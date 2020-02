Tinder vei Saran, 34, viimeisetkin toivon rippeet: ”Kohta kolme vuotta ilman kosketusta” – tältä tuntuu elää ilman seksiä

Suomalaiset kertovat, miltä tuntuu elää ilman seksiä.

– Ilman seksiä nyt noin 10 vuotta. Tosi hyvä homma. En kaipaa. Seksi on yliarvostettua. Toinen juttu on sitten tilanne, jos kumppani todella sytyttää. Sellaisenkin muistan kaukaa menneisyydestä. Pelkkä hipaisu sai koko kehon värähtelemään. Mutta ne ovat sellaisia harvinaisia matcheja, tuskin monella tulee vastaan, avautuu eräs lukijoista jutussamme.

Kerroimme jutussa sinkkunaisesta, joka päätti olla 10 kuukautta ilman seksiä saadakseen jotain tolkkua ihmissuhteisiinsa.

– Olen ollut neljä vuotta ilman seksiä avioerostani lähtien. Ei mikään ongelma, toteaa puolestaan Joppe.

– Kohta kolme vuotta ilman mitään kosketusta. Ei ole periaatepäätös, mutta Helsingin ydinkeskustassa asuvana 34-vuotiaana sopusuhtaisena absolutistina luontevia tilaisuuksia ei ole tullut. Tinder vei viimeisetkin toivon rippeet romantiikasta, sanoo Sara.

Miksi joku elää ilman seksiä? Se ei aina ole oma valinta.

Lukijat kertovat:

”Sooloseksiä kyllä”

– Olen ollut vajaan vuoden selibaatissa. Sooloseksiä harrastan kyllä säännöllisesti. En halua parisuhdetta enkä jaksa etsiä sopivaa satunnaismiestä Tinderistä. Baareissa en käy laisinkaan. Näin on hyvä. Johan tässä 20 vuoden aikana on tullut testattua lähes 40 miestä. Kaikkeen kyllästyy.

”Omin käsin onneen”

– En ole harrastanut seksiä käsitteen varsinaisessa merkityksessä yli kymmeneen vuoteen, mutta ei se mitään varsinaista selibaattia tarkoita. Itsetyydytyksessäkin voi opetella niin hyväksi, että se on jopa nautinnollisempaa kuin toisen tarpeiden arvaileminen ja armopalojen anominen. Naiset on niin mystisiä otuksia, ettei pelkkää seksiä ole olemassakaan. Aina tulee jotain turhanpäiväistä oheishässäkkää ja vääntöä. Lisäksi kaikki naiset joiden kanssa olen ollut, olettivat selällään makoillessaan, että miehen velvollisuus on tyydyttää molemmat, naisen liikauttamatta eväänsäkään. Ei kiitos, eräs mies sanoo.

Seksistä ei hänen mukaansa kannata ottaa stressiä.

– Yksin olen onnellisempi, enkä ole puutteessa millään mittarilla. Päivittäin helpotan oloani, joskus useamminkin. Ja tasan juuri silloin kun siltä tuntuu, ilman kaiken maailman säätöä, vääntöä ja riitaa. Ei se seksi naisen kanssa niin ihmeellistä ole.

”Pakkopullaa”

– Nuorena petipuuhat oli kivoja ja niitä tuli harrastettua lähes joka päivä. Noin 40-vuotiaana huomasin, ettei seksi oikein kiinnosta enää, siitä oli tullut sitä kuuluisaa ”pakkopullaa”. Tajusin, ettei minun ole mikään pakko sitä harrastaa, jos ei haluta. Ja niin on mennyt mukavasti useampia vuosia,vain silloin tällöin enää. Oikein hyvä näin.

Suklaako parempaa kuin seksi?

”Ei ole edes tehnyt mieli”

– Vaimo kuoli 2012, enkä ole sen jälkeen seksiä harrastanut. Ei ole edes tehnyt mieli. Ja olen vasta 40-vuotias.

”Ilmankin pärjää”

– Ilman seksiäkin elämässä pärjää. Eikä silti tunne, että jotakin puuttuisi elämässä. Näin on ollut jo pidemmän aikaa. Ainoa mikä siinä on haittapuoli on se, että on aina yksinäinen. Eikä koe tai saa hellyyttä. Läheisyys puuttuu, sanoo nimimerkki Kokemuksella.

Hän on sitä mieltä, että kulttuuri on ”aivan liian seksikeskeinen”. Elämässä on muutakin.

– Kohtuullisuus kaikessa, niin näissäkin sukupuolielämän asioissa, on hyvä ja tärkeä asia.

”Suklaa toimii paremmin”

– Elämän suurimpia nautintoja, pyh. Ei missään mielessä. Suklaa ja sardiinit toimii parhaiten.

