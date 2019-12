Teijan, 27, teinirakkaus on kestänyt jo 10 vuotta – nuorena pariutuneet kertovat pitkän suhteen salaisuuden: ”Ei mitään pihtailuja”

Teija on seurustellut kumppaninsa kanssa 16-vuotiaasta, yli 10 vuotta. He eivät ole vieläkään kertaakaan kunnolla riidelleet. Kuvituskuva.

Tahto, rakkaus ja hyvä seksi ovat asioita, jotka saavat pysymään yhdessä. Kolme jo nuorena omansa löytänyttä naista kertoo oman pitkän suhteensa salaisuuden.

Mikä on pitkän ja toimivan parisuhteen salaisuus? Kaikkihan sen haluavat tietää.

Kysyimme kolmen naisen ajatuksia.

Jenna: ”Kasvoimme yhteen”

– Ehkä meille kävi sen verta kivasti, että erilleen kasvamisen sijasta kasvettiin aikuistumisen kynnyksellä yhteen, kiteyttää Jenna, 25.

Hän on ollut yhdessä kumppaninsa kanssa yhdeksän vuotta, joista kaksi naimisissa. Seurustelu alkoi kun Jenna oli 15-vuotias.

– Kasvuahan tässä 25- ja 27-vuotiaina on edessä vaikka miten, joten ei sitä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja onko se erilleen kasvu joskus edessä. Toistaiseksi on sellainen yleisesti hyvä fiilis toisen kanssa, tuntuu siltä, että sen kuuluu olla vieressä.

Rakastuminen on muuttunut rakastamiseksi ja kiintymykseksi, osin tottumukseksikin.

– Ruusunpunaiset rakkauslasit tippuivat nenältä jo aikoja sitten.

Tahdolla on paljon tekemistä asian kanssa. Tärkeää on myös se, että molemmilla on yhteisen elämän lisäksi omat erilliset elämänsä.

– Ei pusketa jokaisella elämän osa-alueella toisen reviirille. On omia ystäviä ja omaa aikaa, mutta myös yhteistä aikaa yhdessä ja/tai yhteisten ystävien kanssa.

”Luvan” pyytäminen omiin tekemisiin on Jennalle ja hänen miehelleen vierasta.

– Jos haluan lähteä omilla rahoillani kaverini kanssa Berliiniin pitkäksi viikonlopuksi, niin lähden. Ilmoitan tietysti miehelle tästä, mutta en ole alaikäinen eikä mies vanhempani, jolta pitäisi kysyä lupaa. Ja sama toisinpäin.

Kumpikaan ei Jennan mukaan ole mustasukkainen. Turha nipottaminen ei myöskään kuulu elämään.

– Siedetään ehkä jonkun mielestä aika paljonkin toisiltamme. Kantavana voimana on myös ymmärrys siitä, että kukaan ei ole täydellinen.

Puolin ja toisin pitää keskittyä hyviin puoliin ja oppia sietämään huonoja. Omiksi huonoiksi puolikseen Jenna listaa ajoittaisen omaan napaan tuijottelun ja jääräpäisyyden.

– Myös mies on todella jääräpäinen ja ollaankin tämän yhteisen ominaisuuden kautta opittu, ettei kaikesta aina tarvitse vääntää, kun kumpikin puolustaa kuitenkin kantaansa hamaan tappiin saakka. Mies on myös vähän sotkuinen ja suurin piirtein -tekevä persoona. Miehessä hyviä puolia ovat kärsivällisyys ja loistava huumorintaju. Hän on myös todella fiksu keskustelija ja jalat maassa -tyyppi.

Omina hyvinä puolinaan Jenna pitää pitkäpinnaisuutta, itsenäisyyttä, huolellisuutta ja kunnianhimoa.

– Jääräpäisyyden vastapainoksi meitä yhdistää luontainen uteliaisuus ja tiedonjano.

Teija: ”Päivittäiset teot tärkeitä”

– Toisen arvostus ja jokapäiväisiä pieniä eleitä toista huomioiden. Antaa toisen toteuttaa itseään ilman rajoitteita, sanoo Teija, 27.

Hän on seurustellut kumppaninsa kanssa 16-vuotiaasta saakka. He ovat olleet yhdessä yli kymmenen vuotta. Mies on Teijaa neljä vuotta vanhempi.

– Meille on sanottu että ollaan luotuja toisillemme.

Päivittäiset teot ovat Teijan mielestä tärkeämpiä kuin rakastan sinua -lauseet.

– Reidellä käden pitäminen tuo hyvän olon tai kainalossa oleminen. Toisen selän pyyhkäisy ohi mennessä. Ja ihan semmoiset arkiset jutut kuin aamupalan teko toiselle tai kahvin kaataminen kuppiin. Silloin tietää, että toinen oikeasti välittää.

Rakkaus muuttaa elämän varrella muotoaan ja arki tulee suhteeseen väistämättä. Hyvä keskusteluyhteys on silloin arvossaan.

– Me ei olla koskaan kunnolla riidelty vaan kaikesta on voitu puhua ilman että pitää toiselle vihoitella jostain.

Makuuhuonehommilla on samoin merkitystä.

– Kyllähän se vain niin on, että seksi kuuluu parisuhteeseen, joten ei mitään pihtailuja.

Suvi: ”Kun tulee vaikeita aikoja, vaaditaan tahtoa rakastaa”

– Olen pitänyt sääntönä, että niin kauan kuin on molemminpuolinen rakkaus, voi selvitä melkeinpä ihan mistä tahansa toisen kanssa, sanoo Suvi, 30.

Kunnioitus, rehellisyys ja täysi luottamus toiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sekä se, että toisen kanssa puhuu asioista. Hyvää, ”kehittyvää” seksiäkään ei Suvin mielestä sovi unohtaa.

– Paljon pitää koskea ja muistaa sanoa, että rakastaa. Ja kehua – pilkettä silmään ja flirttiä peliin.

Jo suhteen alussa on syytä ymmärtää, että kahden ihmisen liitto ei ole pelkkää auvoista aikaa, vaan myös ristiriidat kuuluvat matkaan.

– Jos jo lähtiessä odottaa jotain epärealistista ikuista aurinkoa, niin suhde kaatuu jo alkuunsa, Suvi uskoo.

– Naimisiin mennessä sanotaan ”tahdon” ja sitten kun tulee oikeasti vaikeita aikoja, se vaatii tahtoa rakastaa.

Suvin ja hänen kumppaninsa liittoa on koetellut esimerkiksi se, että he ovat yhdessä ponnistaneet irti päihderiippuvuudesta. Päihteetöntä elämää on nyt takana viisi vuotta. Vaikeudet hitsasivat parin tiukasti yhteen.

– Vieläkin 10 vuoden jälkeen olen ihan kipinöissä tuosta ukosta ja hänkin on minusta.