Nyt puhuvat toiset naiset: ”Mies halusi vain seksiä ja esitti rakastunutta, minä hölmönä uskoin kaiken”

Moni salasuhteessa ollut kertoo uskoneensa, että suhteesta kasvaa vielä jotain syvempää.

Ilta-Sanomien seksikyselyyn vastanneista jopa 40 prosenttia kertoo tulleensa petetyksi.

Pettäjät ovat monesti kertoneet, mikä on saanut heidät uskottomiksi. Yhtä syytä ei ole. On arveltu, että miehet etsivät enemmän seksiä. Naiset etsivät tunnetta.

Myös petetyksi tulleet ovat avautuneet siitä, kuinka tuskalliselta petetyksi tuleminen voi tuntua. Luottamus ihmisiin voi mennä pitkäksi aikaa.

Mutta miltä tuntuu olla se ”toinen nainen”? Tästä on keskusteltu Vauva.fi:ssä.

– Olen ollut kauan sitten toinen nainen useita vuosia. Harmittaa, vaikka kaikki se on taakse jäänyttä elämää. En tahallani aloittanut suhdetta varattuun mieheen, vaan kävi se tavallinen asiainkulku, että mies oli olevinaan vapaa. Asian oikean laidan selvittyä olin jo rakastunut, ja ero siinä vaiheessa on aina tuskallinen. Niinpä en pystynyt jättämään miestä vuosiin. Mies tietysti käytti tilannetta hyväksi, eräs nainen kertoo.

Hän neuvoisi jättämään miehen, joka pettää kumppaniaan.

– Narauta ukkomies vaimolleen! Näin minä tein ja en ole katunut. Mies käytti vuosia minua hyväksi, ei hänellä loppu pelissä ollut aikomustakaan erota. Seksiä vaan halusi ja esitti rakastunutta! Minä hölmönä uskoin kaiken, olin itse niin rakastunut mieheen. Kaikille naisille sanoisin tämän: ei kannata ikinä koskea varattuun mieheen, pamauttaa toinen keskustelija.

”Jos mies rakastaa, hän valitsee sinut”

Erään naisen mukaan heti alussa kannattaa tehdä itselleen ja miehelle selväksi, että juttu jatkuu vain rehellisenä.

– Älä anna aikaa, kohta huomaat antavasi vuodenkin jälkeen lisää aikaa. Se on joko nyt, tai ei ollenkaan. Jos mies todella rakastaa sinua, hän valitsee sinut. Jos hän haluaa vain pitää hauskaa yms. eikä tunteita ole tarpeeksi, hän valitsee vaimonsa. Siinä vaiheessa olisin vain helpottunut, jos valitsee vaimonsa, ei hän ollut silloin sinua varten.

Pettymys voi olla ankara, jos suhde ei etene siihen suuntaan kuin itse toivoisi.

– Olin se toinen. Pikkuhiljaa kasvaneet tunteet syvenivät rakkaudeksi. Olimme kumpikin ns. perhekeskeisiä ja yritettiin kauan pysyä vain ystävinä. Lopulta annettiin periksi. Suhde kesti kauan, koska suostuin odottamaan. Ei ollut kyse siitä, etteikö mies olisi ollut varma tunteistaan. Vakuutteli rakkauttaan aina. Pelkäsi, että lapsi kärsii erosta. Olimme ennen kaikkea ystäviä, puhuimme kaikista asioista ja mies sanoi, että hän on onnellinen pitkästä aikaa. Uskoin kaiken, en epäillyt häntä koskaan, yksi nainen kertoo.

Asiat etenivät hitaasti, mutta lopulta mies joutui päätöksen eteen.

– Ensin hän valitsi minut, mutta pyörsi päätöksensä parissa päivässä. Surin kauan hänen menettämistään ja mietin useastikin, miksi hän teki näin. Miksi jäädä avioliittoon, jossa oli perustavanlaatuinen ongelma ja vielä kriisi pitkästä salasuhteesta. Miten vaimo voi antaa anteeksi pitkän salasuhteen? Nyt jälkeenpäin olen ymmärtänyt, ettei hän oikeasti minua rakastanut, paikkasin vain puuttuvaa palasta hänen elämässään.

Kokemus jätti ”syvät arvet”, joita nainen ei ole onnistunut parantamaan.

– Omaksi puolustukseksi sanon sen, että rakastuin ja koin tunteita, jotka halusin pysyviksi elämääni. Olin onnellisempi kuin koskaan aiemmin. Luulin, että hän on elämäni suurin rakkaus. En kokenut olevani ns. toinen nainen tai rikkovani mitään, koska mies uskotteli rakkauttaan ja väitti antavansa läheisyyttä ja rakkautta vain minulle.

” Rakastin kuin hullu ja sain vastarakkautta, lupauksia, lahjoja ja valheita. Eniten kai valheita.

”En ole tyhmä enkä viaton, olin rakastunut”

Eräs nainen kertoo olleensa nuorena sitoutumiskammoinen ja pelänneensä aitoa läheisyyttä. Se ajoi hänet toisen naisen rooliin.

– Oli helppoa olla varattujen kanssa. Heitä ei tarvinnut rakastaa oikeasti, sellainen leikkirakkaus riitti. Sai kokea intohimoa, mutta tiesi aina, että ei pelata oikeilla panoksilla. Jos joku niistä miehistä olisi sanonut, että jättää vaimonsa takiani, olisin lopettanut jutun saman tien. Tykkäsin itse olla se, joka on rakastunut yksipuolisesti. Sain kiksejä siitä. En halunnut, että kukaan rakastaa minua oikeasti, sillä sitten olisi pitänyt rakastaa takaisin. Ja mä en osannut. Enkä edes halunnut.