”Tahtomattaan”

– Mitä, jos on ilman seksiä tahtomattaan kun ei vaan saa keneltäkään? Sinkkunaisena toki helpompaa kun voi vaan valita kumppanin ja päättää, että haluaa harrastaa tämän kanssa seksiä. Mutta miehenä todella vaikeata. Kohta on käytännössä 5 vuotta ilman. Haluja olisi.

”Uusi eroottinen jakso”

– Erosin vähän päälle nelikymppisenä eikä minulla ollut mitään intoa takaisin ”radalle”. Elämässä oli muutakin sisältöä ja suoraan sanottuna seksi parin pitkäaikaisen kumppanin kanssa oli ollut melko mitäänsanomatonta. Vuosien varrella aloin ajatella, että menee se elämä näinkin, ilman seksiä. Pidin itseäni jopa seksuaalisesti kylmänä, kun asia ei vain kiinnostanut. Kunnes kohdalle tuli mies, jonka kanssa synkkasi kaikin tavoin loistavasti. Nyt, viisikymppisenä, elän eroottisinta jaksoa elämässäni, aika mahtavaa!

”Ei tunnu missään”

– Minä olen ollut jo viisi vuotta ilman eikä tunnu missään. Typerää koko seksi, yöks!

–En näe mitään syytä selibaatille, eräs lukija sanoo.

”Mies on haluton”

– Kolme vuotta selibaatissa miehen haluttomuuden vuoksi. Voisin lähteä vieraisiin, mutta selkäranka ei anna periksi. Hän on muuten täydellinen kumppani ja ihana isä lapsille. Liian paljon hyviä asioita vaakakupissa. Ja toisaalta oman käden kanssa saan joka kerta. Salaa silti toivon, että hän kävisi mittauttamassa testosteroniarvonsa, toistaiseksi ei moiseen aio ryhtyä. Sääli.

”Kyllästynyt”

– En edes muista montako vuotta on mennyt tässä ilman minkäänlaista mitään. Toisaalta se ei ole elämän tärkein asia. Ilmankin oppii kestämään olla kun on pakko. Suhteet menee aina kuitenkin mönkään, seksi on ainoa helppo osuus, mutta se ei yksin riitä, vaikka olisin miten kiihkeä sun muuta. Kaikki muu yhteiselo on hirveätä vääntöä ja jatkuvaa arvomaailmojen yhteentörmäystä, koska kunnon perinteisiä miehiä ei näytä löytyvän, eräs nainen kirjoittaa.

Kaikki päätyy hänen mukaansa aina pettymykseen.

– Lopulta ei jaksa enää yrittää eikä välittää edes ulkonäöstään. Suurin osa ihmisistä mitä ympärillä näkee aivan apaattisia ja elämään kyllästyneitä kun yrittäminen on täysin turhaa. Minäkin löin hanskat tiskiin jo vuosia sitten. Kivat ja komeat miehet ei lähesty enää kuitenkaan, ja jos muu olisi kunnossa niin ajatus- ja arvomaailma jotain täyttä hömppää.

” Selibaatti olisi minulle sama kuin tahallani sammuttaisin takan liekin puuta säästääkseni.

”Seksi on rasite”

– Seksi tuntuu nykyään pelkästään ajatuksenakin aivan täysin turhalta energian tuhlaukselta, eikä kiinnosta lainkaan. Sen takia myös erosin. Halut kun katosi ja toisella niitä oli, muttei halunnut/suostunut avoimeen suhteeseen, niin piti näyttää ovea. Sääli toisaalta, rakkautta kun oli ja suhdekin vuosikausia kestänyt, mutta kun en minä halua toiselta rajoittaa seksuaalisuutta eikä hän itse taas kyennyt tyydyttämään halujaan muualla, niin pakkohan se oli lähettää maailmalle sitten eronneena, eräs nainen kirjoittaa.

Hän kokee, että elämä on nyt mukavampaa.

– Ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa siitä, että seksi oli minulle pelkkä rasite ja turhuus. Saati siitä, että huomasin, etten edes kaipaa sitä ikinä. Ei vaan tosiaan kiinnosta. Velvollisuudestakaan en anna, joten se siitä suhteesta sitten. Kohta reilu vuosi ”selibaattia” takana ja elämä on ihanaa.

”Ei syytä selibaatille”

Vapaaehtoinen pidättäytyminen eli selibaatti ei montaakaan innosta.

– En näe mitään syytä selibaatille. Jos joku saa siitä iloa tai jotain muuta sisältöä elämäänsä, niin mikäs siinä, kukin tyylillään. Selibaatti olisi minulle sama kuin tahallani sammuttaisin takan liekin puuta säästääkseni ja sitten kärvistelisin kynttilän valossa palellen. Kyllä sen takan kannattaa antaa roihuta vain, niin ei tarvitse palella.