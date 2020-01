3 kiusoittelevaa vinkkiä esileikkiin: ”Voivat tarjota uusia ulottuvuuksia”

Kaikkein antoisinta on, jos lyötte ideapulassa viisaat päänne yhteen – mitä uutta kivaa voisittekaan kokeilla?

Kaipaatko kumppanisi kanssa vaihtelua esileikkiin?

Kuten olen aiemminkin kirjoittanut, en hirveästi piittaa sanasta esileikki. Siinä on mielestäni aika arvottava klangi, ihan kuin kyseessä olisivat alkupalat ennen varsinaista pääruokaa, mikä monelle tarkoittaa penetratiivista seksiä. Sen sijaan tykkään kovasti leikistä ja leikillisyydestä puhumisesta, koska niiden vaaliminen ja lisääminen seksiin on oivallinen tapa nauttia enemmän suorittamisen sijaan.

Esileikki-sanalla viitataan toki sangen tärkeään aiheeseen eli siihen, että on tärkeää niin sanotusti lämmitellä riittävästi ennen kuin siirtyy esimerkiksi hyväilemään genitaaleja tai ryhdytään penetratiiviseen seksiin. Kosketus tai penetraatio voi tuntua ikävältä tai jopa kivuliaalta, ellei ole kunnolla kiihottunut.

Oma lukunsa on taas se, mistä itse kukin milloinkin pitää. Siksi on tärkeää pysähtyä tunnustelemaan omaa oloa ja jakaa kumppanin kanssa sitä, mitä toivoo ja tarvitsee.

On tavallista, että seksi alkaa toistamaan melko samanlaista kaavaa, mikä tarkoittaa myös sitä, että lämmittelyosuuden kohdalla lyö tyhjää ja tulee tehtyä niitä samoja asioita kuin aina ennenkin. Kaikkein antoisinta on, jos lyötte ideapulassa viisaat päänne yhteen – milloin olette viimeksi jutelleet, mikä teistä olisi kivaa, mitä haluaisitte kokeilla, mitä kaipaatte vaikkapa suhteenne alkuajoilta tai mistä tykkäätte kaikkein eniten?

Lisää ideoita esileikin rikastamiseen:

1. Käyttäkää suitanne ja käsiänne luovemmin

Silittely ja suuteleminen ovat monien mieleen. Silti kumppanisi kehossa voi olla monta kohtaa, joita tulee liian harvoin hyväiltyä. Niin ikään voi olla alueita, joita et ole kumppanissasi koskaan silittänyt tai suukottanut. Kosketuksen keventäminen tai voimistaminen, hidastaminen tai nopeuttaminen voivat tarjota uusia ulottuvuuksia. Mikäli et tiedä, onko kumppanillasi kohtia, joita hän ei halua sinun koskettavan, tarkista kuitenkin ensin, mitä kumppanisi on mieltä, ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen.

2. Mikäli aikataulu sen mahdollistaa, voi olla antoisaa kokeilla oman toiminnan hidastamista

Testatkaa, kuinka verkkaisesti voikaan edetä ilman että tulee tylsää.

3. Lähtekää hyväilyissänne liikkeelle toistenne kehojen ”reunoilta”

Usein ihmiset aloittavat ”keskeltä” eli suusta, rinnoista/rintakehästä tai genitaaleista. Kokeilkaa niiden sijaan lähteä liikkeelle vaikkapa sormenpäistä, päälaelta tai jalkateristä ja edetkää sieltä käsin keskemmälle.

Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.