Nainen uskoo, että toisen kanssa suhteessa oleva mies ei ikinä oikeasti rakasta vaimoaan, vaikka väittää muuta. Eikä rakasta toista naistakaan, vaikka väittää muuta.

– Älkää naiset tuhlatko aikaanne tällaisiin miehiin.

Yksi keskustelija kertoo olleensa pitkän aikaa suhteessa varattuun mieheen, joka sanoi yrittävänsä irti liitostaan.

– Rakastin kuin hullu ja sain vastarakkautta, lupauksia, lahjoja ja valheita. Eniten kai valheita. Nämä perusjutut, mitkä salasuhteeseen kuuluu. Mies yritti lähteä liitostaan, ainakin kertoi niin, mutta vaimo veti tosi alhaisen kortin peliin. Mies jäi ”sinnittelemään” ja meni terapiaan. Ei hän minua oikeasti rakastanut, kun pystyi luopumaan, nainen kirjoittaa.

– En ole tyhmä enkä viaton, olin rakastunut ja uskoin rakastamani ihmisen puheet. Kuvittelin, että hän on pohjimmiltaan rehellinen, valehtelee vain vaimolleen ”pakon edessä”, kun ei vielä uskalla kertoa meistä. Mutta ei se mennyt niin. Suhde paljastui, päättyi ja valheet jatkuivat. En ollutkaan rakastettu, olin paha viettelijä ja hän raukka, viaton uhrini. En tiedä, kuka on tarinan pahis, mutta minulla ainakin on paha olla. Ja joo, olen varmasti ansainnut sen.

Salasuhteen päättyminen voi olla yhtä tuskallinen kuin minkä tahansa muunkin suhteen.

”En tule koskaan tajuamaan”

– Minulla oli varatun miehen kanssa ensin vuosien ystävyys, joka merkitsi minulle todella paljon. Olen itsekin varattu, mutta miehen kanssa ei ole pitkiin aikoihin mennyt kovin hyvin ja koin saavani toiselta mieheltä osakseni ainutlaatuista ymmärrystä, eräs keskustelija kertoo.

Tilanne ajautui rakkaussuhteen suuntaan.

– Mies lämpeni nopeasti ja kertoi todella rakastuneensa minuun ja olevansa vaimonsa kanssa hyvin tunneköyhässä ja etäisessä suhteessa. Mies sanoi haluavansa minut. Olin onneni kukkuloilla, todella rakastunut ja valmis jättämään kaiken entisen taakseni. Kerroin asian myös aviomiehelleni.

Montaakaan kertaa he eivät ehtineet tavata kun ”miehelle yhtäkkiä tuli kauhea morkkis” ja hän kertoi asiasta vaimolleen. Siitä nousi myrsky.

– Yhtä nopeasti kuin oli minuun lämmennyt, mies hylkäsi minut, totaalisesti ja yhtään epäröimättä. Hän kertoi minulle itse asiassa rakastavansa ja kunnioittavansa vaimoaan ”yli kaiken”. Vaimolleen hän taas selitti, että olin hänet härskisti iskenyt. Samalla hän lopetti kaiken kanssakäymisen minun suuntaani kuin veitsellä leikaten, ei halunnut olla missään tekemisissä kanssani. Kun yritin aivan järkyttyneenä saada häntä jotenkin käsittelemään traumaattista tilannetta kanssani, hän uhkasi minua jopa lähestymiskiellon hankkimisella. Nopeasti tajusin, että minulla ei ollut enää mitään väylää hänen suuntaansa. En varmaan tule koskaan tajuamaan, kuinka kyseinen mies saattoi kohdella minua noin törkeästi.

Jäljelle jäi tyhjä ja surullinen olo, ja naisen luottamus ihmissuhteisiin sai pahan kolauksen.

”Mies vedätti loppupeleissä varmaan sekä vaimoaan että minua”, eräs karvaasti pettynyt toinen nainen toteaa.

”Maailma ei ole mustavalkoinen”

Moni entinen toinen nainen pohtii sitä, miten hän itse reagoisi, jos nykyinen kumppani pettäisi.

– Jos kuvioihin ilmestyisi miehelleni toinen nainen, niin ei kai sille mitään voisi. Tuskin siitä kuitenkaan romahtaisin, vaikka mieheni onkin sielunkumppanini ja se ainoa, ketä olen tässä maailmassa rakastanut tällä tavoin. Mutta koska olen ollut toinen nainen, tiedän ja ymmärrän ettei maailma ole mustavalkoinen eikä yksinkertainen kenenkään kokemuksien ja näkökulman osalta. Siksi en pelkääkään sitä, jos noin käy ja tiedän, että selviäisin siitä sekä osaisin suhtautua asiaan rauhallisesti. Joskus elämässä käy tällaisia juttuja.

– Jos ei nuoruuden toisena naisena olosta muuta hyötyä ollut, niin se, että oppi ymmärtämään eri osapuolia. Olen myös ns. normaalisuhteessa nykyään, ja mieheni kärähti toisesta naisesta. En ole raivonnut, koska olen ymmärtänyt, että ei ole minun vallassani määrätä, kuka ihastuu kehenkin. Mieheni ”rakastajatar” on yhtä kiinni miehessäni kuin minä olin aikoinaan toisena naisena. Mieheni on ihastunut häneen, mutta ei halua erota. Sellaista se elämä vain on. Ilman toisena naisena oloa olisin perinteisen mustasukkainen ja raivoaisin ja hakisin eroa. Nyt odottelen rauhassa, mitä mies päättää ja kumman meistä valitsee. Minä en voi asialle mitään.

