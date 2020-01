”Pikaiset vessassa samalla, kun lapsi tuijottaa lastenohjelmia” – näin suomalaiset raivaavat seksille tilaa perhearjessa

Miten löytää aikaa lemmenhetkille lapsiperhearjessa? Joskus se vaatii pientä säätämistä.

Ruuhkavuosien, lapsiperhearjen ja seksielämän yhteensovittaminen voi ajoittain tuntua varsin haasteelliselta.

Kaalimato.comin kyselyiden mukaan kiireisinä ruuhkavuosina seksin määrä kumppanin kanssa saattaa läpikäydä jyrkänkin laskusuhdanteen verrattuna aikaan ennen lapsia.

Lähes puolet suomalaisista (47 prosenttia) kokee, että seksille on vaikea löytää aikaa lapsiperhearjen keskellä. Yli kolmannes (36 prosenttia) joutuu aikatauluttamaan seksihetkensä entistä tarkemmin.

Lastenhoitajia ja kellontarkkaa taktikointia

Kaalimato.com kysyi verkkosivuillaan, millaisia keinoja suomalaisilla on junailla lemmenhetkiä.

Tällaisia vinkkejä he antoivat:

– Kiitos lasten yli-innokkaille isovanhemmille, tädeille, sedille ja kummeille, jotka haluavat tavata lapsiamme viikoittain. Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos, nimimerkki Emilia.

– Meillä lapsia on puolitusinaa, joten hetket ovat haastavia löytää. Yksi on ylitse muiden: jompikumpi meistä herättää toisen aamuyöllä viiden aikaan ja alkaa hyväilemään ja lämmittelemään. Siitä se päivä alkaa, kun pohjalla on hyvää seksiä, nimimerkki Kallu.

– Yleisimmin tapahtuu iltaisin lasten mentyä nukkumaan. On myös käyty joskus takavarastossa, kun on oikein tiukka paikka ollut päivällä, ja myös hyödynnetty hetkiä, kun molemmat lapset ovat kavereilla tai ulkona, nimimerkki PK85.

” Käväisemme kodinhoitohuoneessa ”laittamassa pyykkiä”.

– Aiemmin lapset istutettiin Pikku Kakkosen eteen ja vanhemmat vetäytyivät sillä välin vällyjen väliin. Nykyään ei onnistu keskellä päivää, vaan viikonloppuaamuisin ”ennen kuin isi ja äiti heräävät” tai illalla lasten mentyä nukkumaan. Myös kahdenkeskiset reissut mahdollistavat intiimit hetket melkein mihin aikaan vain. Tätä mahdollisuutta tuleekin hyödynnettyä melkein aina, kun mahdollista, nimimerkki Mr. P.

– Meillä pikaiset lemmenhetket onnistuvat lukitun vessanoven takana samalla, kun lapsi tuijottaa lastenohjelmia, nimimerkki mami40.

– Päiväsaikaan lasten ollessa vielä hereillä, kun alkaa panettamaan, käväisemme kodinhoitohuoneessa ”laittamassa pyykkiä”. Pikaiset kodinhoitohuoneen tasolla tai tasoa vasten toimii, nimimerkki Pyykkipäivä.

Tavallinen on kyllin hyvää

Puolet suomalaisista on Kaalimadon kyselyn mukaan sitä mieltä, että seksi on ruuhkavuosissakin hyvä tapa rentoutua iltaisin lasten mentyä nukkumaan. Moni kertoo seksin tuovan myös kaivattua kiireiden keskelle.

Kikkailemaan ei silti tarvitse ryhtyä, muistutimme jutussamme. Niin sanottu ”ihan tavallinen seksi” voi ja saa olla varsin riittävää: arkista, pikaista ja tarpeen tyydyttävää.

Eräs pariskunta päätti kokeilla seksin harrastamista joka päivä kuukauden ajan. Se auttoi paria tutustumaan toisiinsa ja omiin kehoihinsa uudelleen. Parisuhde parani.

Onnistuuhan se vaikka vähän pienemmässäkin tilassa ja ajassa.

Näin hoidat parisuhdettasi kun seksille ei riitä aikaa

Eikö seksille meinaa millään löytyä aikaa? Oman kumppanin voi kuitenkin huomioida, jotta parisuhteen kipinä ei sammuisi kokonaan seksittöminä kausina.

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen antaa nämä viisi vinkkiä: