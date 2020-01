Netissä leviää kuuma metodi – tyyli, jolla nainen voi saada kerrassaan järisyttävän orgasmin

Netissä on kohistu jo jonkin aikaa metodista, jonka väitetään tekevän suuseksiorgasmeista entistä ehompia, kertoo seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen.

Oletko jo kuullut metodista, jonka avulla nainen voi saada kerrassaan järisyttävän orgasmin?

Kyseessä on Kivin-metodi, josta on kohistu netissä jo jonkin aikaa. Minulla ei ole tiedossani, miksi tekniikkaa on alettu kutsua Kivin-metodiksi, ja oletettavaa on, että monet ovat sen löytäneet ihan omin päin. Suuseksi on useille naisille oiva tapa saada orgasmi, ja Kivin-metodin väitetään tekevän suuseksiorgasmien saamisesta entistä oivallisempaa ja mahdollisesti helpompaakin.

Yksinkertaisuudessaan kysymys on siitä, että nainen tai vulvallinen ihminen makaa selällään ja hänelle suuseksiä antava henkilö on ikään kuin poikittain sen sijaan, että hän olisi asettunut perinteisesti kumppaninsa jalkojen väliin. Toisin sanoen kielellä stimuloidaan klitorista sivuttain. Asentoa voi varioida, kunhan suuseksiä antavan suu ja suuseksiä vastaanottavan vulva pysyvät asemissaan.

Suuseksiä vastaanottavalta ihmiseltä kannattaa itseltään kysyä, toivooko hän esimerkiksi sormia sisäänsä tai jotain muunlaista stimulaatiota. Jotkut menetelmän harjoittajat suosivat sormen pitämistä välilihalla sen vuoksi, että orgasmia edeltävät supistukset saattavat tuntua sitä kautta. Niinikään metodia kannattaa kokeilla kummaltakin puolelta, sillä useimpien ihmisten klitoris on toiselta puolelta herkempi kuin toiselta.

Samaten on tärkeää, että osapuolet kommunikoivat avoimesti siitä, mikä tuntuu toimivan ja mikä taas tuntuu kenties epämiellyttävältä.

Se, toimiiko metodi itsellä ja kumppanilla on toki selvitettävä itse. Olemme kaikki anatomisesti erilaisia sekä yksilöllisiä tarpeinemme ja mieltymyksinemme, mikä pätee niin suuseksin vastaanottajaan kuin antajaan.

Niinikään suosittelen kaikkien kokeilujen kanssa sitä, että kokeiluja tehdään ainakin pari kertaa, ellei kaikille tai jollekulle osapuolelle ole selvää, ettei kyseessä ole oma juttu. Toisin sanoen ei kannata luovuttaa, jos touhu menee vähän säätämiseksi tai ei viekään heti nautinnon ylimmille porteille.

Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 15.8.2019.