. Paitsi kunnes olin 3–4 kuukautta merillä ja mönstrasin ulos Tukholmassa. Merimieshotelliin tuli käymään yks ruotsalainen neito, jonka kanssa oli ollut silmäpelejä ja kirjeenvaihtoa. Niin siinä kävi, että 15 tunnin aikana pääsin 12 kertaa pukille. Tätä ”ennätystä” en varmaan saa nyt enää eläkeiässä rikki (eikä ole tarviskaan).

– Hyvä kun pystyi vetämään aamulla farkut jalkaan.

” 14 kertaa vuorokaudessa on ollut oma maksimi parikymppisenä. Sen jälkeen ei pystynyt mihinkään ihmeelliseen pariin viikkoon.

Ennätyksiä

– Minun enkkani on 12 kertaa yhden päivän aikana. Olimme silloisen tyttöystäväni kanssa seksuaalisesti erittäin yhteensopiva pari ja todella aktiivisia. Eli harrastimme seksiä ihan missä vaan ja aina kun se oli mahdollista ja teimme normaalisti temput 5–6 kertaa päivässä, eräs mies kertoo.

Kerran tuli pitempi tauko, kun rakastavaiset asuivat kolme kuukautta erossa toisistaan.

– Voi sitä jälleennäkemisen riemua, emme saaneet toisistamme tarpeeksi. Ehdimme tehdä temput neljä kertaa kotonamme, mutta sitten oli lähdettävä ajamaan Vaasaan, sillä meidät oli kutsuttu vierailulle. Matkan varrella piti pysäyttää auto kolmesti, jotta voisimme harrastaa seksiä ja vielä kerran perille päästyämme. Jatkoimme asunnollemme, jossa jatkoimme rakastelua vielä 4 kertaa.

Ennätyksiä ovat tehtailleet muutkin.

– Kyllä se 14 kertaa vuorokaudessa on ollut oma maksimi parikymppisenä. Sen jälkeen ei pystynyt mihinkään ihmeelliseen pariin viikkoon. Nyt viisikymppisenä menisi 3–5 kertaa vuorokaudessa.

Jos yhdyntäkertoja on runsaasti, kannattaa huolehtia siitä, että liukastetta on tarpeeksi.

”Haliminen tärkeämpää”

Seksihalujen muuttuminen elämän aikana on varsin tavallista ja normaalia.

– Me aloitettiin suhde niin, että ensimmäinen kuukausi oli seksiä 5–8 kertaa päivässä. Nykyään on 2–5 kertaa viikossa. Ei sitä enää työarjen yms. lomassa jaksa eikä tarvitsekaan. Toisen haliminen on tärkeämpää kuin peiton heiluttaminen, yksi lukija sanoo.

– Aikoinaan parikymppisenä aika lailla vakiotahti oli 4–5 kertaa joka päivä parin vuoden ajan, minkä jälkeen vähän hiipui. Reilu 20 vuotta myöhemmin lähes yhtä kova tahti uuden naisystävän kanssa aika pitkään. Ja edelleen ihan mukava tahti, ei tosin niin kova kuin suhteen alussa, vaikka jo vuosia takana, toteaa toinen.

Ikä ei estä ilonpitoa.

– Näen kultaani parin kolmen viikon välein, ja seksiä harrastetaan sen muutaman päivän aikana jopa 6 kertaa päivässä. Emme todellakaan ole enää nuoria, mutta leikkisä iloittelu seksin parissa on ihan parasta sen oikean rakkaan kanssa. Liukastettakaan ei ole tarvittu, vaikka sitäkin kyllä kaapista löytyisi. Menopaussikin otti aikalisän kun vihdoin löytyi kumppani, jonka kanssa kemiat ja halut kohtaavat.

Liika on liikaa

Liika voi olla liikaa, eräs lukija kommentoi.

– Nuorena tuli tehtyä sitä neljä kertaa päivässä kahden viikon ajan ja voin sanoa, että aika kuivaa oli meininki. Ei kostunut enää emäntä ja minullakin oli pumppuhaulikon makasiini aivan tyhjä. Eli ei todellakaan enää mitään kivaa, saati jos moista muka harrastaa kymmenen kertaa päivässä.

Moni pohtii etenkin sitä, mistä löytäisi aikaa seksin tiuhaan harrastamiseen. Lieneekö seksimaratoniin ryhtynyt pari työtön?

– Ei työssä käyvillä ole aikaa arkena tunnin välein harrastaa seksiä ja illalla kertakin voi olla ylivoimaista kun on niin väsynyt, että kaatuu raatona sänkyyn, jotta jaksaa herätä taas seuraavana päivänä töihin, yksi lukija arvelee.

– Mulla menee joka kerta se 2–4 tuntia aktiin, niin miten ihmeessä edes ehtisin kymmentä kertaa vuorokaudessa, ei tunnit riitä, toteaa toinen.