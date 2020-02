”Pari vuotta ilman kun toinen ei kykene” – suomalaiset kertovat, mikä sai seksin loppumaan

Esimerkiksi kumppanin haluttomuus, erektio-ongelmat ja vaikeus löytää seuraa voivat vaikuttaa seksielämään.

Miltä tuntuu elää ilman seksiä, pidättäytyä? Sitä pohdimme hiljattain jutussamme.

Eräs nainen kertoi olleensa vajaan vuoden selibaatissa. Sooloseksiä hän harrastaa säännöllisesti. Nainen ei halua parisuhdetta eikä ”jaksa etsiä sopivaa satunnaismiestä Tinderistä”.

Selibaatti tarkoittaa seksistä pidättäytymistä vapaaehtoisesti. Kokonaan. Monesti kuiva kausi on kuitenkin ihan muusta kiinni. Lukijat kertovat kokemuksistaan.

”Ei haluta”

– Useamman vuoden jo ilman. Itseä haluttaisi, mutta aviovaimoa ei. Edes kosketusta ei ole. Jaa että miltäkö tuntuu? Masentavalta, sellaiselta, että onko elämällä enää muuta annettavaa kuin työ ja verojen maksu.

Lääkkeet voivat vaikuttaa

– Masennuslääkkeet vähintään vähentävät tai lopettavat seksihalut ja -kyvyt.

– Masentuneen puolisona sanon, että vähentynyt seksi on pieni hinta maksaa siitä, että näkee toisen taas hymyilevän ja innostuvan asioista, jaksavan osallistua kotitöihin ja ylipäätään nousevan sängystä ja peseytyvän. Pahimman masennusjakson aikana, kun lääkitystä ei ollut, seksi jäi kokonaan. Lähinnä oli vain pelko siitä, että toinen ei tästä enää selviä. Meillä lääkkeet pelastivat suhteen, seksin ja ehkä hengenkin.

” Seksi kuuluu omassa arvomaailmassani ja yhteisössäni periaatteessa vasta avioliittoon.

”Netti tuhosi suhteet”

– Miesten haluttomuutta selittää turhautuminen nykydeittailuun. Naisille mies on enää pelkkä statisti, yksikin liike joka ei naista miellytä/hyödytä ja hän hakee Tinderistä seuraavaa. Kuka jaksaa alkaa koiraksi naiselle? Kaikki pyörii ulkonäön ympärillä ja miten kykenee imartelemaan ja miellyttämään naista Tinder-deitillä, jotka ovat lähinnä työhaastattelu miehelle; miten aiot miellyttää ja hyödyttää minua.

– Suomalaisten naisten Tinder-profiilissa lukee erittäin usein näin: ”EN TIEDÄ mitä etsin, mutta TIEDÄN mitä en halua.” Ja sitten perään lista ominaisuuksista tai asioista, joita miehessä pitää tai ei saa olla. Ei paljoa kyllä tee mieli ottaa yhteyttä. Miettikääpä arvon naiset vähän kuinka käyttäytyä. Ensiksi nujerretaan, jopa ennen ensimmäisiä treffejä, miehen itsetunto kohtuuttomilla tai ylimitoitetuilla vaatimuksilla, ja sitten ihmetellään kun miestä ei kiinnosta tai ei seiso. Puhumattakaan että edes itse vastaisi omaa vaatimustasoaan.

Väsymys ja stressi voivat niinikään heikentää haluja.

”Vaikeaa, jos on lihava”

– Kyllä se naisellakin on todella vaikeaa, jos on lihava. Se on piirre, joka näkyy heti, ja jonka johdosta sinuun ei haluta edes tutustua. Ne ovat harvassa, jotka pyöreämmistäkin tykkäävät ja vielä harvemmassa ne, jotka heistä omalle kohdalle osuvat.

– Itsekin kuvittelin, että parisuhteeni olisi hyvä ja sisältäisi seksiä kuten alkuaikoina sisälsikin. Nyt on toisin, se varmaan johtuu omista kiloistani ja toisen välinpitämättömyydestä. En jaksa enää välittää, miltä näytän tai tunnun, koska toisella ei ole pitkään aikaan ollut mitään mielenkiintoa minua kohtaan. Välillä ajattelen, että olisi hyvä laihtua niin pysyisin menossa mukana, mutta sitten taas laiskuus voittaa ja tyydyn osaani tässä kilpailussa hoikkien ja nuorten naisten maailmassa.

Kumppania ei vain löydy

– On todella vaikeaa. Yli 20 vuotta suhteessa ja hyvää seksiä monta kertaa viikossa. Sitten ero ja ei löydy naista. On tosi surullista ruveta iltaisin nukkumaan, kun ei ole läheisyyttä eikä seksiä. Ei sooloseksi ole koskaan sen veroista kuin oikean kunnon naisen kanssa.

”Seksi kuuluu avioliittoon”

– Olen elänyt ilman parisuhdetta ja seksiä (yhdyntöjä) koko aikuisikäni. Olen 38-vuotias nainen. Seksi kuuluu omassa arvomaailmassani ja yhteisössäni periaatteessa vasta avioliittoon. Ajattelen, että siihen tarvitaan vähintään se sydämen sitoutuminen, jos se tapahtuisikin ennen avioliittoa. Irtoseksiä en siis kannata ja seksi kuuluu mielestäni yhteen aina rakkauden kanssa.

Erektio-ongelmat

– Pari vuotta ilman kun toinen ei kykene, ja nyt ehkäisykin on epävarmaa, ei todellakaan iltatähtiä. Kun hän nukkuu voin käyttää sormiani monin tavoin, ajattelen aina muita miehiä. Joku nainen sanoi, että mihin me miehiä tarvitaan, ja käytti muovista dildoa. Minä tarvitsen muuhunkin, kuten jutteluseuraksi.

Älkää silti luovuttako!

– Seksi on lämmin ja ihana asia. Sitä kaipaa, sanoo liki kahdeksankymppinen mies.

Hän on löytänyt kumppaninsa kanssa keinoja seksielämän ylläpitoon ikääntymisestä huolimatta.

– Välillä oli vaikeuksia erektion kanssa, mutta tohtorin antaman lääkkeen voimalla asiat sujuvat nyt todella hyvin. Ei miehen tarvitse hävetä erektion vajavaisuutta, vaan rohkeasti vain tohtorin kanssa juttusille. En varmaan ole ainut, joka on saanut seksielämän takaisin rikastuttamaan elämän ehtoopuolta. Samalla voi myös antaa nautintoa samanhenkiselle vaikka iäkkäämmällekin naiselle. Meillä yhteinen ikä 157 vuotta. Naisilla auttaa liukuvoide ehtoopuolen nautintoihin. Eletään tässä ja nyt!

Eräs nainen kertoo, että edellisessä pitkässä suhteessa seksi oli ”puuduttavaa” eikä parin viimeisen vuoden aikana sitä edes tehnyt mieli.

– Eron jälkeen elin villiä sinkkuelämää ja miehiä löytyi Tinderistä jne. Hyvä seksi kahdella ihmisellä, joilla kemia toimii, on aivan tajunnan räjäyttävää. Monikaan ei edes tiedä, mitä hyvä seksi on. Itsekään en tiennyt vielä pari vuotta sitten. Älkää hyvät ihmiset luovuttako. Elämä on ihan liian lyhyt siihen ja seksi parhaimmillaan on ihan mieletöntä. Mihinkään ei kannata tyytyä.