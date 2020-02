”Tunnen haikeutta muistellessani aikoja, kun mies halusi minua” – suomalaiset kertovat, mikä tappoi suhteen seksihalut

Halut voivat hävitä, jos kumppani elää vain itselleen, lukijat sanovat.

Vaikeus löytää kumppania, ulkonäkö, erektio-ongelmat... Listasimme jutussamme asioita, jotka voivat vaikuttaa seksihalujen hälvenemiseen.

– Some, sohva ja älypuhelin. Siinä ne suomalaisen naisen top 3 kiinnostuksen kohdetta, eräs mies lataa.

– Sohva, känny, tietokone ja telkkari. Siinä suomalaisen miehen top 4 kiinnostuksen kohdetta, kuuluu vasta-argumentti.

Kommentit kertonevat siitä, että hyvään seksielämään tarvitaan ainakin läsnäoloa sekä aitoa kiinnostusta toista kohtaan.

– Halut häviävät, kun puolison elämään ei mahdu muuta kuin oma etenemisensä ”bisneksessä”, omat harrastukset, omat mielenkiinnon kohteet, yksi lukija toteaa.

Miesten vaihdevuodet?

Voisiko miehellä olla vaihdevuodet? eräs nainen pohtii.

– Korkeintaan pari kolme kertaa vuodessa ukko haluaa pelkät pikapanot. Mietin, johtuisiko ukon haluttomuus lähes päivittäisestä tissuttelusta, erektiohäiriöstä, ikävästä luonteesta vai iästä (53 v). Lääkäriin ei mene, kun mitään ei myönnä, ilmeisesti hän on tilanteeseen ihan tyytyväinen. Mistään ei tietenkään suostu keskustelemaan.

Miesten vaihdevuodet ovat totta siinä missä naistenkin. Tarkemmin sanoen kyse on hormonitason laskusta eli mieshormoni testosteronin vähentymisestä.

Oireita ovat vetämättömyys, alavireisyys, ärtyisyys ja jopa masennus sekä seksuaalitoimintojen häiriöt, kuten haluttomuus ja erektiovaikeudet. Hormonipuutosoireet voivat huonontaa elämänlaatua ja vaikuttaa parisuhteeseen.

Lisää esileikkiä

– Missä on toisen tarpeiden tyydytys ja halu olla hyvä mies toiselle? Miehet lörpähtää ja lakkaavat välittämästä. Esileikkinä kun ei vaan toimi pieru sohvalla tai ”panettaa”-ilmoitus. Pitäisi olla heti sakset levällään ihastuksesta, yksi nainen kummeksuu.

Moni muukin kaipaa kunnon lämmittelyä ennen yhdyntää. Kosketus tai penetraatio voi tuntua ikävältä tai jopa kivuliaalta, ellei ole kunnolla kiihottunut.

Toisaalta esileikkiä on kaikki se, josta nauttii kumppaninsa kanssa ennen yhdyntää. Esileikki voi lähteä liikkeelle vaikka työpäivän aikana lähetetystä kiihottavasta tekstiviestistä ja jatkua kotona romanttisella illallisella. Esileikkiin kuuluvat siis puheet, eleet ja kosketus sekä hyväilyt.

” Hyvä ihmissuhde ja rakkaus on enemmän kuin seksi.

Pornon katsomista voi joskus olla vaikea lopettaa. Kun se alkaa esimerkiksi vaikeuttaa töihin keskittymistä tai aiheuttaa isoja kuluja, voidaan puhua riippuvuudesta.

”Pornon katselu erektion tappaja”

Moni nostaa esiin sen, että pornon katsominen vaikuttaa seksihaluihin.

– Jatkuva liika alkoholi, jatkuva porno katselu, varmoja erektion tappajia. Miehet eivät tietenkään myönnä näitä syyksi, koska pitävät noista kaikista. Sitten haetaan Tinderistä uutta, jos edes hetkeksi saisi ”pelit” toimimaan. Mutta syy on tietysti vaimon, totta kai, koska heikko itsetunto estää myöntämästä syyn löytyvän itsestä, yksi lukija sanoo.

– Kun tapaa miehen nettiseksin äärestä, se kyllä tappaa halut. Ikävä juttu. Silloin realisoituu, ettei meillä yhteistä juttua ollutkaan. Tai sitten nainen ja mies vaan kokevat nämä jutut niin eri tavalla, että toisen ajatusmaailmaan ei vaan yllä, sanoo toinen.

Pornon katselu saattaa näkyä parisuhteessa. Jos pornoa katsoo yhdessä kumppanin kanssa, se voi virkistää ja inspiroida. Toisaalta porno voi vaikuttaa negatiivisestikin. Ei tiedetä esimerkiksi sitä, kumpi oli ensin: olivatko vastaajat onnettomia ja katsoivat siksi paljon pornoa, vai johtiko ahkera pornon katselu ongelmiin parisuhteessa.

”Rakkaus on enemmän kuin seksi”

Kun oma kumppani on kadottanut halunsa, se voi sattua.

– Joskus tunnen haikeutta muistellessani niitä aikoja, kun mies halusi minua. Yritin ihan tosissaan, laihdutin löllöt pois, oli illalliset, hepeneet ja pieni asunto kaupungissa, jossa pääsi irti tavallisesta kotiarjesta. Miehen halut ovat kuolleet, mutta koska olen luvannut olla rinnalla niin myötä- kuin vastoinkäymisissä, tyydyn osaani, eräs nainen kertoo.

Maijan mukaan seksi ei ole ”se tärkein pointti rakkaudessa”. Kun hänen miehensä sairastui, seksi loppui, mutta hellyyttä riitti.

– Seksi on ihan kiva juttu. Mutta se ei ole koko elämä. Ilman seksiäkin voi olla hyvin onnellinen. Syvä rakkaus toista kohtaan kestää kyllä seksin puutteen. Jos se nyt on mitään puutettakaan. Hyvä ihmissuhde ja rakkaus on enemmän kuin seksi. Tunteet ovat suuremmassa osassa kuin seksi. Rakkaus, hellyys ja syvä yhteenkuuluvuus. Siitä on hyvä parisuhde tehty.