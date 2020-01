Naiset kertovat kaunistelematta, mikä vie seksissä halut: ”Ei ihme, että syntyvyys laskee”

Muun muassa ”liika jyystäminen”, huono hygienia, peniskeskeisyys ja hellyyden puute risovat naisia.

Lahnailu eli passiivisuus, päälle liimattu ääntely sekä kummalliset fraasit – muun muassa nämä ovat asioita, jotka saavat miesten seksihalut nuupahtamaan. Ainakin kun asiaa kysyy suositussa Miestenhuone-Facebook-ryhmässä.

Mitähän naiset mahtavat tuumata? Listan kohdista suurin osa sopinee huonon seksin kuvaukseen ihan molemmin puolin. Listasimme IS:n naislukijoiden vastausten perusteella 14 tyypillistä asiaa, jotka vievät fiiliksen.

1. Miltä tuntuu -hokema

– Miehet, kyllä minä ymmärrän, että se teidän mainitsema ”lahnailu” ei sytytä. Mutta ei minuakaan sytytä kun minulta kysytään kymmenettä kertaa, että tuntuuko hyvältä? täräyttää eräs lukija.

”Miltä tuntuu, miltä tuntuu?” Tämä hokema vie halut tehokkaasti.

– Tekee mieli ruveta miettimään muuta. Kyllä ainakin minusta huomaa, kun tuntuu hyvältä ja nautin seksistä. Ei tarvitse äänitehosteita feikata.

2. Jatkuva asentojen vaihtaminen

Toinen kummallinen asia suorastaan ärsyttääkin.

– Onko teillä miehillä joku kilpailu itsenne kanssa siitä, kuinka monessa eri asennossa ehditte seksiä harrastaa yhden aktin aikana? Jotkut teistä pyörittää naista eri asentoon 10 sekunnin välein. Juuri kun alkaa tuntua hyvältä ollaankin jo uudessa asennossa. Miksi? Ei ihme, jos lonkkiin sattuu – naista.

Yksi miehiä häiritsevä tekijä oli juuri lonkkakipujen valittelut kesken seksin.

3. Suuseksistä tivaaminen

Miksi mies varmistelee naiselta, että saahan varmasti suuseksiä?

– Arvatkaa, lamauttaako se naisen halut. Miettikääpä tilannetta toisinpäin. No onhan se upeaa ja pidän siitä. Mutta se tapahtuu jos on tapahtuakseen.

” Ikuisuuksia kestävässä veivaamisessa ehtii jo kyllästyä.

4. Kun esileikki ei tunnu missään

Moni nainen kaipaa ja tarvitsee kunnon lämmittelyä.

– En pidä kourimisesta, liian kovasta puristelusta, huonosta esileikistä, joka ei tunnu missään.

Huono hygienia on monen mielestä turnoff-listan kärjessä.

5. Huono hygienia

– Hiki haisee ja usein myös henki. Jutut on sitä tasoa, että ”tulinko mä jo?”. Että se siitä, ei ihme ettei ihmiset lisäänny.

Tämä nainen tuntuu tavanneen vain yhdenlaisia miehiä:

– Suurin turn off näin naisena on kyllä suomalainen mies. Ei mitään hygieniaa, reilusti ylipainoa, ei mitään kunnon ylläpitoa, valtava alkoholin ylikulutus, oma tyyli puuttuu täysin ja ollaan olevinaan lähinnä jotain prätkäjengiläistä kulahtaneine vaatteineen ja hapsottavine partoineen. Päälle olematon persoona, puuttuva yleissivistys, egoismi ja kaikki kitinä siitä, mitä naisen pitäisi olla, kun ei olla itse tehty yhtikäs mitään. Ei ihme, että syntyvyys laskee.

6. Väsähtänyt erektio

Tämä voi olla monelle miehelle herkkää maastoa, mutta joka tapauksessa erektio vaikuttaa seksiin.

