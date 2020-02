Pieni asia sytyttäisi monen väljähtäneet seksihalut – nainen täräyttää: ”Saisi enemmän kotona”

Väsymys arjen askareisiin on yksi halujen tappaja.

Seksihaluihin vaikuttaa isosti se, miten kumppanit osaavat arjessa huomioida toistensa tarpeet ja toiveet.

”Teki mieli”. Kerroimme jutussamme, että moni uskoton pistää pettämisen syyksi seksin puutteen.

– Sanon nyt suoraan, mitä miehet ajattelevat ottaessaan salarakkaan. Salasuhteeseen yleensä syy on seksin puute kotona, muuten kotona voi kaikki olla hyvin eli viehättävä fiksu vaimo ja todellinen kodin hengetär, mutta seksi puuttuu tai sitä on liian vähän, eräs mies sanoi.

Mutta mikä saisi seksihalut heräämään? Entä mikä ne jäähdyttää?

Lukijat mainitsevat useaan otteeseen, että seksin kannalta on varsin tärkeää, miten arki rullaa. Tämä on tullut esiin aiemminkin.

– Useimmiten seksi ei kiinnosta paljoakaan, kun on ensin ollut töissä, hoitanut lasta ja lenkkeillyt. Iltaisin klo 20–21 nukkumaan ja aamuisin herätys kello neljä. Ei siinä jää paljoakaan aikaa seksille, nukkuakin pitää, että jaksaa hoitaa päivän askareet. Viikonloput menee levätessä, urheillessa ja perheen kanssa. Se on ehkä kerran kuussa seksiä, jos aika ja mielenkiinto riittää itsellä, kirjoitti nimimerkki Mies1981.

Kommenteissa näkyvät muun muassa tarve tulla kosketetuksi sekä tarve saada toiselta apua arjen askareisiin.

”Nouskaa sohvalta”

– Jos olisi enemmän kotona auttamassa kuin pettämispuuhissa, saisi enemmän kotona. Koska miehet tajuavat, että niin kauan kun molemmat käyvät töissä tai toinen hoitaa ja heräilee 24/7 lapsia hoitamaan, ja mies ei osallistu kotitöihin, nainen ei tunne itseään seksikkääksi objektiksi vaan talouskoneeksi. Nouskaa ukot sieltä sohvaltanne oma-aloitteisesti täyttämään tiskikonetta, pesemään pyykkiä tai tekemään ruokaa. Ettekö miehet ole kuulleet esileikistä?

Erot seksuaalisessa halukkuudessa on yleinen seksiin liittyvä pulma parisuhteissa.

”Rutiini tappaa”

– Rutiinit tappaa seksihalut. Kovin vaikeaa on monilla puolisoilla se, että helliä pitää myös ilman taka-ajatuksia. Naisissa on myös muita hellittäviä paikkoja kuin pakarat tai rinnat ja 20 senttimetriä reiän ympärillä. Itse en meinaa ehtiä kiihottumaan kun toinen on jo ylikiihottunut, ja kohta ei enää pystykään vaan uuvahtaa.

– On meillä naisillakin suorituspaineita. Minun pitää itsekseni yrittää kiihottua klitoris-vibralla etukäteen, vaikka nimenomaan kaipaan sivelyä ja hiplailua ympäri kroppaa. Ilman klitoris-vibraa en saa myöskään ikinä orkkua. Kuitenkin seksi onnistuessaan on ihanaa ja upeampaa kuin pelkän lelun kanssa.

”Huomioikaa toisenne”

– Oppikaa hyvät aikuiset parisuhdekumppanukset huomioimaan päivittäisessä arjessa myös puolisoanne, eikä vain omia itsekkäitä ja mahdollisesti huomionkipeitä prinsessa- ja prinssisyndroomaisia tai muuten valtataistelukorosteisia tarpeitanne. Silloin parisuhde voi kehittyä tarkoituksenmukaisesti.

”Tee osuutesi kotitöistä”

– Olen nuoren elämäni aikana ymmärtänyt, että naisille seksi on muutakin kuin fyysistä puuhastelua. Jos olet laiska, niin eipä hirveästi ihmetytä. Aloita ottamalla itseäsi niskasta kiinni tekemällä osuutesi kotitöistä, huolehdi fyysisestä kunnostasi, keksi tapoja yllättää vaimosi, saa hänet hymyilemään. Ennen kaikkea ole mies, niin ehkä alat saada rakkautta vaimoltasi.

” Jos kaikki kotityöt jää meille kun äijä röhnöttää sohvalla, niin mielessä on kaikki muu kun seksi.

”Katso peiliin”

– Kannattaisi katsoa peiliin jos seksiä on liian vähän. Mitä sinä olet tehnyt parisuhteen eteen? Omasta puolestani voin sanoa, että kun mies koskettaa minua vain silloin kun haluaa seksiä, se vaan ärsyttää entistä enemmän ja saa kaikki haluni katoamaan.

– Jos saisin läheisyyttä ja hellyyttä joka päivä, ilman että se joka kerta tarkoittaa automaattisesti seksiä, se saisi minun haluni kasvamaan. Se että tuntisin itseni halutuksi ja arvostetuksi, se lisää omia haluja. Mutta jos ja kun en saa läheisyyttä, olen kuin kodinhoitaja. Se saa haluni katoamaan täysin.

”Ole läsnä”

– Jos nainen ei halua miehensä kanssa seksiä, emotionaalinen yhteys on katkennut. Onko ihme, jos mies viettää kaiken aikansa töissä, harrastuksissa, kavereiden kanssa ja tulee kotiin, vähättelee, ettei nainen ole taaskaan tehnyt sitä ja tätä ja miten huonosti tekee aina kaiken. Lopuksi ehdottaa ”pannaaks” eikä nainen syty. Jos ei ole läsnä mitenkään eikä arvosta naistaan, niin ei kannata ihmetellä, oli seksi miten loistavaa tahansa.

”Kosketuksia, halauksia, pusuja”

– Me naiset vaan hyvin usein käydään sellaisessa moodissa, että jos kaikki kotityöt jää meille kun äijä röhnöttää sohvalla, niin mielessä on kaikki muu kun seksi. Sen lisäksi jos puolisolta ei saa mitään muutakaan huomiota (kosketuksia, halauksia, pusuja) niin ei se pelkkä ”naitaisko?” oikein vie oikealle mielelle.

– Kyllähän teistä miehistäkin tuntuu mukavalta, kun nainen pussaa, koskettaa ja sanoo rakkaaksi, eikö vain?