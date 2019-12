Miehen ”toimiva” seksitemppu olikin täysi floppi: ”Olin nuori enkä muusta tiennyt”

Innostus lopahtaa, kun kumppani ei tajua huomioida toista – on kyse sitten sanoista tai teoista.

Yksi asia tuntuu olevan ylitse muiden, kun suomalaiset pääsevät sanomaan näkemyksensä pahimmista seksihalujen tappajista.

Fiilis lässähtää herkästi, jos kumppani ei huomioi toista, esimerkiksi päästämällä suustaan jonkin älyttömän kommentin. Tämä tuli esiin jo aikaisemmassa jutussamme:

Tarinoita on sadellut edelleen lisää.

– Ex-puolisolla oli tapana kaiken kesken huippuhetkellä latistaa fiilis sanomalla jotakin asiaan kuulumatonta, kuten esim. että näki kaupungilla jonkun entisen tuttavan ja mitenkähän sillä menee. Tai että pitäisi jo hankkia uudet renkaat autoon tai mitähän telkkarissa on. Älytöntä, ja aina sitten suivaannuin kun meni romantiikka ikkunasta. Ei koskaan tajunnut ja sanoi, että olen liian stressaantunut. Ei myöskään ymmärtänyt, kun en ollut kiinnostunut, jos pubista myöhään kotiutuessaan ja kaljalle ja tupakalle löyhkätessään heittäytyi romanttiseksi. Yök, kirjoittaa eräs nainen.

Orgasmia ei kuulunut viiteen vuoteen

– Mulla katosi se innostus, kun nykyään ex sanoi takaapäin rynkyttäessä: ”Tälleen kun oot, niin näkee kuinka kauniilta sun peppu näyttäis jos laihduttaisit!” Siinä katselin lopun aktin ikkunasta ohi ajelevia autoja ja odotin, että äijä saa taas omat halunsa tyydytettyä, toinen lukija kertoo.

Hän ei saanut viisi vuotta kestäneen suhteensa aikana kertaakaan orgasmia.

– Kyllä hän luuli olevansa niin näppärä sormistaan, mutta koko hankaaminen sattui vain ja esitinkin sitten laukeavani joka kerta, että lopettaisi. Siinä olikin sitten alapää kipeänä monta päivää ja äijä luuli aina olevansa niin kova panomies, että siksi mulla paikat hellänä. Itse olin nuori vielä silloin enkä muusta tiennyt, kun hän oli ensimmäinen ja ainoani.

Eräs lukija menetti halunsa uuden poikaystävän kysyessä kesken kaiken, miksi kumppani ei halua antaa hänelle suuseksiä.

– Minulla on periaate, etten tee mitään mitä en halua ennen kuin tunnen toisen paremmin. Seksinukkeja saa kaupasta. Meni halut siitä kun piti alkaa selittämään jotain ex-poikaystäväjuttua kesken homman.

Nimimerkki Irmelillä on varsin karuja kokemuksia.

– Noin vuosi sitten – kun vielä kerran kahdessa kuukaudessa seksiä oli minun aloitteesta – mies laittoi kädet niskan taakse, silmät kiinni, jalat levälleen ja minä sain hoitaa vehkeen kuntoon imemällä tai no sellaiseksi puolikovaksi. Sitten siitä kierähti päälle, pari työntöä ja ilmoitus sekuntia ennen, että nyt tulee! Ok.

– Olen miestäni nuorempi ja varmaan 50 prosenttia paremman näköinen. Onneksi ei ole enää vuoteen tarvinnut vaivautua! Traumaattista suorastaan, nainen jatkaa.

Kumppani ällöttää, jos rakkaus rakoilee, sanoo yksi lukija.

”Vaimo ei halua lainkaan”

Seitsemänkymppinen mies kertoo kärsineensä erektio-ongelmista, joita vaimon suhtautuminen ei näytä ainakaan auttavan.

– Nykyisinkin seisoo todella paljon, ja vaimo ei halua enää lainkaan. Ja jos haluaa, niin sanoo heti alkajaisiksi, ettei hänellä ole sitten aikaa olla kolmea tuntia seksin touhussa, mutta kuitenkin haluaa laueta.

– Mutta jos laukeankin aiemmin, niin sitten taas valittaa, että annoit tulla liian aikaisin.

Parisuhteessa seksi ei koskaan ole vain seksiä, vaan yhteydessä kaikkeen muuhun, muistuttaa eräs lukijoista.

– Jos parisuhteessa on tyytymättömyyttä, ei sitä lämpene toiselle, vaikka olisi mitkä esileikit. Itse en kiihotu, jos olen vihainen, pettynyt, stressaantunut, väsynyt tai koen tulleeni laiminlyödyksi henkisesti. Varmasti sama pätee myös toisin päin. Kumppani ällöttää, jos rakkaus rakoilee, niin se vain on. Hyvää seksiä voi olla rakkaudellisessa suhteessa, jossa molemmilla on halu pitää toista hyvänä, kuunnella, huomioida ja helliä muulloinkin kuin seksin aikana.

Tällöin myös seksielämä on hänen mukaansa ”hauskaa, vaihtelevaa ja tyydyttävää”.