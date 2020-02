Oliver ja Kadri harrastavat parinvaihtoa – tältä näyttää seksibileiden ”leikkialue”

Toimivan parinvaihdon edellytys on Oliverin ja Kadrin mielestä se, että oman kumppanin kanssa kykenee keskustelemaan avoimesti.

Ajatus tuli lausutuksi ääneen jo puolisen vuotta sen jälkeen kun kolmekymppiset Oliver ja Kadri Press olivat tavanneet. Mitäs jos kokeilisimme kolmen kimppaa?

Oliver rohkeni ottaa asian ensimmäisenä puheeksi sen jälkeen kun he olivat yhdessä Kadrin kanssa ihastelleet Ibizalla tapaamansa baarimikon hehkeyttä.

– Sanoin, että katsotaan viiden vuoden kuluttua, Kadri kertoo vastanneensa.

Jo muutamaa kuukautta myöhemmin seksiin tuli mukaan kolmas partneri. Kokemus oli myönteinen, ja ensimmäinen ilta hauska – varsinkin Kadrille, joka ei aikaisemmin ollut harrastanut seksiä naisen kanssa.

– Ei ole kauniimpaa kuin seurata kahta naista keskenään, Oliver sanoo.

Pari halusi kokea lisää. Nykyisin heitä innostaa parinvaihto eli swingaus. Silloin he harrastavat seksiä toisten pariskuntien kanssa.

” Haluamme olla avoimia ja vapaamielisiä.

Avoimuus pelasti suhteen

Kuutisen vuotta yhdessä olleet Oliver ja Kadri tapasivat alunperin yökerhossa.

– Minusta tuntui, kuin olisimme olleet vanhoja tuttuja, Oliver sanoo.

He viettivät siltä istumalta yhteisen pitkän viikonlopun. Parissa päivässä oli selvää, että kyse ei ollut mistään yhden illan jutusta.

Ennen parinvaihtoon ryhtymistä Oliver ja Kadri kävivät syvät keskustelut. Kumpikin oli ollut aiemmille kumppaneilleen uskoton, joten avoimuus tuntui hyvältä vaihtoehdolta.

– Se pelasti meidän suhteemme, Oliver toteaa.

Bileissä päällä ovat yleensä hienot asut.

Bileissä kohdataan

Uusia seksipartnereita Oliver ja Kadri tapaavat ennen muuta parinvaihtajien bileissä sekä ulkomaanmatkoilla.

Isommissa swinger-kokoontumisissa voi käydä samana viikonloppuna yli 500 ihmistä. Häämatkansa Oliver ja Kadri viettivät 800 hengen swinger-risteilyllä Miamista Kuubaan.

Suomessa bileisiin osallistuu joskus 50–60, joskus noin 100–200 ihmistä. On pientä purtavaa, saunassakin voi käydä.

– Bileissä päällä on aina joku hieno asu. Jutellaan ja tutustutaan kunnes joku ehdottaa, että mennään leikkialueelle. Suomalaiset ovat aika suorasanaisia. Ulkomailla saatetaan ensin tanssia parikin tuntia, sitten kaikki katoavat, Oliver kertoo.

”Leikkialue” voi pitää sisällään esimerkiksi isompia tai pienempiä huoneita.

– Leikkialueella on erilaisia leluja riippuen paikasta ja tapahtumasta. Kadrilla on aina oma lelu mukanaan, koska ikinä ei voi olla varma.

Aina Oliver ja Kadri eivät kuitenkaan ryhdy seksiin edes bileissä, vaan käyttävät illan ystävien kanssa keskusteluun. Seksin harrastaminen ei ole juhlissa mikään pakko.

Yksi parinvaihdon parhaimpia puolia ovat juuri ystävyydet samanhenkisten ihmisten kanssa. Kaikista heistä ei koskaan tule seksikumppaneita, vaikka koko ilta kuluisikin joskus esimerkiksi nakuna hengaillen. Oliver ja Kadri käyvät usein ulkomailla sekä swinger-klubeilla että nakurannoilla.

