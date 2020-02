Paranna seksielämääsi liikunnalla – nämä lajit voivat olla erityisen antoisia

Mikäli tarvitset lisää syitä motivoituaksesi liikkumaan, pidä mielessä, että liikunta voi parantaa seksielämääsi.

Se tuskin tulee isona yllätyksenä, että yleinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä seksuaalisen hyvinvoinnin kanssa.

Liikunnalla on tutkitusti lukuisia terveyshyötyjä ja se on monille erinomainen keino purkaa stressiä. Koska pitkittynyt stressi on yksi yleisimmistä seksuaalista halua vähentävistä tekijöistä, kaikki, mikä auttaa stressin hoitamisessa, antaa voimia ja rentouttaa, auttaa tavallisesti välillisesti myös seksuaalisen halun lisäämisessä. Plussaa on myös se, että useat kokevat liikkumisen parantavan kehon ja mielen välistä suhdetta sekä kehonkuvaa.

Treenaamisen määrästä ja intensiteetistä ei voi antaa yleispäteviä suosituksia: se mikä sopii yhdelle, kuormittaa toista eikä riitä kolmannelle. Tarvittaessa omien treenien suunnittelemiseen kannattaa käyttää vaikkapa ammattiapua, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman mielekästä ja antoisaa.

Hyvä kunto on luonnollisesti eduksi seksissä, mutta erityisen antoisia seksielämän kannalta voivat olla jooga ja pilates, joissa aktivoidaan lantionpohjanlihaksia kuin myös ne tanssilajit, joissa käytetään lantiota.

Oman lisänsä liikuntaan tuo se, että sitä harrastaa kumppaninsa kanssa: niin yhdessä hikoilu ja mukavalta tuntuva toiminta kuin pieni mahdollinen keskinäinen kilvoittelu voivat tehdä hyvää suhteelle ja maksaa itsensä takaisin parempana seksinä.

Sen sijaan itse seksiä ei kannata luokitella automaattisesti ainakaan kovin rankaksi liikuntasuoritukseksi (toki poikkeuksia on), koska tutkitusti siinä ei pala yhtä reippaasti kaloreita kuin vaikkapa juoksumatolla.

Sitten on vielä sekin mahdollisuus, että itse treeni tuottaa seksuaalista mielihyvää. Coregasmiksi kutsutaan orgasmia, jonka saa treenatessaan, tavanomaisimmin rasittaessaan tavalla tai toisella keskivartalonsa syviä lihaksia, joita myös coreksi kutsutaan.

Tutkija Debby Herbnick kertoo kirjassaan The Coregasm Workout, etteivät coregasmit ole suinkaan niin harvinaisia kuin voisi kuvitella eivätkä ne katso sukupuoltakaan. Herbnickin mukaan nimenomaan riittävän pitkä syviä vatsalihaksia aktivoiva treeni on tavallinen tapa saada coregasm.

Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.