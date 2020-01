Insta-vonkaaja, oudokki, kourija.... Naiset jakavat kokemuksiaan törkeistä Tinder-miehistä: ”Kaatoi viiniä ja kävi suoraan kimppuun”

Nettideittisovelluksessa saattaa pyörii mitä ihmeellisimpiä ihmistyyppejä.

Nettideittailu voi tuoda elämään niin onnen kuin pettymyksen – ja joskus vain rasittavia tyyppejä. Emoji-Elli, Klisee-Kirsi ja Mysteeri-Mirjami, listasi kolmekymppinen Jani jutussamme. Hän kertoi alkaneensa ärsyyntyä tietynlaisista profiili- ja naistyypeistä.

Mitä sanovat naiset? Vauva.fi:n keskustelupalstalla he paljastavat, millaisia erikoisia miestyyppejä deittisovelluksessa saattaa liikkua. Listasimme kymmenen.

1. ”Insta-vonkaaja”

Keskustelu sujuu alkuun, mutta kun sovitaan deittejä, hän alkaa vaatia Instagramia. No, minulla ei sellaista ole. Profiilikuvia kuitenkin viisi ihan tuoretta kuvaa. Kun en Instaa hänelle perusta, alkaa ilkeily ja vittuilu. Viimeksi piti radiohiljaisuutta ja palattuaan takaisin kysyi, että: ”Sulle ei sitten tainnut sopia perjantain treffit?” Kun sanoin, että sopii kyllä edelleen, hän vastaakin, että liian myöhäistä, ja poistaa sillä sekunnilla matchin. Loukkaantuva pikkupoika.

2. ”Salakavala panomies”

Kertoi jo biossaan hakevansa parisuhdetta ja olevansa kunnollinen eronnut isä. Nähtiin drinkeillä ja juttu luisti. Hän asui lähellä ja pyysi katsomaan kämppäänsä. Tajusin, mitä oli mielessä, mutta ajattelin mennä ihan vaan yhdelle drinkille. Paikalla mies kaatoi viiniä lasiin ja kävi suoraan kimppuun.

Kun en antanut, alkoi sympatian kalastelu ja tarinointi kuolleesta äidistä ja lapsuuden traumoista, pettävästä vaimosta nro 1 ja narkuvaimosta nro 2. Sinkkuna oli ollut 7 vuotta. ”Ei vaan ollut löytänyt sopivaa.” Eli ei muuta hakenutkaan kuin naisilta panoja.

3. ”Yksinäinen setä”

Tunnistamisen riskin vuoksi en kerro eloisasti deiteistäni, mutta reippaana tätinä kutsuin muutaman suoraan mökilleni. Sen jälkeen opin, että sovin deitit jossakin julkisessa paikassa. Kaikkien kanssa tulin juttuun, mutta en yhtään ihmettele miksi ovat yksin.

Ehkä jännin oli ammattirikollinen. Päätin, etten ihan sellaisia tuttuja tarvitse elämääni. Toinen oli tietokirjailija, joka kävi rintoihini heti kiinni aterian päätteeksi. Olihan se hetki, kun ei tiennyt nauraako vai huutaako.

4. ”Ghostaaja”

Kaikki Tinderin kautta tapaamani miehet ovat luvanneet, että nähdään vielä, sitten ghostanneet täysin. Viimeisimmälle lainasin rahaa, kun oli ”hukannut” lompakkonsa juuri sopivasti. En saanut rahoja koskaan takaisin, tekosyitä löytyi kuukausikaupalla, ja kehtasi vielä suuttua minulle kun pyysin omiani takaisin. Loppuun asti valehteli, että maksaa kyllä.

Miten Tinderistä löytäisi fiksun tyypin? Tätä moni pohtii.

5. ”Creepy”

Mies ei suostunut tapaamiseen julkisella paikalla vaan alkoi aina iltaisin vongata että tulisin hänen luokseen. Ei kuulemma seksiä ollut vailla kun sanoi, että mieluummin olisi ihan rehellinen vaan. Halusi, että tulen ”paijailemaan” häntä kun on tylsää yksin kotona.

Ei koskaan tavattu livenä, mutta kun tuli viesti, että oli nähnyt minut silloin ja silloin kaupassa, lähti poistoon ilman että vastasin mitään. Kyseisessä kaupassa en käynyt enää pariin vuoteen yksin.