– Aiheuttaa naiselle kiusaantuneen olon. Yritätkö tsempata vai valehteletko hampaita kiristellen, että hyvin menee. Miettikääpä urhot sitä ennen kuin lahnoista juttelette.

Kumpaakaan osapuolta tuskin auttaa, jos tavallisesta asiasta tekee itseään isomman ongelman. Jännityksen aiheuttama erektiohäiriö on täysin normaali ilmiö, ja nuoretkin miehet napsivat nykyään Viagraa vähän kuin varmuuden vuoksi. Sillä voi kuitenkin olla seurauksensa.

7. ”Liian pitkä jyystäminen”

Naiset nauttivat sitä enemmän, mitä kauemmin mies kestää? Tämä on harhaluulo.

– Liian pitkä jyystäminen altistaa naisen herkästi virtsaputken tulehduksille. Exällä oli tarve hinkata pitkään, ja vaikka kuinka yritin opetella tykkäämään siitä, niin ei onnistu. Ex jopa kehuskeli sillä, kuinka hänen naisystäville aina tulee jossain vaiheessa tulehdus kun hän kestää niin pitkään. Sanoin lopulta suoraan, etten nauti seksistä hänen kanssa vaan se on tylsää. Nykyinen mieheni kestää maksimissaan 10–15 minuuttia, ja se on sopiva aika. Tällöin tuntee itsensä aidosti halutuksi, kun miehen on vaikeaa pidättää itseään, eräs nainen sanoo.

Hänen mukaansa on kivempi laueta yhtä aikaa, kuin odottaa, että toinen saa puuhat loppumaan.

– Jos jokainen seksisessio kestäisi pitkään, niin ei meidän elämäntyylillä seksiä harrastettaisi kuin lauantaisin. Ehkä jotkut naiset pitävät pitkäkestoisesta menosta, mutta ei varmasti niin monet kuin miehet yleensä luulevat. Ei se määrä (ajallisesti) vaan laatu!

Moni on samaa mieltä.

– Ikuisuuksia kestävässä veivaamisessa ehtii jo kyllästyä, kun ei valmista tule millään, ja itse on aivan eri tahdissa. Ei siitä nauti, vaikka yrittääkin pysyä toisen mukana loppuun asti. Varsinkin, kun huomaa, että toinen pitkittää vielä tahallaan. Tekee mieli sanoa, että anna nyt tulla jo viimeinkin.

8. Ikävät yllätykset

Kaikki yllätykset eivät välttämättä ole mieluisia.

– Tappaa aika tehokkaasti naisen halut, kun mies työntää varoittamatta sormen peräaukkoon kesken aktin. Vaikka nainen siitä nauttisikin, hänen tulee itse ohjata se sormi sinne sitten kun siltä tuntuu. Tai pysytään pois sieltä anuksen puolelta kokonaan.

9. Jos seksi sattuu

Pitääkö muka kärsiä, jos seksi tekee kipeää?

– Exäni oli sellainen, että naisen olisi pitänyt olla sekunneissa valmis ja sitten kuivaa limakalvoa raastamaan. Usein oli myös pornofilmeistä opittua tukan repimistä. Tilanteista jäi kauhu, enkä nykyäänkään pysty luottamaan seksin suhteen toiseen osapuoleen niin paljon, että pystyisin kiihottumaan.

Silloin seksi sattuu.

– Kivuista huolimatta purin hammasta kolme neljä kertaa viikossa. Flunssaisena ja muuten kipeänä ei ollut tekosyy, kuten ei myöskään päänsärky tai kuukautiset. En uskaltanut kieltäytyä, silti mies petti. Nyt en löydä kuin miehiä, jotka odottavat seksiä ensitreffeillä. En pysty siihen, kun tarvitsen aikaa ja luottoa, rakastumista.

Ääntely on vapauttavaa!

10. Peniskeskeisyys

Homma alkaa, kun miehellä seisoo ja loppuu kun mies tulee.

– Jos se on sellaista, ei se paljon naista innosta. Sellainen leikittely eri asioilla on kyllä kymmenentuhatta kertaa kiihottavampaa kuin pelkkä jyystäminen. Kun sellaista onnistuu jonkun miehen kanssa kokeilemaan, ei enää pelkkää jyystämistä kestä.

