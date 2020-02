Pariskunta harrasti seksiä 10 kertaa päivässä – ”Aika reipas tahti” sanoo seksuaaliterapeutti mutta kertoo, mitä heiltä voi oppia

Jokainen saa määritellä itse, mikä määrä seksiä on liikaa tai liian vähän.

Voiko kymmenen kertaa seksiä vuorokaudessa olla jo aivan liikaa terveydelle? Tätä eräs pariskunta pohtii Guardian-lehden palstalle osoittamassaan kysymyksessä.

Jopa yhdestoista kerta oli ”ennätyksestä” haaveilleella parilla aikeissa, mutta se osoittautui liian kivuliaaksi.

Mitä tällaisesta seksimaratonista oikein ajattelisi?

– Aika reipas tahti, varsinkin jos se toistuu päivittäin, mutta mahtavaa, että he ovat löytäneet toisensa ja että heidän halujensa määrä ja laatu ovat samantahtiset, sanoo seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell Sexposta.

Tyypillisempi pulma suhteissa on halujen eritahtisuus.

Liukasteen käyttöä ei syytä häpeillä

Vilkastakin vilkkaampi seksielämä ei Sundellin mukaan juurikaan ole haitaksi terveydelle. Kääntöpuolena voi lähinnä olla se, limakalvot saattavat hiertyä.

– Jos yhdyntäkertoja on runsaasti, kannattaa huolehtia siitä, että liukastetta on tarpeeksi, Sundell muistuttaa.

Liukuvoide on kätevä apulainen, jos kroppa ei kykene tuottamaan liukastetta riittävästi.

– Liukasteen käyttö on hyvin suositeltavaa ihan kaikenlaisessa seksissä, vaikka keho tuottaisi sitä omatoimisestikin. Liukaste tekee stimulaatiosta ja kosketuksesta usein miellyttävämpää, vähentää kitkaa ja herkistää näin kosketettavaa aluetta positiivisella tavalla. Nirhaumat, rikkoumat ja naarmut vähentyvät.

Se tekee seksistä mukavampaa.

– Liukasteen käyttöä ei tarvitse arastella tai häpeillä, sen käyttö on pelkästään fiksua, Sundell sanoo.

Toki seksin tiheässä harrastamisessa kannattaa huomioida myös se, millainen on oma perusterveys, kuten sydämen kunto.

” Leikkimielisyys on hirveän arvokas voima seksissä. Mitä ryppyotsaisempaa seksi on, sitä helpommin siitä lähtee ilo ja nautinto.

Mikä on tarpeeksi seksiä?

Se, mikä määrä seksiä on tarpeeksi ja mikä liikaa on varsin yleinen pohdinnan aihe. Esimerkiksi Sexpon nettineuvontaan tulee usein tätä koskevia kysymyksiä etenkin itsetyydytykseen liittyen.

– Jotenkin ihmisyyteen kuuluu läheisesti se, että mitataan ja kategorisoidaan, Sundell pohtii.

Omaa elämää verrataan herkästi myös muiden tekemisiin, ihanteisiin ja normeihin.

Kukaan ulkopuolinen ei kuitenkaan voi määritellä sitä, mikä määrä seksiä on liikaa tai liian vähän – tai mikä on hyvää ja toimivaa seksiä.

– Kannattaa miettiä, tuntuuko seksimäärä itsestä hyvältä. Tuottaako seksi iloa ja nautintoa ja hyvää mieltä?

Jos seksi aiheuttaa enemmänkin ahdistusta ja ikäviä mietteitä, omista tuntemuksista voi olla fiksua puhua ammattilaisen kanssa. Keskustelut voivat olla paikallaan myös silloin, jos seksi alkaa tavalla tai toisella rajoittaa elämää.

Muutakin kuin yhdyntää

Siihen, miten halut voivat herätä kymmeneenkin seksikertaan päivässä, ei ole yksiselitteistä vastausta. Jokaisen halut ovat yksilölliset. Samoin se, mikä ne herättää.

Yksi selitys brittiparin tahdille voi Sundellin mukaan olla se, että he ovat löytäneet itselleen erinomaisen toimivan tavan harrastaa seksiä. Se on saanut aikaan positiivisia fiiliksiä, joita pari haluaa kokea uudelleen ja uudelleen. Seksi palkitsee ja tuntuu hyvältä.

– Luulen, että heidän seksielämänsä on myös monipuolinen. Kaikki kymmenen kertaa eivät välttämättä ole yhdyntää.

Seksitapoja on monia erilaisia, ja monipuolisuus on hyvästä.

– Seksi voi olla paljon muutakin kuin esimerkiksi yhdyntää tai suuseksiä. Erilaisia seksitapoja voi olla hauskaa ja innostavaa kartoittaa yhdessä kumppanin kanssa tai vaikka itsekseenkin.

Vaihtelu, leikki ja hauskanpito ylläpitävät kipinää ja tuovat seksiin uusia näkökulmia.

Haluaisiko hän tehdä sen suihkussa? Olettamusten sijaan kumppanin kanssa kannattaa keskustella omista mieltymyksistä.

Leikkimielisyys arvossaan

Mitä voisimme tältä parilta oppia? Saada samaa hyvää virettä seksiin?

– Veikkaan, että he ovat löytäneet tavan kommunikoida avoimesti. Voimme oppia sen, että kumppanin kanssa kannattaa keskustella siitä, mikä tuntuu hyvältä. Kukaan ei ole ajatustenlukija.

Jos omista toiveista ja tarpeista ei puhu, ei toinen niitä voi tietääkään.

– Tekstin perusteella kuulostaa, että heillä on myös tietty leikkimielisyys. He ovat ottaneet kisan, että tehdään ennätys! Leikkimielisyys on hirveän arvokas voima seksissä. Mitä ryppyotsaisempaa seksi on, sitä helpommin siitä lähtee ilo ja nautinto.