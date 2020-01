Pariskunta on nukkunut 20 vuotta eri makuuhuoneissa, mutta seksiä riittää: ”Valehtelimme, että käymme kaupassa”

Se, nukutaanko samassa vai eri makuuhuoneessa, ei monen mielestä kerro mitään parisuhteen laadusta.

Mitä eri vuoteissa tai huoneissa nukkuminen tekee parisuhteelle? Tätä pohdimme hiljattain jutussamme.

Riippuu ihmisistä, taitaa olla paras vastaus. Jotkut kaipaavat illalla unta saadakseen kumppanin kainalon, toiset eivät kestä yhtäkään yötä kuorsaajan vieressä.

Erillään nukkumisen ei tarvitse tarkoittaa seksielämän kuolemista – ei edes silloin, kun yhteisiä vuosia on takana vuosikymmeniä.

Nimimerkki ”30 vuotta naimisissa” kertoo nukkuneensa 20 vuotta eri huoneessa puolisonsa kanssa. Syinä ovat olleet kuorsaus sekä nyt jo aikuisen lapsen sairaus. Vipinää riittää silti.

– Rakastelut teimme kumminkin yhteisessä sängyssämme. Kannustan kokeilemaan. Kummatkin kun nukkuvat hyvin, arki sujuu hyvin. Kuka on käskenyt rakastelemaan illalla tai yöllä? Rakastelimme silloin kun lapset olivat koulussa tai isovanhemmillaan. Ei annettu avainta mukaan niin ei tullut yllätystä. Isovanhemmille ”valehtelimme”, että käymme kaupassa. Nykyään nukumme välillä yhdessä samassa sängyssä yömme.

” Ei sama sänky takaa mitään ihmeellistä intiimi-ihmettä.

”Seksistä jännittävämpää”

– Seksielämä alkaa kummasti kärsiä, kun valvoo yöt kuorsaajan takia. Huumori ei ole herkässä.

– Meillä on nukuttu koko 29-vuotinen yhdessäoloaika eri huoneissa. Se on loistavan suhteen vankka pohja, hyvä uni. Työajat ihan eri ja nukkuminen on tärkeää. Lomilla sitten samassa sängyssä, kylki kyljessä.

– Minä pidän erillään nukkumisesta. Ei kitinää kun toisella lukuvalo palaa kauemmin. Kuorsaa tai töni. Yski tai pyyhi nenää. Huutele unissaan. Ja seksi aina ainoastaan illalla yhteiseen sänkyyn kömpiessä on tylsää. Järkyttävän tylsää.

– Nukumme nykyään eri huoneissa, koska mieheni kuorsaa tosi kovaa ja liikkuu yön aikana paljon. Minä myös. Nyt ei kummankaan tarvitse varoa, ettei toinen herää. Rakastamme toisiamme edelleen paljon 30 vuoden jälkeenkin. Joka päivä suukottelemme ja halailemme. Paljon enemmän kuin aikaisemmin. Seksiä on joka viikko. Tästä on tullut jopa jännittävämpääkin kuin silloin, kun nukuimme yhdessä. Matkoilla nukumme samassa sängyssä ja sekin on kihelmöivää olla toisen vieressä, kun se ei ole jokapäiväistä. Silloin käytän kylläkin korvatulppia.

– Olemme olleet mieheni kanssa yhdessä 27 vuotta ja nukkuneet eri huoneissa jo lähes kymmenen vuotta. Mieheni nukkuu 4–5 tuntia yössä , minä tarvitsen unta 8 tuntia. Hän katselee elokuvia/sarjoja yöllä, ja minä en saisi nukuttua. Olemme yhtä rakastuneita kuin alussa ja eri huoneissa nukkuminen on tuonut vain ”säpinää” suhteeseemme.

Toisen vieressä makoilu voi auttaa unen saannissa.

Ei sama sänky mitään takaa

– Parisuhde hoidetaan valveilla ja seksiä harrastetaan valveilla. Hyvin nukkunut puoliso on mukavampi kuin kuorsauksen tms. syyn vuoksi valvonut puoliso. Eli parisuhteen laadusta ei kerro mitään nukutaanko eri vai samassa makuuhuoneessa.

– Nukkuminen ja rakastelu ovat kaksi eri asiaa. Pariskunta voi nukkua eri huoneissa ja seksielämä on paljon aktiivisempaa kuin niillä jotka nukkuvat samassa sängyssä. Samassa sängyssä nukkuminen ei takaa läheisyyttä tai aktiivista seksiä.

– Se, että nukkuu samassa sängyssä ei takaa, että nukkuminen on intiimiä ja parantaa suhdetta. Kuinka moni samassa sängyssä nukkuva muka oikeasti nukkuu koko yön saman peiton alla toisen kainalossa? Suurin osa nukkuu varmasti oman peiton alla ja kääntyy kyljelle tarjoten puolisolle selkäänsä, jotta saa rauhaa nukkuessa. Miten tämä nyt eroaa siitä, jos joku menee toiseen huoneeseen saadakseen myös hiljaisuutta, jos toinen kuorsaa? Itse nukun mielellään mieheni kanssa samassa huoneessa vaikka hän kuorsaa, mutta kyllä meillä ainakin nukutaan toisistaan erillään vaikka samassa sängyssä ollaankin. Ei sama sänky takaa mitään ihmeellistä intiimi-ihmettä.

– Ei tulisi mitään samassa huoneessa nukkumisesta. Kuuma tulee molemmille, jos kylki kyljessä nukutaan, ja minä en kipujen takia voi samassa asennossa kauaa nukkua. Väsymys ja stressi kaikkein pahiten vaikuttaa parisuhteeseen. Ei yhdessä nukkuminen ole rakkauden mittari.

– Miksi aikuisten ihmisten pitäisi nyhrätä aina yhdessä? Tietyssä iässä on hyvä olla varaa ainakin nukkua omassa huoneessaan. Hyvä yöuni on paljon tärkeämpi asia kuin jatkuva riippuvuus toisesta.

”Ainoa oikea tapa on nukkua yhdessä”

Kaikille eri makuuhuoneet eivät vain kerta kaikkiaan sovi.

– Itse pidän halimisesta, läheisyydestä jne. Ja jos nainen ei siitä välitä, eikä halua samassa sängyssä nukkua, saa mennä vaihtoon. Sängyssä voi tehdä muutakin kuin rakastella. Jutella päivän tapahtumista, suunnitella seuraavaa kesälomaa, pelata Nintendoa, katsella telkkaria, höpsötellä ja hassutella, tuoda toiselle aamiaista ja kaikenlaista. Voi tällaisia asioita varmaan tehdä muuallakin kuin makkarissa, mutta makkarissa on tietty atmosfääri, ja aina on se pieni riski että...

– Ainoa oikea tapa on nukkua parisängyssä ja yhteisen tuplapeiton alla. Näin nukumme vielä kahdeksankymppisinäkin. Elämä on ihmisen parasta aikaa!

– Rouva laittoi minut nukkumaan eri huoneeseen kuulemma kuorsauksen vuoksi. Itsekin kuorsaa todella paljon, mutta olisi minulle sopinut yhteiselo. Siihenpä loppui romantiikka. Olen muutaman kerran vihjannut, että voisi kutsua kylään huoneeseensa, ei kuulemma ikinä ole oikea hetki. Minä olen ajatellut, että jos eri makkarit, miksei sitten eri asunnot?

– En osaa nukkua, jos mies ei ole vieressä. Ei vaan tule uni. Puhun unissa, mies kuorsaa ja narskuttaa hampaita, mutta se on vaan niin ihanan tuttua ja turvallista. Näin 14 vuotta.