– Haluamme olla avoimia ja vapaamielisiä, Oliver sanoo.

Swingereiden juhlista löytyy myös seksivälineitä.

Tältäkin leikkialue bileissä voi näyttää.

Elämäntapa

Parinvaihto on ”elämäntapa”.

– Se pitää suhteen raikkaana, Kadri sanoo.

– Tylsää ei ole koskaan, Oliver komppaa.

Parin keskinäinen luottamus on matkan varrella vain vahvistunut. Nykyisin heillä on lupa harrastaa seksiä muiden kanssa myös ilman toisen läsnäoloa.

– Alkuun emme myöskään suudelleet, koska se tuntui liian intiimiltä. Sitten tapasimme Miamissa latinopareja, jotka sanoivat etteivät he mihinkään, jos ei suudella! Ei se ollutkaan niin paha, Oliver sanoo.

Yhteisissä pelisäännöissä ykkösenä on turvallisuus. Kondomin käyttö kuuluu seksiin aina.

Nakurannalla olo on vapaa.

Sivusto swingereille

Jotta muutkin parinvaihdosta kiinnostuneet pääsisivät alkuun ja swingerit voisivat kohdata, Oliver perusti noin vuosi sitten Libertine Center -sivuston.

Sivustolla julkaistaan materiaalia ainoastaan niiltä käyttäjiltä, joiden profiili ja tili on todennettu. Tällä pyritään välttämään sekä valeprofiilit että salaa otettujen kuvien käyttö. Aktiivikäyttäjille sivusto on todennusmaksun jälkeen ilmainen.

Aktiivisia käyttäjiä kirjautuu sivustoille viikossa 800–900. Miehet ovat keskimäärin noin 42-vuotiaita, naiset noin 38-vuotiaita.

– Sivustoa käyttävät koko ajan nuoremmat, koska se on vaihtoehto Tinderille ja Instagramille, Oliver kertoo.

Se, mitä joku tekee esimerkiksi työkseen, ei ole merkityksellistä.

– Sivustolla katsotaan, onko henkilön ulkonäkö kiinnostava ja osuvatko kemiat, ei muuta. Toki jos tullaan kavereiksi, niin asia on eri; silloin ollaan kuten ystävien kanssa. Tai no ehkä välillä myös samassa sängyssä.

Oliver ja Kadri ovat olleet naimissa kaksi vuotta.

”Kokeilemaan vaan”

Jokaiselle parinvaihto ei sovi. Edellytys on se, että pysyvässä parisuhteessa kykenee keskustelemaan avoimesti kumppaninsa kanssa.

Moni saattaa pelätä ottaa asiaa esille, vaikka avoimuus seksissä kiinnostaisikin.

– Että mitä jos se kumppani löytääkin paremman tai että mitä jos joku muu onkin sängyssä parempi, mutta ei se siitä ole kiinni, Oliver sanoo.

Kun suhde vakikumppaniin on kunnossa, esteitä seksin iloista nauttimiseen ei pitäisi olla.

– Kokeilemaan vaan, jos kiinnostaa, Kadri kannustaa.

Oliver ja Kadri kuvailevat itseään ”ihan tavallisiksi” ihmisiksi. He asuvat yhdessä, heillä on lapsi ja he tekevät normityötä. Jotkut ovat tätä kummeksuneet.

– Pidämme avioliittomme ja perhe-elämämme niin erillään seksistä kuin vain voimme, Oliver sanoo.

Perheloma kolmevuotiaan lapsen kanssa on aina perheloma. Parinvaihtoviikonloppuna lapsi on mummolassa hoidossa.

– Pitäisikö odottaa, että lapsi on täysi-ikäinen ennen kuin alamme elää?

Oliverista ja Kadrista kertoi ensimmäisenä Yle.

Onko sinulla avoin suhde tai poikkeaako parisuhteesi jollain muulla tavalla normista? Tai oletko vain tajunnut rakkaudesta ja parisuhteen lujittamisesta jotain, jonka haluaisit jakaa muillekin? Lähetä tarinasi: noora.valkonen@iltasanomat.fi.