”Kaikki on sallittua, mihinkään ei sitouduta” – sinkut kertovat avoimesti, mikä nykydeittailussa mättää

Miksi treffailu on niin vaikeaa? Sinkut kertoivat Me Naisten kyselyssä, mikä rakkauden metsästyksessä hiertää ja mitä he kaipaavat.