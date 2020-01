”Sain enemmän seksiä puolessa vuodessa kuin seitsemässä kotona” – suomalaiset kertovat suoraan, miksi pettävät

”Nyt elän avoimessa suhteessa. Onnellisempi en ole koskaan ollut”, sanoo eräs lukija. Pettäminen ja niin sanottu avoin suhde ovat kaksi täysin eri asiaa.

Pettäminen on puhututtanut jutuissamme monia. Eikä ihme: petetyksi tuleminen voi olla iso järkytys ja mullistaa koko elämän.

Miksi joku pettää? Tätä moni pohtii. Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbown mukaan kyse on usein uskottoman kumppanin huonosta itsetunnosta. Huonon itsetunnon omaava henkilö on hyväksyntää vailla ja hakee sitä jatkuvasti eri puolilta.

Joskus taas uskottomuus voi juontaa juurensa henkilökohtaisesta kasvukriisistä, jonka keskellä avoimuus kumppanille unohtuu. Tai toinen ei kuule kumppanin tarpeita tai hän ei osaa sanoittaa omiaan.

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen mukaan melko tyypillinen suhteesta johtunut syy on se, että luvattoman rinnakkaissuhteen aloittanut on jollain tasolla pohtinut tai toivonut eroa kumppanistaan, muttei ole pystynyt tekemään päätöstä tai uskaltanut toteuttaa sitä.

Seksin puutetta

”Teki mieli” – tämä oli yleisin syy pettämiselle, selvisi IS:n seksikyselystä.

Moni uskoton pistää uskottomuutensa syyksi seksin puutteen. Näin täräyttää eräs mies:

– Sanon nyt suoraan, mitä miehet ajattelevat ottaessaan salarakkaan. Salasuhteeseen yleensä syy on seksin puute kotona, muuten kotona voi kaikki olla hyvin eli viehättävä fiksu vaimo ja todellinen kodin hengetär, mutta seksi puuttuu tai sitä on liian vähän.

Näin kävi myös hänelle.

– Hyvä vaimo ja arki toimi loistavasti, siinä sivussa lapset ja harrastukset yms. jutut. Toinen nainen oli se puuttuvan palasen täydentäjä. Seitsemän vuotta olin suhteessa toiseen naiseen, ja tietysti tätä naista tuli huomioitua monin tavoin. Hieman sivussa tuli suunniteltua yhteistä tulevaisuutta, vaikka siihen ei mitään tarkoitusta oikeasti ollut, pelkkää vedätystä seksin saamisen takia. Suhde loppui aikanaan, enkä mitään suuria suruja tästä kantanut, harmitti vain hyvän seksisuhteen päättyminen. Puolessa vuodessa sain enemmän kuin seitsemässä vuodessa kotona.

Elina Tanskanen on arvellut, että seksielämän ongelmat tai kohtuuttoman kuormittava arki ovat harvoin yksinään luvattoman rinnakkaissuhteen syy. Ne voivat kuitenkin osaltaan vaikuttaa siihen, että vuorovaikutus suhteessa on vaikeutunut ja ihmisten välinen yhteys pätkii.

”Kukaan ei ole täydellinen”

Se, että suhteesta puuttuisi aina jotain, joka ajaa pettämään on erään lukijan mielestä ”mielenkiintoinen ajatus”. Hän ei tätä tunnu allekirjoittavan.

– Kaikista suhteista nimittäin puuttuu jotain. Ihmiset ovat epätäydellisiä. Ei ole ketään, joka jotenkin pystyisi täyttämään jokaisen tyhjiön, olemaan koko ajan vain toiselle olemassa toista varten, korjaisi kaiken vanhan, nykyisen ja tulevankin, olisi seksissä ikuisesti 100 prosenttisesti sama ja tyydyttäisi toisen tarpeet juuri kuten hän haluaa.

Suhde on hänen mukaansa aina jossain määrin tyytymistä, kuten koko elämä.

” Oli ihanaa tuntea taas olevansa kaivattu ja haluttu ja puheenaiheet olivat uudet ja virkistävät.

Rusinat pullasta

Eräs lukija kertoo, että hänellä on takanaan jo useampi vuosi ”toisena naisena”. Se sopii hänelle.

– En todellakaan haikaile yhteistä tulevaisuutta! Osa-aikainen kumppanuus sopii meille, mennään päivä kerrallaan. Kumpikaan ei ole riippuvainen toisesta, eikä kumpikaan joudu tekemään katteettomia lupauksia. Ja se ”ensimmäinen nainen” tietää minusta. Asia on ok, hän saa pitää kulissit, talon ja siviilisäätynsä.

Yksi nainen kertoo, että parin vuoden sivusuhde ”antoi hänelle paljon”.

– En kadu enkä sure. Minulla oli kotona eri syistä johtuen viileä vaihe, heillä mietittiin eroavatko vai ei. Oli ihanaa tuntea taas olevansa kaivattu ja haluttu ja puheenaiheet olivat uudet ja virkistävät. He päättivät vielä yrittää terapiassa ja hän jätti minut. He erosivat, mutta onneksi hän ei enää tullut elämääni... Sain uutta puhtia oman kumppanini kanssa selvitettyämme asiamme ja aiomme olla yhdessä lopun elämäämme. Näin on hyvä.

Eräs lukija kertoo, että hänellä on ollut ”useita kakkosnaisia”.

– Yksikään heistä ei tiennyt olevansa toinen. Ylipäänsä naisten pyörittäminen on yllättävän helppoa, kun vaan on sosiaalisilla ja sänkykyvyillä siunattu, eikä lahjojen ostamisellekaan ole koskaan ollut rajoitteita. Ja mitä mies haluaa? Varmistua, että aina saa joltain tutulta. Joko läheisyyttä, seksiä, pelkkiä pikaisia, vain keskusteluseuraa tai vaikka sienimetsäkaverin.

Luvaton rinnakkaissuhde voi paljastua esimerkiksi viestittelystä.

Avoin suhde?

Nimimerkki Valheen lyhyet jäljet perää avoimuutta ja rehellisyyttä, jos yksiavioisuus ei tunnu sopivan itselle. Silloin säästyttäisiin paljolta mielipahalta.

– Itse pysyin aina yksiavioisissa suhteissani fyysisesti uskollisena, mutta kärsin henkisesti, kun tunteita ja haluja oli muuallekin. Häpesin tuntemuksiani ja yritin tukahduttaa niitä, kunnes tajusin, että niissä ei ole mitään väärää ja minä saan elää oman elämäni kuten haluan. Nyt elän avoimessa suhteessa, jossa niin minulla kuin tyttöystävälläkin on omat muut menomme. Onnellisempi en ole koskaan ollut. Olkaa ihmiset rehellisiä muille, mutta myös itsellenne. Siitä seuraa paljon hyvää.

Avoin suhde on tyystin eri asia kuin luvaton rinnakkaissuhde. Sen täytyy olla yhteinen sopimus. Silloin suhde voi toimia ja kielteiset tunteet, kuten pelot jätetyksi tulemisesta ja kateus eivät pilaa sitä.

Kirsi Hytönen kertoi alunperin päätyneensä avoimeen suhteeseen miehensä ehdotuksesta. Se oli vapauttavaa.

– Olen saanut sellaisia kokemuksia, joita en muuten olisi tajunnut tai uskaltanut lähteä etsimään, Hytönen kertoi.

Luottamus aviopuolisoon puolestaan vain vahvistui.