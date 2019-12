Vältä jouluna tätä ristiriitoihin johtavaa sudenkuoppaa – asiantuntijoiden vinkit parempaan parisuhdejouluun

Ristiriitoja tuottaa se, jos omia odotuksia ja toiveita ei jaa toisen kanssa, sanoo psykologi.

Joulurauha ei ole itsestäänselvyys kaikissa perheissä, ja moni kärsii myös yksinäisyyden tunteista – riippumatta siitä, onko parisuhteessa vai ei. Etenkin jos vuosi on ollut stressaava, tunteet voivat olla pyhinä herkässä.

– Arki haastaa ja moni sanoo, että jouluna pitäisi saada maailma valmiiksi. Voi olla, että silloin on vaikea rauhoittua, sanoo pääkaupunkisedun ja Uudenmaan alueen vastaava psykologi-psykoterapeutti Suvi Laru Terveystalosta.

Ikävä sudenkuoppa voi olla äkkiä edessä silloin, jos ei ole puhunut kumppaninsa kanssa siitä, mitä joulun ajalta itse toivoo, eikä ole kysynyt toisen ajatuksia.

– Ristiriitoja tuottaa se, jos omia odotuksia ja toiveita ei jaa toisen kanssa.

Kumppanille hyvin perinteinen juhla voi esimerkiksi olla paljon tärkeämpää kuin itselle. Toisen ajatuksia ei kuitenkaan voi lukea.

– Jokainen kantaa vastuun joulun tunnelmasta. Myös yhdessä lasten kanssa voi miettiä, kuka tekee mitäkin. Tunnelma voi kiristyä, jos ei puhuta eikä kyetä kompromisseihin ja joustavuuteen, Laru muistuttaa.

Myötätuntoa vaikeissa vaiheissa

Joskus elämäntilanteet ovat haastavia, myös joulunpyhinä.

– Tässä kohtaa on tärkeä ymmärtää tilanne ja osoittaa myötätuntoa itselle ja toiselle. Joku vuosi joulu voi mennä toisenlaisissa tunnelmissa kuin esimerkiksi edellisenä vuotena. Muistetaan itsemyötätunto näissä kohdissa, eikä vaadita itseltämme liikaa.

Mikäli joulun aika aina tuntuu aina jostain syystä raskaalta, pohdi etukäteen, mitkä asiat voisivat auttaa sinua ja perhettäsi joulun aikaan.

4 vinkkiä parempaan parisuhdejouluun:

1. Suunnitelkaa joulua yhdessä

Traditiot ovat tärkeitä, mutta niitä voi myös muuttaa. Joulu voi olla vaikka joka vuosi erilainen.

– Suunnittelun ei tarvitse tarkoittaa mitään excelin täyttämistä. Tärkeintä on se, että kaikkien toiveet tulevat kuulluiksi, Laru sanoo.

2. Osoita, että toinen on sinulle merkityksellinen

Kuinka usein tuot esiin sen, että välität kumppanistasi ja että olet kiinnostunut hänen ajatuksistaan?

– Laita kumppanille esimerkiksi aamupala valmiiksi tai anna hänen nukkua pitkään. Tai mieti, onko hänellä ollut riittävästi aikaa itselleen.

Jos toinen on ollut väsynyt ja kiireinen, tarjoa apuasi.

– On hirveän tärkeää kyetä asettumaan toisen asemaan huolimatta siitä ollaanko suurperheessä vai kaksistaan.

3. Muista, että yhdessäolo on tärkeintä

Joulun ei tarvitse olla täynnä tekemistä ja tavaraa. Yhdessäolo ja kohtaaminen ovat arvokkaimpia.

– Keitä vaikka glögit ja pistä kännykät ja muut laitteet kiinni. Kysy kumppaniltasi, mitä hänelle aidosti kuuluu.

Täydellistä joulua ei olekaan.

– Jokainen vuosi on erilainen eikä aina mene kuin Strömsössä, mutta se on ihan ookoo. Olennaista on hyvä yhteinen fiilis.

4. Uskalla pyytää anteeksi

Riitatilanteilta ei aina voi välttyä. Entä jos kiistoja kuitenkin syntyy?

– On tärkeää yrittää rauhoittaa tilanne, uskaltaa pyytää ja antaa anteeksi. Tärkeintä on vuorovaikutus ja asioista keskustelu sekä halu pyrkiä sopimaan ristiriita.