Haluaisitko, että kumppanisi sanoisi useammin ”jotain kivaa”? Elina Tanskanen neuvoo, miten se onnistuu

Mikä sinun kumppanissasi on parasta?

Ihanistakaan asioista puhuminen ei välttämättä luonnistu kaikilta saman tien.

Paljon parien kanssa työskentelevänä terapeuttina olen kuulen usein parin yhden osapuolen toivovan, että kumppani sanoisi enemmän ”kivoja asioita” tai kertoisi tarkemmin, mitä rakastaa.

Tähän toinen osapuoli kommentoi tavallisesti, että ajattelee kyllä kauniisti kumppanistaan ja rakastaa tätä kovin, mutta omien huomioiden ja tunteiden sanoittaminen tuntuu joko epäluontevalta tai vaikealta. Tai sitten se ihan vain unohtuu eikä muistu enää mieleen siinä hetkessä, kun toiselle olisi hyvä hetki sanoa jotain.

Kauniiden kivojen asioiden sanomisessa kaiken a ja o on se, että todella tarkoittaa mitä sanoo. Kumppani hyvin todennäköisesti bongaa, jos hädissään vain keksii jotain, mitä suustaan päästää.

Sen sijaan se, että alkaa opetella tunteidensa ja ajatustensa sanoittamista, voi tuntua itsestä alkuun hyvinkin teennäiseltä – voihan tilanne olla se, ettei ole koko elämänsä aikana jutellut moisia, ja on saattanut myös varttua olosuhteissa, joissa ei ole koskaan kuullut kenenkään sanovan toisilleen mitään mukavaa.

Mikäli kumppaniaan haluaa kannustaa uuden vuorovaikutustavan opettelusta, kauniista sanoista kannattaa kauniisti kiittää.

On kuitenkin tärkeää olla tietoinen siitä, että olemme kommunikoijina erilaisia siinä missä kaikessa muussakin. On ihmisiä, jotka tarvitsevat runsaasti aikaa prosessoidakseen ihaniakin tapahtumia, eikä niistä puhuminen luonnistu saman tien. Osa taas on parhaimmillaan vuorovaikutuksessa kirjoittaessaan, jolloin kivoja asioita voi välittää toiselle vaikka viestittämällä.

Mikäli olet se osapuoli, jolta kumppani on toivonut enemmän kauniiden asioiden sanomista, voit käyttää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä saadaksesi paremmin kiinni siitä, mitä tarkalleen ajattelet ja koet.

Mistä olet kumppanillesi kiitollinen?

Mitä olet oppinut arvostamaan suhteenne aikana?

Mikä on kivointa, mitä kumppanisi kanssa voi tehdä?

Mistä olet kumppanissasi ylpeä?

Mikä on lempimuistosi suhteenne ajalta?

Missä asiassa kaikki voisivat ottaa mallia kumppanistasi?

Miten kumppanisi on auttanut, kannustanut ja tukenut sinua?

Mikä kumppanissasi on parasta?

Mitä ihanaa kumppanisi on tehnyt tänään/tällä viikolla?

Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.