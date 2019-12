Samat asiat toistuvat vastauksissa – onnellisessa ja pitkässä liitossa elävät suomalaiset kertovat, miten suhde kestää lujana

Luottamus, toisen huomiointi ja oma aika ovat asioita, joiden nimiin moni pitkässä suhteessa ollut vannoo.

– Minä ja mun mies ollaan oltu yhdessä siitä lähtien kun oltiin 19 ja 16. Melkein heti aloin odottamaan esikoista. Yhdessä sovitusti, ei vahinkona. Hän on melkein jo täysi-ikäinen. Lisääkin lapsia saatiin. Ollaan siis oltu yli 18 vuotta yhdessä. Kukaan ei aluksi uskonut että meidän juttu kestää, sanoo eräs lukija jutussamme.

Vuosien aikana paria on kyllä koeteltu monin tavoin. He ovat kokeneet esimerkiksi keskenmenoja sekä lapsen kuoleman.

– Mutta mikään ei ole erottanut, näköjään vain yhdistänyt. Alusta alkaen ollaan oltu tosi perhekeskeisiä kotihiiriä, baareissa ei olla juostu kumpikaan, ei edes nuorempana.

Kolme jo nuorena omansa löytänyttä naista kertoi jutussamme oman pitkän suhteensa salaisuuden. Niihin lukeutuvat muun muassa tahto, rakkaus ja hyvä seksi.

Moni muukin kertoo aloittaneensa seurustelun nuorena, ja menneensä ihastuksensa kanssa lopulta pidemmällä tähtäimellä yhteen.

”Kulmia hiomalla”

– Aloitin seurustelun 14-vuotiaana puolisoni kanssa. Olin 16-vuotias kun menimme kihloihin, nyt vietämme 40-vuotishääpäivää, eli olemme todellakin kasvaneet yhteen. Yhteen voi kasvaa, kulmia hiomalla, ja toisen huomioon ottaen. Kohtele toista kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan, sanoo Maaria.

Rillan ”teinirakkaus” on kestänyt jo 30 vuotta.

– Yhteinen elämä ja jo myös historia. Joskus täytyy jonkun sukulaisen kohdalla miettiä, että kumpi olikaan serkku tai kumman täti on kyseessä. Yhdessä aikuistuttu, kaveritkin on yhteisiä. Paras kommentti ensimmäisen asuntolainan kohdalla oli se, kun puoliso totesi, että voidaan ottaa yhteinen laina, kun ei tarvitse huolehtia että tulisi ero, hän kertoo.

Eräs lukija kertoo puolisonsa piirittäneen häntä lähes vuoden.

– Tein muutamia ohareitakin. Olin 19-vuotias ja hän 24-vuotias kun mentiin 2 kuukauden seurustelun jälkeen kihloihin. Kaveri nauroi, ei tule kestämään. Kun lapsi oli tulossa mentiin salaa naimisiin, vauva syntyi viikon päästä. Yhdessä ollaan oltu jo 36 vuotta. Hartain toiveeni onkin vanheta yhdessä. Emme ole enää juhlistaneet hääpäiviä, mutta 40 vuotta voisi ajatella jotain. Yhteisiä harrastuksiakin löytyy. Liimamme on huumorintaju.

”Olemme koska tahdomme”

Yksi lukija kertoo pitäneensä 14-vuotiaasta saakka yhtä miehensä kanssa. Nyt on takana 18 vuotta, joista kahdeksan naimisissa.

– Kahden lapsen jälkeen still going strong. Näen huonona ja hyvänä puolena sen, että nuoresta asti yhdessäolo on opettanut meille toisistamme asioita, joita emme ehkä muutoin tulisi ymmärtämään. Vain kun on elänyt toisen kanssa jonkun elämänvaiheen, voi ymmärtää, miten se on muuttanut toista. Etenkin yhteinen huumori on kantanut päivästä toiseen. Joka päivä nauretaan mitä huonoimmille jutuille. Me olemme, koska tahdomme, nauramme, rakastamme. Olemme päättäneet, että vaikeistakin ajoista selvitään.

– Teinirakkauttapa hyvinkin. Olin 14 ja puoliso 17. Nyt takana 36 yhteistä vuotta, joista 31 vuotta naimisissa. Kaksi poikaakin on, 29- ja 27-vuotiaat. Pari ohjetta pitkään suhteeseen voisin antaa. Muistakaa keskustella kaikesta ja kunnioittakaa toisianne ja toistenne mielipiteitä. Kaikkea toisen sanomaa ei tarvitse ylianalysoida eikä salaisuuksia tarvitse olla, toinen lukija vinkkaa.

Kultainen keskitie yhdessä on arvokkaampaa kuin kulta sormuksessa.

”Tärkeintä sitoutuminen”

Moni on samoilla linjoilla siitä, mitkä asiat saavat liiton kestämään.

– Yhdessä 24 vuotta, alle kaksikymppisinä pariuduttiin, ja voi kuinka on aika mennyt nopeasti. Avain pitkään ja toimivaan suhteeseen löytyy samanlaisesta huumorista, luottamuksesta ja toisen kunnioittamisesta. Unohtamatta tasa-arvoa. Silloin sujuu muutkin parisuhteeseen kuuluvat asiat.

– Tapasin mieheni 19-vuotiaana. Naimisissa on oltu 50 vuotta. Meillä on kaksi keski-ikäistä lasta, joilla on yhteensä viisi lasta ja yksi kolmannen sukupolven lapsi. Meillä on omat harrastukset. Eikä ole koskaan tarvinnut kytätä toisen tekemisiä. Tärkeintä on sitoutuminen. Haluan olla luotettava ja rehellinen. Silloin tulen parhaiten toimeen itseni ja kumppanin kanssa.

”Jätä puhelimet äänettömälle”

– Vaimo oli 16 ja raskaana. Itse olin 19-vuotias. Ollaan oltu kohta 13 vuotta yhdessä ja kolme lasta on syntynyt. Vaimon velikin asuu meillä kun hänet sijoitettiin alaikäisenä meille. Naimisissa oltu 8 vuotta. Suhde kestää kun on luottamusta tarpeeksi. Jos ei olla samaa mieltä niin sitten voinee tehdä kompromisseja. Kaikista asioista pitää puhua ja toiselle pitää myöskin antaa omaa aikaa. Kotityöt puoliksi ja lapset hoidetaan yhdessä, sanoo nimimerkki Jakkeston.

Eräs lukija kertoo löytäneensä rakkauden 15-vuotiaana. Kumppani oli tuolloin 19-vuotias. Nyt, 26 vuotta myöhemmin, he ovat olleet 23 vuotta naimisissa.

– Kolmen lapsen, omakotitalon ja mökin rakentamisen jälkeen jatketaan vieläkin. Kultainen keskitie kun löytyy niin asiat sujuu. Kyllä riidelty on ja monesti, mutta kun molemmat osaa sanoa anteeksi, näistäkin selviää. Pitää osata puhua toinen toisilleen, kehua, kiittää, koskettaa, rakastaa, helliä, kuunnella ja jättää puhelimet äänettömälle ja nauttia toisensa seurasta. Niin avioliitto toimii!