6. ”Sovinisti”

Pääkaupunkiseudulla, lentäjä ja purjehtimista harrastava mies, 40+. Hirveä sovinisti: naisen tehtävä on palvella häntä keittiössä tehden hänelle hyvää ruokaa. Naiset ei kuulu lentokoneen ohjaamon oven etupuolelle ollenkaan, heidän pitäisi vain keitellä kahvia kiltisti. Myös ehti kehua, kuinka lentoemot hänelle itseään jatkuvasti tyrkyttävät. Muutenkin ivasi naisia, paitsi toki ei äitiään. Poistoon meni.

7. ”Herkkänahkainen”

Matchasimme ja juttu luisti, sovittiin tapaaminen kävelyn merkeissä. Tapaamispäivänä tämä vajaat 40-vuotias mies ehdotti, että voisikin hakea minut autollaan, ja voisimme juoda kahvit hänen luonaan. Kerroin asiallisesti, että kumpikaan ei tunnu minusta hyvältä ajatukselta, enkä tule kenenkään sellaisen autoon (saati kotiin), jota en ole koskaan tavannut, ja että meidänhän piti mennä kävelylle.

Mies selvästi suuttui, väitti minun pitävän häntä sekopäänä ja hulluna ja epäilevän häntä jne. Sitten tuli viestitykitystä, lista hänen ”luotettavista ja hyvistä ominaisuuksistaan”: Hänhän on juuri ostanut ties kuinka monen sadan tonnin asunnon sieltä ja sieltä, löytyy auto, koulutus ja hyvä työpaikka, ja kaiken kruununa tuli puhelinnumero. Kuulemma jotta voin katsoa Finderista, että hän on kyllä oikeasti töissä siellä missä sanoo olevansa. Emme tavanneet.

Profiilissa voi olla kiusaus kaunistella itseään.

8. ”Oudokki”

Olen törmännyt monenlaisiin: silmin nähden likaiseen ja pesemättömään mieheen, mieheen, jolla oli rikkinäiset vaatteet, mieheen, joka alkoi kertoa fantasioitaan 20–30-vuotiaista naisista (olen 45-vuotias). Mieheen, joka alkoi puhua tisseistä ensimmäisen viiden minuutin aikana, useampaankin mieheen, joka alkoi leveillä omaisuudellaan ja pariin sellaiseen, jotka alkoivat moittia minua melkein heti (en ollut tarpeeksi kaunis ja olin liian pitkä, vaikka olin profiilissa kertonut pituuteni totuudenmukaisesti).

Miksei voisi valmistautua treffeille hyvin ja pyrkiä hoitamaan ne tyylikkäästi läpi, kun kerran kuitenkin vaivautuu paikalle?

9. ”Kourija”

Puolen tunnin päästä viimeistään halaavat ja siinä sivussa alkavat puristella rintoja ja suudella väkisin. Ajattelevatko he, että nyt äkkiä pitää alkaa puristella, jos nainen ei vaikka lähde jatkoille/halua nähdä toista kertaa (en haluakaan tuollaisen käytöksen jälkeen)? Tulee lihakimpale-olo, tuollainen käytös on hyvin turn-off. On ollut mies, joka suurin piirtein väkisin on tulossa luokse, miehiä, jotka haluavat ostaa seksiä, vaikka ilmoituksessa sanon, etten ole etsimässä seikkailua.

10. ”Eläinvihaaja”

Olen jutellut Tinderissä monien fiksujen ja mukavien miesten kanssa, mutta sitten on olemassa yksi ryhmä, joita en vain ymmärrä: eläinvihaajat. Minulla on kissa ja koira, ja ne ovat mukana yhdessä kuvassani juuri sen vuoksi, että lemmikeistä pitämättömät voivat pysyä kaukana. Silti tulee paljon viestejä, joissa lukee esim. ”Jos päädytään yhteen, niin nuo elukat lähtee muuten piikille” tai ”Koira on vielä ihan ok, mutta kissa saa lähteä” tai toisin päin. Minulle nämä ”elukat” ovat rakkaita perheenjäseniä, eikä tulisi mieleenikään luopua niistä miehen vuoksi.

Yleensä olenkin vastannut näille miehille, että kuvittelevatko he tosissaan, että luopuisin perheenjäsenistäni tuosta noin vaan ja miksi ylipäänsä haluaisin olla miehen kanssa, joka haluaa tappaa lemmikkini. Yleensä vastauksena tulee valitusta, että tuollainen hullu eläinnainen ei tule ikinä löytämään parisuhdetta.

