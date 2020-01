”Monet tuttavat ovat järkyttyneitä, kun kuulevat, että meillä on mieheni kanssa eri makuuhuoneet” – naiset paljastavat, miten se vaikuttaa suhteeseen

Eri sängyissä tai huoneissa nukkuminen näyttää edelleen olevan jonkin sortin parisuhdetabu.

Kuorsaus, tuskastuttavan kuuma makuuhuone, yöllinen osuma kyynärpäästä. Olisikohan ideaa nukkua eri huoneessa kuin kumppani? Tehdä eräänlainen uniero.

– Me nukutaan vakituisesti eri huoneissa. Miehellä on unihäiriöitä ja hän kuorsaa kovaa. Minä taas en saa nukuttua kuorsauksen takia, mutta miestä ei voi töniä, koska sitten hän ei taas nuku moneen tuntiin. Eli ollaan molemmat virkeitä ja hyvin levänneitä kun ei vietetä öitä samassa huoneessa vaan kumpikin saa nukkua hyvin, sanoo eräs nainen Vauva.fi:ssä.

– En voi ymmärtää pariskuntia, jotka nukkuvat eri sängyissä, saati huoneissa. Silloin ei kyllä puhuta rakkaudesta, tokaisee toinen.

Mielipiteet vaihtelevat, mutta aivan harvinaista erilliset sängyt eivät näytä olevan. Me Naisten taannoisen kyselyn mukaan yli puolet ei jaa sänkyä ainakaan aina. 46 prosenttia vastaajista nukkuu suhteessa aina vierekkäin, 32 prosenttia aina eri sängyissä ja 22 prosenttia toisinaan eri sängyissä.

Jotkut vastaajista ovat nukkuneet erillään koko suhteen ajan, mutta valtaosa on päätynyt ratkaisuun myöhemmin suhteen aikana. Suurin osa kyselyyn vastanneista naisista mainitsee syyksi kumppanin kuorsaamisen.

Piristettä seksielämään

New York Timesin haastatteleman parisuhdeterapeutin mukaan kumppanin univaikeudet ja omaperäiset unirutiinit voivat lisätä parisuhteen toisen osapuolen stressiä, mikä voi puolestaan heijastua takaisin suhteeseen.

Erillään nukkuminen voi taas syventää ja kohentaa unta niin, että se vaikuttaa suotuisasti sekä terveyteen että parisuhteeseen.

Erään tutkimuksen mukaan kuorsaavan kumppanin kanssa nukkuvat menettävät tunnin unistaan joka yö. Toisen tutkimuksen mukaan kuorsausongelman hoitaminen puolestaan paransi pariskuntien seksielämää ja parisuhdetta merkittävästi.

Ja tiedetäänhän se varsin hyvin, että mitä useammin pystyy nukkumaan omaan tarpeeseen sopivasti, sitä parempi tilanne on jaksamisen ja terveyden kannalta.

– Meillä läheisyyttä ja seksiä on enemmän kuin ennen nyt, kun nukkumisesta tai sen puutteesta johtuva stressi on omien huoneiden ansiosta lieventynyt. Meillä halaillaan ja pussaillaan ihan pitkin päivää, ei vain illalla peiton alla. Ei eri huoneissa nukkuminen millään tavalla sulje pois läheisyyttä, kuuluu yksi kommentti Vauva.fi:ssä.

” Lomillakin otamme enemmän kuin yhden hotellihuoneen tai jonkun sviitin, jossa on enemmän kuin yksi makuuhuone.

”Ihanaa omassa rauhassa”

Vauvan keskustelussa moni sanoo, ettei näe eri paikoissa nukkumisessa minkäänlaista ongelmaa – vaikka jotkut sitä saattavat suorastaan kauhistellakin. Päinvastoin.

– Monet tuttavat ovat aivan järkyttyneitä, kun kuulevat, että meillä on mieheni kanssa eri makuuhuoneet. Nukkuminen on ihanaa, kun sen saa tehdä omassa rauhassa. Myös isäni ja äitini nukkuivat aina eri huoneissa.

– Minä nukun yleensä miehen vieressä, mutta univaikeuksista kärsivänä en saa aina nukuttua ja ahdistun edelleen siitä, että pidän pyörimiselläni puolisoa hereillä. Silloin nukun suosiolla eri huoneessa. Joskus tarvitsen vain muuten vaan omaa tilaa. Ei liity mitenkään riitoihin tai suhteen tilaan, tykkään vaan nukkua yksin, pystyn rentoutumaan paremmin.

Erään naisen mukaan eri huoneissa nukkuminen on ollut suorastaan yksi perheonnen salaisuus.

– Avioliittomme ei olisi kestänyt 20 vuotta, jos tämä nukkumisjärjestely ei olisi mahdollinen. Minä kuorsaan ja mies reuhtoo ja huitoo. Lomillakin otamme enemmän kuin yhden hotellihuoneen, tai jonkun sviitin, jossa on enemmän kuin yksi makuuhuone, sillä kukaan ei saa nukuttua minun sahauksessani. Kun teemme kuten teemme, olemme levännyt ja onnellinen perhe.

Syyt viettää yöt eri makuuhuoneissa ovat hyvin käytännönläheisiä.

– Molemmat kuorsaavat, minä lisäksi vielä sekä potkin että puhun unissani. Toinen meistä haluaa nukkua viileässä, kovalla patjalla, valoisassa ja toinen lämpimässä, pehmeällä patjalla ja pimeässä. Lisäksi meillä on iso painoero. Aiemmin parisängyssä lensin aina ilmaan, kun toinen käänsi kylkeä. Nyt nukutaan molemmat hyvin!

– Me nukutaan usein eri huoneissa, miehen kuorsaamisen takia. Emme pidä tätä ihanneratkaisuna, mutta se on välttämätöntä. Olisihan se hienoa, jos ei olisi mitään syytä olla jakamatta sänkyä. Kaiken kaikkiaan ongelma ei kuitenkaan ole suuri. Läheisyyttä on paljon, iltaisin nyhväämme sohvalla kiinni toisissamme ja aamuisin luemme lehden samassa sängyssä. Joskus mies odottaa minun nukahtavan kunnolla ja hiipii sitten viereen. Reissussa nukumme vierekkäin, ja minä käytän korvatulppia.

Kumppanin läsnäolo voi auttaa nukahtamisessa.

”Yksin en saa unta”

Toisille kumppanin läsnäolo sen sijaan auttaa unen saamisessa.

– Olisi kamalaa, jos ei jostain syystä pystyisi nukkua puolison vieressä. Meillä on 120 cm sänky ja yhteinen peittokin. Yksin nukkuminen on hankalaa, ei oikein saa edes unta, jos joskus pitäisi yksin nukahtaa kun toinen ei ole ottamassa lusikkaan. Ollaan niin tottuneita siihen jo. Yleensä mennäänkin nukkumaan samaan aikaan jne.

Jokainen tavallaan, tuumaa eräs nainen.

– Itse en suostu olemaan parisuhteessa, jossa nukutaan eri huoneissa, jos saman katon alla asutaan. Se on lopun alkua se. Jos toinen esimerkiksi kuorsaa liiaksi, niin sitten haetaan siihen apua. Kuorsaajat eivät itsekään nuku yhtä syvästi ja hyvin kuin ei-kuorsaajat. Minusta on ihana kun voi käpertyä samaan sänkyyn, ja yöllä molemmilla on tapana koskettaa toisiaan unessa. Tulee turvallinen olo. Mies joskus kuorsaa myös, mutta onneksi miehen kuorsaus on kuin hieman kovaa kissan kehräystä.