11. Hellyyden puute

Hellyys on tarpeellinen lisä hyvään seksielämään.

– On hyvin vaikea tehdä aloitteita, jos ei tunne olevansa rakastettu ja haluttu. Jos kumppani kohtelee kuin ilmaa tai kodinkonetta, niin kyllähän se kieltämättä v*tuttaa. Parisuhteeseen kuuluu hellyys ja koskettelu muulloinkin kuin aktin aikana.

12. Panttaaminen

Kaikkinainen pihtaaminen ja panttaaminen nakertaa tyytyväisyyttä ja luottamusta kumppaniin.

– Panttaaminen on luotaantyöntävä ominaisuus, olipa kyse sitten seksistä tai ajatuksista. Pitäisi uskaltaa avoimesti ja rehellisesti kertoa omista tunteista, ajatuksista ja haluista, jotta ei toimittaisi pelkkien oletusten varassa. Julminta, mitä voi toiselle tehdä, on käyttäytyä niin kuin rakastaisi, teeskennellen sellaista mitä ei aidosti ole.

13. Ääntelyn pidättely

Naisten äänenkäyttö jakoi miesten mielipiteitä. Osa oli sitä mieltä, että mieluusti ei ainakaan päälle liimatun tuntuista ääntelyä. Osa puolsi mieluummin kunnon huutokonserttia kuin hiljaista ähinää ja puuskutusta.

– Kyllä minä ainakin seksin aikana ääntelen, välillä kovastikin, ja voimakkaan orgasmin tullessa on ns. pakko huutaa, eräs nainen vastaa.

– Jos yrittää pidätellä ääntä ja sitä kautta hengitystä, niin se kyllä latistaa kokemusta. Hengityksen ja ääntelyn pidättely saa aikaan liiallista tietoisuutta ja kontrollia. Juuri tämän vapautumisen ja äänen takia parasta seksiä voi harrastaa silloin, kun lapset eivät ole kotona. Seinänaapureita ei ole.

14. Kommunikaation puute

Puhumattomuus on monen pari- ja seksuaaliterapeutin usein mainitsema ongelma. Parempaa keskusteluyhteyttä peräävät lukijatkin.

– On vain yksi ongelma ja se on kommunikaation puute. Molempiin suuntiin. Nämä muut on vain seurausta siitä. Jospa vaan rohkeasti kerrotaan toiselle mitä halutaan, eikä heti tuomita vaan kokeillaan. Aikuiset ihmiset. Kukaan kun ei ole ajatustenlukija.

Toisen huomioon ottaminen, keskustelu ja toiveista puhuminen ovat tärkeitä. Miten sitä muuten tietäisi, mistä toinen tykkää.

– Ei siinä ole mitään hävettävää eikä se vie miehisyyttä tai naiseutta pois, jos keskustelee kuinka haluaa tulla petipuuhissa huomioiduksi. Vieläkin on näitä sukupolvia, joissa näistä asioista ei osata puhua kun ei kotonakaan puhuttu.

Kenenkään ei pitäisi suuttua, jos toinen haluaa avata rehellisen keskustelun.

– Puhumattomuus tappaa kaiken sekä katkeroittaa, mutta yleinen käsitys on vieläkin se, että mies suuttuu ja ottaa itseensä kun koitat naisena neuvoa, mikä tuottaa hyvää mieltä.

Miehelle se voi olla ”epäonnistumista”.

– Miehet eivät oikein osaa puhua naisen kanssa näistä. He vaikenevat ja suuttuvat, ja sitten syytetään naista halujen viejäksi kun ei ymmärretä mistä on kysymys.

No nyt riitti mielipiteitä! Oletko kaiken yllä mainitun sijaan joskus harrastanut aivan mahtavaa seksiä? Millaista se oli ja mikä teki siitä niin ihanaa? Kerro se alla kommenteissa!